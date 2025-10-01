Xe và phương tiện
Mercedes-Benz Việt Nam (MBV) dự kiến sẽ tổ chức sự kiện đặc biệt “Ra mắt và Triển lãm Mercedes-Benz E-Class thế hệ mới” tại Khách sạn JW Marriott Hà Nội (số 8 Đỗ Đức Dục, phường Từ Liêm, Hà Nội) vào ngày 16-17 tháng 10 tới đây.
Ra mắt và Triển lãm Mercedes-Benz E-Class thế hệ mới tại Hà Nội

Là một trong những sự kiện đáng mong đợi dịp cuối năm 2025, triển lãm lần này sẽ là lần đầu tiên hãng xe Đức ra mắt mẫu xe biểu tượng E-Class ở thế hệ thứ 6 (W214) tại Việt Nam.

Với vị thế là một trong những dòng xe quan trọng của thương hiệu, E-Class không chỉ đại diện cho sự đổi mới mà còn là biểu tượng của sự thanh lịch và đẳng cấp vượt thời gian. Sự kiện không chỉ là lễ ra mắt mà còn là một triển lãm độc đáo, kết hợp giữa Di sản, Công nghệ và Thời trang, hứa hẹn mang đến những trải nghiệm thú vị cho khách tham dự.

Ra mắt và Triển lãm Mercedes-Benz E-Class thế hệ mới tại Hà Nội

Ra mắt MERCEDES-BENZ E-CLASS thế hệ mới

Mercedes-Benz E-Class thế hệ mới (W214) là sự tổng hòa của thiết kế hiện đại, công nghệ dẫn đầu và hiệu suất vượt trội. Dòng xe này không chỉ kế thừa di sản lừng lẫy của các thế hệ trước mà còn mang đến những cải tiến đột phá, từ nội thất sang trọng với các vật liệu cao cấp đến các tính năng thông minh hỗ trợ người lái.

Ra mắt và Triển lãm Mercedes-Benz E-Class thế hệ mới tại Hà Nội

Với thiết kế có nhiều thay đổi, đường nét thanh lịch và mạnh mẽ cùng sự bổ sung của hàng loạt tính năng đặc biệt đầy hứa hẹn, E-Class thế hệ mới được kỳ vọng sẽ tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu trong phân khúc sedan hạng sang cỡ trung.

Ra mắt và Triển lãm Mercedes-Benz E-Class thế hệ mới tại Hà Nội

Trong suốt hai ngày 16-17/10, Mercedes-Benz E-Class thế hệ mới sẽ được trưng bày tại không gian triển lãm đặc biệt trong khuôn viên JW Marriott Hà Nội.

Trưng bày xe cổ MERCEDES-BENZ - vẻ đẹp di sản

Bên cạnh việc giới thiệu dòng xe mới, sự kiện còn mang đến một hành trình kết nối giữa quá khứ và tương lai với màn trưng bày những chiếc Mercedes-Benz cổ, tiền thân của dòng xe E-Class. Với thiết kế biểu tượng và vai trò quan trọng trong lịch sử phát triển của Mercedes-Benz, sự xuất hiện của những dòng xe cổ sẽ phản chiếu quá trình phát triển lâu đời của E-Class, phần nào tái hiện lại vẻ đẹp cổ điển của thương hiệu trong dòng chảy lịch sử ngành công nghiệp ô tô thế giới.

Việc trưng bày các dòng xe cổ tại sự kiện lần này là lời tri ân đến di sản phong phú của Mercedes-Benz, đồng thời nhấn mạnh sự kế thừa và phát triển của E-Class qua các thế hệ.

Trình diễn thời trang cùng nhà thiết kế tài năng

Điểm nhấn độc đáo của sự kiện là màn trình diễn thời trang được kết hợp cùng nhà thiết kế trẻ tài năng của Việt Nam. Bộ sưu tập thời trang cao cấp sẽ lột tả trọn vẹn tinh thần của Mercedes-Benz E-Class: hiện đại, thanh lịch và tiên phong. Được lấy cảm hứng từ Hình học và Tranh Sơn Mài mang đậm giá trị truyền thống, bộ sưu tập được trình diễn tại sự kiện ra mắt E-Class sẽ bao gồm 15 bộ trang phục đặc biệt.

