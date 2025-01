Airbus gia nhập tổ chức 'ACT FOR SKY'

Trước đó, Airbus đã phối hợp với nhà khai thác Nakanihon Air thực hiện chuyến bay đầu tiên sử dụng SAF bằng trực thăng tại Nhật Bản ở sân bay Nagoya vào giữa năm 2022. Dựa trên các nỗ lực này, Airbus cũng đã sử dụng SAF được sản xuất nội địa cho các chuyến bay thử nghiệm trực thăng được thực hiện tại trung tâm của Airbus Helicopters Nhật Bản ở sân bay Kobe.

Airbus cũng sẽ vận chuyển trực thăng hoặc các bộ phận máy bay lớn hơn bằng máy bay Airbus Beluga sử dụng SAF. Bằng việc gia nhập tổ chức ACT FOR SKY, Airbus có kế hoạch hỗ trợ việc thiết lập một chuỗi cung ứng SAF linh hoạt ở Nhật Bản.

Chia sẻ nhân sự kiện này, ông Stéphane Ginoux, Phó chủ tịch cấp cao, Giám đốc khu vực Bắc Á của Airbus kiêm Chủ tịch của Airbus tại Nhật Bản cho biết “Chúng tôi rất vinh dự khi được gia nhập tổ chức ACT FOR SKY. Tại Airbus, chúng tôi cam kết hỗ trợ SAF như một đòn bẩy chính trong việc giảm lượng khí thải CO2 thuộc lộ trình khử carbon của ngành hàng không để đạt mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050. Tất cả các máy bay Airbus, bao gồm cả máy bay quân sự và trực thăng, đều được cấp phép bay với việc sử dụng hỗn hợp 50% SAF. Đồng thời, chúng tôi đang hướng tới mục tiêu sử dụng 100% SAF cho toàn bộ các dòng máy bay vào năm 2030, đóng vai trò là chất xúc tác để hệ sinh thái SAF sẵn sàng cho mức tăng trưởng toàn cầu đạt 10% vào năm 2030.”

Được biết, tổ chức ACT FOR SKY với từ “ACT” đại diện cho sự hợp tác giữa các công ty lớn của Nhật Bản cam kết thực hiện “hành động” vì mục tiêu – nâng cao nhận thức của người dân và các công ty về tầm quan trọng của SAF, trung hòa carbon và đạt được nền kinh tế tuần hoàn. Được thành lập bởi 16 công ty Nhật Bản vào tháng 3 năm 2022, ACT FOR SKY hiện gồm 31 thành viên trong đó có Airbus. Thông tin thêm về ACT FOR SKY, xem tại https://actforsky.jp