Dịch vụ hàng không châu Á – Thái Binh Dương có thể đạt 138,7 tỷ USD vào năm 2044

Sự tăng trưởng bền vững này được hỗ trợ bởi sự gia tăng lưu lượng hành khách và mở rộng đội bay. Theo đó, Airbus dự báo trong 20 năm tới, khu vực châu Á-Thái Bình Dương sẽ cần 19.560 máy bay chở khách mới, chiếm 46% tổng nhu cầu toàn cầu trong giai đoạn dự báo. Khu vực này cũng được kỳ vọng sẽ tiếp tục là thị trường du lịch hàng không phát triển nhanh nhất thế giới, với lưu lượng hành khách tăng 4,4% mỗi năm, cao hơn nhiều so với mức trung bình toàn cầu là 3,6%.

Trong báo cáo GSF của mình, Airbus cũng xác định 5 phân khúc dịch vụ chính sẽ thúc đẩy sự tăng trưởng này trên khắp khu vực Châu Á-Thái Bình Dương:

Bảo dưỡng Off-Wing (2025: 37,1 tỷ USD; 2044: 100 tỷ USD): Nhu cầu đang tăng nhanh khi đội bay phát triển và già đi. Tuy nhiên, phân khúc này phải đối mặt với những hạn chế đáng kể xuất phát từ những thách thức về chuỗi cung ứng và tình trạng thiếu lao động. Bảo dưỡng On-Wing (2025: 6 tỷ USD; 2044: 14 tỷ USD): Vốn đầu tư lớn đang đổ vào cơ sở hạ tầng bảo dưỡng, sửa chữa máy bay (MRO), với các nhà chứa máy bay mới đang được xây dựng tại các thị trường trọng điểm gồm Ấn Độ, Indonesia, Malaysia và Philippines, củng cố năng lực bảo dưỡng trong khu vực. Tùy chỉnh & Nâng cấp (2025: 3,8 tỷ USD; 2044: 6,2 tỷ USD): Các hãng hàng không đang thực hiện các chương trình nâng cấp ngày càng phức tạp trên các máy bay cũ, thúc đẩy nhu cầu mạnh mẽ về hiện đại hóa khoang hành khách. Các chương trình này đang được tận dụng để giới thiệu các sản phẩm khoang hành khách cao cấp và dịch vụ kết nối internet trên máy bay (IFC – In-Flight Connectivity) nhằm đáp ứng kỳ vọng ngày càng cao của hành khách. Kỹ thuật số & Kết nối (2025: 2,9 tỷ USD; 2044: 11,2 tỷ USD): Các hãng hàng không và các công ty bảo dưỡng, sửa chữa máy bay đang đẩy nhanh việc ứng dụng AI và phân tích dữ liệu để nâng cao hiệu quả. Các công nghệ này hỗ trợ bảo trì dự đoán, tối ưu hóa hoạt động và giúp giảm thiểu tình trạng thiếu hụt lao động thông qua tự động hóa. Đào tạo (2025: 3,2 tỷ USD; 2044: 7,7 tỷ USD): Khu vực này đang nhanh chóng chuyển đổi sang Đào tạo và Đánh giá dựa trên năng lực (CBTA). Sẽ cần hơn 1,06 triệu nhân lực mới, bao gồm 282.000 phi công, 302.000 kỹ thuật viên và 473.000 tiếp viên hàng không, để hỗ trợ sự tăng trưởng này.

Báo cáo GSF mới nhất cũng nêu bật hai phân khúc dịch vụ khác ngày càng quan trọn

Ngoài ra, báo cáo GSF mới nhất cũng nêu bật hai phân khúc dịch vụ khác ngày càng quan trọng đối với hãng hàng không và hiệu suất bảo trì, đó là:

Hỗ trợ hoạt động bảo trì: Bao gồm các dịch vụ kỹ thuật, hồ sơ kỹ thuật, quản lý hàng tồn kho và lập kế hoạch toàn đội bay, phân khúc này là yếu tố then chốt giúp cả các nhà khai thác và các công ty MRO hoạt động hiệu quả. Nhu cầu tại khu vực Châu Á-Thái Bình Dương dự kiến ​​sẽ đạt 46,4 tỷ USD vào năm 2044.

Hoạt động mặt đất: Đây là mắt xích quan trọng đóng vai trò trung gian giữa hiệu quả hoạt động tại sân bay và hiệu suất quay vòng máy bay, phân khúc này đang được định hình lại bởi tự động hóa và số hóa để thúc đẩy hiệu quả hoạt động cao hơn. Thị trường dịch vụ mặt đất tại khu vực Châu Á-Thái Bình Dương được dự báo sẽ đạt 31 tỷ USD vào năm 2044.

Theo Airbus, mặc dù các thị trường trưởng thành sẽ tiếp tục có vai trò quan trọng, nhưng khu vực Châu Á-Thái Bình Dương, được thúc đẩy bởi Nam Á và Trung Quốc, sẽ định hình giai đoạn tiếp theo của sự tăng trưởng dịch vụ hàng không toàn cầu, định hình lại năng lực, khả năng và các ưu tiên đầu tư trên toàn thế giới.

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