Ra mắt và Triển lãm Mercedes-Benz E-Class thế hệ mới tại Hà Nội

Sự kết hợp giữa thời trang cao cấp và ô tô hạng sang không chỉ là một màn trình diễn mà còn là cách Mercedes-Benz truyền tải thông điệp về phong cách sống đẳng cấp. Các thiết kế thời trang sẽ phản ánh những giá trị cốt lõi của E-Class, từ sự tinh tế trong từng đường may đến sự đột phá trong cách phối hợp chất liệu và màu sắc.

Đây hứa hẹn sẽ là một điểm nhấn, mang đến trải nghiệm đa chiều cho khách tham dự.

Sự kiện “Ra mắt và Triển lãm Mercedes-Benz E-Class thế hệ mới” tại Khách sạn JW Marriott Hà Nội sẽ mở cửa đón tiếp các khách hàng và người dùng yêu thích xe Mercedes-Benz theo lịch trình như sau:

Thời gian

Nội dung

Ngày 16/10/2025

08:00 - 11:00

Sự kiện Họp báo ra mắt Mercedes-Benz E-Class thế hệ mới

12:00 - 17:30

Triển lãm Mercedes-Benz E-Class & trình diễn “The E-volutions MiniShow”

19:00 - 20:00

Buổi Trình Diễn Thời Trang đặc biệt dành riêng cho khách mời

(Buổi diễn giới hạn - Chỉ dành cho khách hàng có thư mời)

Ngày 17/10/2025

08:00 - 17:30

Triển lãm Mercedes-Benz E-Class & trình diễn “The E-volutions MiniShow”

19:00 - 20:00

Buổi Trình Diễn Thời Trang đặc biệt dành riêng cho khách mời

(Buổi diễn giới hạn - Chỉ dành cho khách hàng có thư mời)

Đây là cơ hội để cùng khám phá đỉnh cao của thiết kế, công nghệ và phong cách sống từ dòng xe E-Class, đồng thời trải nghiệm sự kết hợp độc đáo giữa nghệ thuật và di sản ô tô.

Để đồng hành cùng Mercedes-Benz trong sự kiện đặc biệt lần này, cộng đồng yêu xe có thể trực tiếp điền thông tin đăng ký tham dự qua trang web tại mb4.me/Su-kien-ra-mat-E-Class-2025 hoặc liên hệ với các Nhà phân phối của MBV để được hỗ trợ.

Mercedes-Benz E-Class 2025 E-Class thế hệ mới Việt Nam ra mắt Mercedes E-Class tháng 10 triển lãm E-Class JW Marriott Hà Nội E-Class W214

Đọc nhiều

Trải nghiệm nhanh HUAWEI WATCH GT 6 phiên bản 41mm dây da dành cho nữ

Trải nghiệm nhanh HUAWEI WATCH GT 6 phiên bản 41mm dây da dành cho nữ

Ford Everest Team Vietnam+

Ford Everest Team Vietnam+ 'gieo mầm' hy vọng trên đỉnh núi Hua Nạ

141 đội tranh tài công nghệ AIoT trong sân chơi thiết kế điện tử lớn nhất Việt Nam

141 đội tranh tài công nghệ AIoT trong sân chơi thiết kế điện tử lớn nhất Việt Nam

Đội tuyển Việt Nam lần đầu tranh tài tại Giải Vô địch DroneSoccer Quốc tế FIDA WorldCup 2025

Đội tuyển Việt Nam lần đầu tranh tài tại Giải Vô địch DroneSoccer Quốc tế FIDA WorldCup 2025

Trung tâm Trà 5 Cực: 1.000 đồng và ước mơ của trẻ em vùng cao

Trung tâm Trà 5 Cực: 1.000 đồng và ước mơ của trẻ em vùng cao

Editor'sChoice

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Redmi Note 14 Pro+ 5G: Smartphone tầm trung xuất sắc

Redmi Note 14 Pro+ 5G: Smartphone tầm trung xuất sắc

Xiaomi TV A Pro Series 2026: TV tầm trung tốt nhất

Xiaomi TV A Pro Series 2026: TV tầm trung tốt nhất

