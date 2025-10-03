Xe và phương tiện
Ra mắt Mercedes-Benz GLS 450 4MATIC phiên bản kỷ niệm 30 năm tại Việt Nam

Hải Nguyên

Hải Nguyên

17:55 | 03/10/2025
Mercedes-Benz Việt Nam (MBV) vừa cho ra mắt dòng xe Mercedes-Benz GLS 450 4MATIC Facelift phiên bản “Edition 30” kỷ niệm 30 năm tại thị trường Việt Nam.
Ra mắt Mercedes-Benz GLS 450 4MATIC phiên bản kỷ niệm 30 năm tại Việt Nam
Chiếc GLS 450 4MATIC phiên bản nâng cấp vừa được ra mắt vào tháng 7/2025

Là mẫu SUV đầu bảng của thương hiệu Mercedes-Benz, GLS thể hiện trọn vẹn tinh thần của thương hiệu trải qua hàng trăm năm lịch sử. Vì vậy, dòng xe này đã được lựa chọn để nâng cấp thêm một phiên bản giới hạn – 30 chiếc GLS 450 4MATIC Facelift phiên bản “Edition 30” với mức giá khuyến nghị dự kiến là: 5,999,000,000 VNĐ.

Hành trình 30 năm đầy cảm xúc tại Việt Nam

Từ khi Carl Benz chế tạo chiếc xe chạy bằng xăng vào năm 1886, Mercedes-Benz đã trở thành dấu ấn của sự sang trọng, hiệu suất và đổi mới trong ngành công nghiệp ô tô toàn cầu.

Tại Việt Nam, từ những ngày đầu đặt chân vào thị trường năm 1995, Mercedes-Benz đã kiên định với một tầm nhìn: mang chuẩn mực xe sang cùng những triết lý chế tác lâu đời đến gần hơn với khách hàng Việt. Trải qua ba thập kỷ, hành trình ấy đã biến Mercedes-Benz không chỉ trở thành thương hiệu xe sang đầu tiên lắp ráp trong nước, mà còn là biểu tượng phong cách sống đẳng cấp của khách hàng. Chỉ một năm sau khi thành lập, mẫu xe E 230 (W210) – chính thức lăn bánh khỏi dây chuyền lắp ráp, mở ra kỷ nguyên mới cho ngành công nghiệp ô tô nội địa.

Trong suốt 30 năm, MBV đã lắp ráp hơn 50.000 xe, liên tục duy trì vị thế dẫn đầu phân khúc xe sang với các dòng C-Class, E-Class, S-Class và đặc biệt là GLC – mẫu SUV hạng sang bán chạy nhất tại Việt Nam.

Đến nay, hãng xe Đức đang lắp ráp các dòng xe C-Class, E-Class, GLC và C 43 AMG tại thị trường trong nước, đồng thời sở hữu dải sản phẩm nhập khẩu đa dạng như S-Class, GLS, các dòng xe Maybach, và các dòng xe AMG.

Ra mắt Mercedes-Benz GLS 450 4MATIC phiên bản kỷ niệm 30 năm tại Việt Nam
Chiếc GLS 450 4MATIC được lựa chọn để ra mắt thêm 1 phiên bản đặc biệt kỷ niệm 30 năm tại Việt Nam

GLS 450 4MATIC Facelift - phiên bản kỷ niệm 30 năm tại thị trường Việt Nam

Mercedes-Benz GLS 450 4MATIC từ lâu đã được mệnh danh là “S-Class của SUV”, mang trong mình những giá trị đặc trưng nhất của thương hiệu: sang trọng, thoải mái và công nghệ tiên phong. Phiên bản nâng cấp giữa vòng đời sử dụng động cơ xăng I6 3.0L (M256M) tích hợp hệ thống khởi động & phát điện thông minh ISG2 thế hệ mới, sản sinh công suất 381 mã lực và mô-men xoắn 500 Nm, hỗ trợ tăng tốc mượt mà hơn và tiết kiệm nhiên liệu hơn.

