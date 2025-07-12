7 cụm từ các cặp đôi thường xuyên nói với nhau khi thật sự tin tưởng là gì?

Các cặp đôi ‘thực sự tin tưởng’ nhau thường xuyên sử dụng 7 cụm từ này, theo nhà tâm lý học được đào tạo tại Harvard - đó là ‘mục tiêu mối quan hệ’.

Trong những mối quan hệ thành công, cả hai người đều cảm thấy an toàn về mặt cảm xúc, gắn kết và thoải mái khi được là chính mình bên cạnh người bạn đời. Nhưng không phải ai cũng dễ dàng đạt được điều đó. Với nhiều người, tình yêu lại là nơi khơi dậy những bất an sâu kín nhất.

Tiến sĩ Cortney S. Warren – nhà tâm lý học được đào tạo lâm sàng tại Trường Y Harvard – cho rằng: “Cảm giác an toàn bắt đầu từ việc tin rằng mình xứng đáng được yêu và tin tưởng rằng đối phương thực sự chấp nhận, quan tâm và cam kết gắn bó, bất kể thăng trầm.”

1. “Bạn nhìn thấy tôi như tôi vốn có.”

Một mối quan hệ lành mạnh là nơi bạn không cần phải che giấu phần nào trong con người mình. Bạn được là chính mình, kể cả khi nói về những điều đau lòng hoặc nhạy cảm.

Tương tự:

“Cảm ơn anh đã yêu em như chính con người em.”

“Em biết ơn vì có thể là chính mình khi ở bên anh.”

2. “Tôi tin tưởng bạn.”

Niềm tin là nền tảng của cảm giác an toàn trong tình yêu. Khi lời nói và hành động của đối phương đồng nhất, bạn tin rằng họ luôn hướng đến điều tốt nhất cho cả hai.

Tương tự:

“Cảm ơn anh vì luôn tôn trọng em và mối quan hệ này.”

“Chúng ta là một đội, và em tin anh cũng muốn điều tốt đẹp nhất cho chúng ta.”

3. “Chúng ta sẽ vượt qua chuyện này.”

Ngay cả những cặp đôi gắn bó nhất cũng không tránh khỏi mâu thuẫn. Điều khác biệt là họ không đe dọa rời đi, mà tin rằng có thể cùng nhau vượt qua mọi thử thách.

Tương tự:

“Khó khăn không có nghĩa là chúng ta đã hết yêu.”

“Chúng ta sẽ cùng giải quyết chuyện này.”

4. “Hãy ra ngoài và vui chơi cùng bạn bè!”

Tin tưởng thực sự có nghĩa là tôn trọng cả thời gian riêng của nhau. Họ không cảm thấy bị đe dọa bởi sự tách rời tạm thời, mà hiểu rằng độc lập sẽ củng cố thêm mối quan hệ.

Tương tự:

“Thật vui khi anh dành thời gian cho chính mình.”

“Cảm ơn vì cho em không gian khi em cần.”

5. “Em nhớ anh!”

Nỗi nhớ là biểu hiện của sự kết nối – không phải là kiểm soát. Dù hai người tôn trọng không gian riêng, nhưng vẫn mong ngóng được gặp lại nhau.

Tương tự:

“Việc xa nhau giúp em nhận ra em biết ơn anh nhiều đến thế nào.”

“Em rất vui khi được thấy anh trở về nhà.”

6. “Chúng ta có thể nói chuyện được không?”

Sự an toàn cho phép những cuộc đối thoại thẳng thắn. Khi cảm thấy bất ổn, bạn không ngần ngại mở lời – vì bạn biết đối phương sẽ lắng nghe và quan tâm.

Tương tự:

“Anh có thể kiểm tra giúp em điều này không?”

“Em cảm thấy hơi bất an và muốn chắc chắn là chúng ta vẫn ổn.”

7. “Chúng ta hãy lập kế hoạch!”

Việc cùng nhau nhìn về tương lai – dù là một buổi hẹn hò hay mục tiêu dài hạn – cho thấy cả hai thực sự đầu tư vào mối quan hệ.

Tương tự:

“Mình có thể cùng xem lại lịch trình không?”

“Em rất mong chờ chuyến đi của chúng ta.”

Niềm tin và cảm giác an toàn không đến trong một sớm một chiều

Chia sẻ bản thân với người khác luôn khiến ta dễ bị tổn thương – và nếu không được đáp lại bằng sự cảm thông, tổn thương đó càng sâu sắc hơn. Nhưng để có được một mối quan hệ thực sự gắn bó, ta cần học cách chấp nhận bản thân, chấp nhận đối phương, và cùng nhau trưởng thành theo thời gian.

“Không ai hoàn hảo. Nhưng nếu bạn tìm thấy một người khiến bạn cảm thấy an toàn, đừng ngần ngại nói những lời này mỗi ngày,” tiến sĩ Warren nhấn mạnh.

Bà hiện là tác giả cuốn sách Letting Go of Your Ex và chuyên nghiên cứu về các mối quan hệ lãng mạn, hành vi nghiện ngập và sự trung thực. Bạn có thể theo dõi bà qua Instagram hoặc Twitter @DrCortneyWarren.