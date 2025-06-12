Airbus và FPT tăng cường quan hệ đối tác

Theo thỏa thuận được ký kết giữa ông Wouter Van Wersch, Phó Chủ tịch Điều hành toàn cầu Tập đoàn Airbus và bà Chu Thị Thanh Hà, Chủ tịch FPT Software, tại Paris nhân chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp của Thủ tướng Phạm Minh Chính, FPT sẽ là nhà cung ứng xuất sắc đáp ứng đủ điều kiện tham gia Thông báo Đấu thầu của Airbus trong các ngành CNTT chuyên sâu quan trọng.

Airbus và FPT Software ký kết hợp tác chiến lược

Ông Wouter Van Wersch, Phó Chủ tịch Điều hành toàn cầu Tập đoàn Airbus cho biết “Cột mốc này khẳng định tiềm năng ngày càng lớn trong quan hệ đối tác giữa hai bên và cũng đồng thời ghi nhận năng lực, chuyên môn công nghệ của FPT đã đạt độ chín muồi. Airbus tiếp tục tin tưởng FPT như một đối tác tin cậy và có năng lực thực thi cao.”

Bà Chu Thị Thanh Hà, Chủ tịch FPT Software, Tập đoàn FPT chia sẻ “Từ khi thành lập đến nay, FPT luôn đóng vai trò tích cực trong việc thúc đẩy hợp tác giữa các doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam và châu Âu, đặc biệt trong lĩnh vực CNTT. Quan hệ hợp tác giữa FPT và Airbus chính là minh chứng rõ nét cho cam kết đó. Sở hữu mạng lưới hơn 100 đối tác trong ngành hàng không và đội ngũ nhân sự công nghệ toàn cầu có trình độ cao, FPT sẽ tiếp tục đồng hành cùng Airbus và đóng góp vào hành trình chuyển đổi số ngành hàng không.”

Thỏa thuận mới này dựa trên hơn một thập kỷ hợp tác thành công giữa hai bên, đặc biệt là thông qua sự hỗ trợ liên tục của FPT cho Skywise - nền tảng dữ liệu mở của Airbus dành cho ngành hàng không, gồm tích hợp dữ liệu từ các hãng hàng không và phát triển các chương trình đào tạo phù hợp cho người dùng Skywise.