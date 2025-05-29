Khoa học
Robot trị liệu cần 'đọc vị' cảm xúc con người như ngựa trị liệu

Ngọc Hà

Ngọc Hà

20:32 | 29/05/2025
Nghiên cứu mới cho thấy robot trị liệu cần phản hồi cảm xúc chân thực thay vì chỉ vâng lời.
Minh họa chó robot. Ảnh Rawpixel

Robot trị liệu hiện tại đang gặp phải một nghịch lý thú vị. Chúng được thiết kế để luôn vâng lời và mang lại sự thoải mái tức thì cho người dùng, nhưng chính điều này lại cản trở hiệu quả trị liệu thực sự. Giống như một người bạn quá chiều chuộng, robot trị liệu truyền thống thiếu đi yếu tố quan trọng nhất: khả năng thách thức và phản chiếu cảm xúc của con người.

Nghiên cứu từ Đại học Bristol vừa công bố tại Hội nghị CHI 2025 đã chỉ ra rằng cách tiếp cận hiện tại của ngành robot trị liệu đang đi sai hướng. Thay vì tạo ra những "người hầu" điện tử, các nhà khoa học đề xuất một mô hình hoàn toàn mới: robot trị liệu cần học cách "nói không" và phản ứng theo cảm xúc thực tế của con người.

Tác giả chính Ellen Weir từ Khoa Khoa học và Kỹ thuật Bristol giải thích: "Hầu hết robot xã hội ngày nay được thiết kế để vâng lời và dễ đoán. Nghiên cứu của chúng tôi thách thức hoàn toàn giả định này."

Tổng hợp giải pháp từ tự nhiên

Để tìm ra hướng đi mới, các nhà nghiên cứu đã quan sát liệu pháp hỗ trợ bằng ngựa (EAI), một phương pháp trị liệu đã được chứng minh hiệu quả cao cho người mắc PTSD, chấn thương tâm lý và tự kỷ. Điều đặc biệt ở đây là ngựa không hề "chiều theo" con người.

Ngựa hoạt động như một tấm gương cảm xúc sống động. Chúng phản ứng với ngôn ngữ cơ thể, năng lượng và trạng thái tinh thần của con người một cách hoàn toàn tự nhiên. Khi một người căng thẳng, bất an hoặc mất kiểm soát cảm xúc đến gần, ngựa sẽ từ chối hợp tác. Chỉ khi nào con người thực sự bình tĩnh và rõ ràng về mặt cảm xúc, ngựa mới bắt đầu tương tác tích cực.

Cơ chế này tạo ra một vòng phản hồi cảm xúc vô cùng mạnh mẽ. Con người buộc phải học cách tự điều chỉnh cảm xúc của mình trước khi có thể giao tiếp hiệu quả với ngựa. Quá trình này không chỉ xây dựng nhận thức cảm xúc mà còn phát triển kỹ năng tự kiểm soát, chính là nền tảng của sức khỏe tâm thần.

Tuy nhiên, liệu pháp EAI đòi hỏi nguồn lực khổng lồ: ngựa được huấn luyện chuyên nghiệp, chuyên gia hỗ trợ có trình độ cao, cơ sở vật chất phù hợp và chi phí vận hành đắt đỏ. Điều này khiến phương pháp trị liệu hiệu quả này chỉ dành cho số ít người may mắn.

Đánh giá tiềm năng công nghệ

Robot trị liệu thế hệ mới được đề xuất sẽ hoạt động theo nguyên lý tương tự như ngựa trị liệu. Thay vì luôn tuân theo lệnh, chúng sẽ có khả năng "đọc vị" trạng thái cảm xúc của con người và phản ứng một cách có chọn lọc.

Khi người dùng căng thẳng, bồn chồn hoặc cảm xúc bất ổn, robot sẽ tỏ ra kháng cự, từ chối tương tác cho đến khi người đó đạt được trạng thái bình tĩnh và rõ ràng. Cách tiếp cận này buộc con người phải học cách tự điều chỉnh cảm xúc thay vì chỉ tìm kiếm sự an ủi tức thời.

Weir cho biết: "Robot trị liệu cần trở thành đồng nghiệp tích cực chứ không phải người bạn đồng hành thụ động. Bằng cách yêu cầu điều chỉnh cảm xúc trước khi phản hồi, những robot này có thể phản chiếu hiệu ứng trị liệu của EAI."