Với phiên bản kỷ niệm 30 năm tại Việt Nam chỉ giới hạn 30 chiếc, mẫu xe không chỉ được nâng cấp về thiết kế và công nghệ, mà còn mang ý nghĩa tri ân hành trình ba thập kỷ đồng hành cùng khách hàng Việt.

Phiên bản giới hạn lần này được trang bị gói Premium-Plus mang lại những tiện nghi cao cấp nhất cho hành khách. Điểm nhấn là hệ thống cảnh báo va chạm bên hông PRE-SAFE® Impulse Side, ghế trước đa chức năng có massage, dải thảm đèn chào mừng bên hông thân xe với các họa tiết ngôi sao ba cánh đặc trưng của Mercedes-Benz, và gói AIR BALANCE giúp không gian nội thất luôn trong lành. Ngoài ra, chức năng ENERGIZING Package kết hợp ánh sáng, âm nhạc và massage tạo nên một “spa di động” ngay trong khoang xe, mang lại sự thư thái cho mọi chuyến hành trình.

Ra mắt Mercedes-Benz GLS 450 4MATIC phiên bản kỷ niệm 30 năm tại Việt Nam
Chức năng ENERGIZING Package kết hợp ánh sáng, âm nhạc và massage tạo nên một “spa di động” ngay trong khoang xe

Đặc biệt, hàng ghế thứ hai nay còn được bổ sung thêm một số tiện nghi, khẳng định vị thế của mẫu SUV hạng sang dành cho gia đình và doanh nhân. Với chức năng sạc không dây cho hàng ghế sau, màn hình MBUX Rear Tablet và tựa đầu sang trọng, hành khách ở hàng ghế thứ hai được tận hưởng sự thoải mái tương đương hạng thương gia.

Bên cạnh đó, gói Night Package mang đến diện mạo thể thao và mạnh mẽ hơn cho GLS 450 4MATIC. Bộ mâm 21-inch AMG 5 chấu kép phối màu tương phản giúp chiếc xe trở nên ấn tượng trên mọi cung đường. Nội thất tiếp tục được nâng cấp với hệ thống giải trí MBUX Rear Seat Entertainment, gồm hai màn hình 11.6-inch độ phân giải cao và tai nghe không dây, biến mỗi hành trình thành một trải nghiệm cá nhân hóa cho hành khách phía sau.

Không thể bỏ qua gói Off-road Engineering Package – một điểm nhấn khẳng định sự đa dụng và mạnh mẽ của GLS 450. Với gói trang bị này, chiếc SUV hạng sang không chỉ là biểu tượng của tiện nghi đô thị mà còn sẵn sàng chinh phục những cung đường phức tạp, đáp ứng nhu cầu khám phá và trải nghiệm của khách hàng Việt Nam hiện đại.

Ngoài những cải tiến kỹ thuật, phiên bản giới hạn “Edition 30” còn mang giá trị biểu tượng đặc biệt. Đây không chỉ là một chiếc xe, mà còn là kỷ vật đánh dấu hành trình 30 năm Mercedes-Benz đồng hành cùng khách hàng, khẳng định cam kết lâu dài của thương hiệu tại thị trường Việt Nam.

Ra mắt Mercedes-Benz GLS 450 4MATIC phiên bản kỷ niệm 30 năm tại Việt Nam

Một di sản đang tiếp tục được viết tiếp

30 năm qua, hàng chục nghìn khách hàng Việt đã chọn Mercedes-Benz làm bạn đồng hành trong sự nghiệp và cuộc sống. Từ những chiếc E-Class đầu tiên lăn bánh năm 1996 đến mẫu GLS 450 4MATIC Facelift phiên bản “Edition 30” ngày hôm nay, hành trình ấy không chỉ là lịch sử của một thương hiệu mà còn là ký ức gắn liền với sự phát triển kinh tế và xã hội Việt Nam.

Sự ra mắt của phiên bản giới hạn này không chỉ là một cột mốc đáng nhớ của Mercedes-Benz Việt Nam, mà còn là minh chứng cho hành trình 30 năm đầy cảm xúc – một hành trình vẫn đang tiếp diễn, để không ngừng nâng tầm trải nghiệm lái xe sang tại Việt Nam.