Về mặt kỹ thuật, việc phát triển robot như vậy đòi hỏi những tiến bộ vượt bậc trong nhiều lĩnh vực. Hệ thống cảm nhận cảm xúc cần có khả năng phân tích ngôn ngữ cơ thể, giọng nói, biểu cảm khuôn mặt và các tín hiệu sinh học khác một cách chính xác theo thời gian thực. Thuật toán học máy phải đủ tinh vi để hiểu được sự phức tạp của cảm xúc con người và đưa ra phản ứng phù hợp.

Động lực chuyển động của robot cũng cần được thiết kế để truyền tải được những tín hiệu cảm xúc tinh tế, từ sự kháng cự nhẹ nhàng đến sự chấp nhận ấm áp, giống như cách ngựa sử dụng ngôn ngữ cơ thể để giao tiếp.

Nghiên cứu này đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong lĩnh vực robot trị liệu. Thay vì tập trung vào việc tạo ra những "người bạn" công nghệ hoàn hảo, các nhà khoa học đang hướng tới việc phát triển những "đối tác" trị liệu thông minh có khả năng thách thức con người một cách tích cực.

Tiềm năng ứng dụng của robot trị liệu thế hệ mới vô cùng rộng lớn. Trong lĩnh vực y tế tâm thần, chúng có thể hỗ trợ điều trị PTSD, rối loạn lo âu, trầm cảm và các vấn đề về điều chỉnh cảm xúc với chi phí thấp hơn nhiều so với liệu pháp truyền thống. Trẻ em mắc tự kỷ có thể được hưởng lợi từ việc tương tác với robot có khả năng phản hồi cảm xúc một cách nhất quán và dễ đoán.

Ngoài y tế, robot phản ứng cảm xúc có thể được ứng dụng trong giáo dục để giúp học sinh phát triển kỹ năng xã hội, trong môi trường làm việc để cải thiện sức khỏe tinh thần nhân viên, hoặc trong các trung tâm chăm sóc người cao tuổi.

Tuy nhiên, việc phát triển công nghệ này cũng đặt ra những câu hỏi đạo đức sâu sắc. Liệu robot có thể thay thế hoàn toàn những sinh vật sống trong vai trò trị liệu? Làm sao đảm bảo những tương tác giữa con người và máy móc vẫn giữ được tính chân thực và ý nghĩa? Những câu hỏi này sẽ cần được giải đáp kỹ lưỡng trong quá trình phát triển công nghệ.

Robot trị liệu thế hệ mới hứa hẹn sẽ mở ra một kỷ nguyên hoàn toàn mới trong chăm sóc sức khỏe tâm thần, nơi công nghệ không chỉ đơn thuần phục vụ con người mà còn có khả năng dẫn dắt chúng ta trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình.

OPPO Find X9 Series sẽ ra mắt tại Việt Nam vào ngày 29 tháng 10

OPPO Find X9 Series sẽ ra mắt tại Việt Nam vào ngày 29 tháng 10

Vitamin K2 - MenaQ7 mở hướng mới trong phát triển chiều cao cho trẻ em Việt Nam

Vitamin K2 - MenaQ7 mở hướng mới trong phát triển chiều cao cho trẻ em Việt Nam

Công nghệ 6G trở thành trọng tâm thảo luận tại Hội nghị quốc tế ATC 2025

Công nghệ 6G trở thành trọng tâm thảo luận tại Hội nghị quốc tế ATC 2025

Trường Đại học Quy Nhơn đăng cai Hội nghị quốc tế ATC 2026

Trường Đại học Quy Nhơn đăng cai Hội nghị quốc tế ATC 2026

Mỹ truy tố Chủ tịch Prince Group hoạt động tại Camphuchia, tịch thu hơn 14 tỉ USD Bitcoin

Mỹ truy tố Chủ tịch Prince Group hoạt động tại Camphuchia, tịch thu hơn 14 tỉ USD Bitcoin

ASUS Zenbook S16: laptop AI 16 inch mỏng nhẹ nhất

ASUS Zenbook S16: laptop AI 16 inch mỏng nhẹ nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Redmi Note 14 Pro+ 5G: Smartphone tầm trung xuất sắc

Redmi Note 14 Pro+ 5G: Smartphone tầm trung xuất sắc

