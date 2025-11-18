Chuyển đổi số
Khoa Khoa học Chính trị - Trường Đại học KHXH&NV Hà Nội kỷ niệm 30 năm thành lập

20:52 | 18/11/2025
Ngày 15/11/2025, trong không khí trang trọng hướng tới kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Khoa Khoa học Chính trị – Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm thành lập.
Khoa Khoa học Chính trị – Trường Đại học KHX&NV tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm thành lập.

Buổi lễ có sự hiện diện của GS.TS Phùng Hữu Phú – nguyên Hiệu trưởng Nhà trường; GS.TS Hoàng Anh Tuấn – Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (KHXH&NV), cùng nhiều vị khách quý, các nhà khoa học, giảng viên, nghiên cứu sinh, và sinh viên.

Đây là dịp quan trọng để nhìn lại hành trình 30 năm xây dựng và phát triển của một đơn vị học thuật tiên phong trong đào tạo và nghiên cứu Chính trị học tại Việt Nam.

Lễ kỷ niệm 30 năm xây dựng và phát triển Khoa khoa học Chính trị

Trong diễn văn khai mạc, PGS.TS Nguyễn Văn Chiều, Trưởng Khoa Khoa học Chính trị, xúc động khẳng định: “Ba thập niên xây dựng và trưởng thành đã ghi dấu sự phát triển bền vững của Khoa trên cả ba trụ cột: đào tạo, nghiên cứu khoa học, phục vụ xã hội. Những thành tựu ấy không chỉ vượt khỏi quy mô của một đơn vị đào tạo, mà còn phản ánh một chiến lược phát triển có tầm nhìn, đội ngũ tận tâm và tinh thần nỗ lực không ngừng nghỉ.”

PGS.TS Nguyễn Văn Chiều, Trưởng Khoa Khoa học Chính trị phát biểu tại buổi lễ

Lời khẳng định ấy là minh chứng rõ ràng cho hành trình lớn mạnh từ một bộ môn nhỏ với 5 – 6 cán bộ những ngày đầu thành lập, đến nay trở thành trung tâm đào tạo và nghiên cứu hàng đầu cả nước về Chính trị học.

PGS.TS Nguyễn Văn Chiều cũng nhắc lại 5 bài học cốt lõi đã tạo nên bản sắc và sự phát triển của Khoa, đó là: (1) Phát huy lợi thế hệ sinh thái Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn và Đại học Quốc gia Hà Nội; (2) Tranh thủ nguồn lực và xây dựng uy tín học thuật; (3) Kết hợp chặt chẽ đào tạo - nghiên cứu - tư vấn chính sách; (4) Xây dựng môi trường học thuật hiện đại - hội nhập; (5) chú trọng phát triển đội ngũ chất lượng cao.

GS.TS Phùng Hữu Phú - Nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn

Với tư cách là Trưởng khoa sáng lập, GS.TS Phùng Hữu Phú - Nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn đã mang đến Lễ kỷ niệm những chia sẻ xúc động và đầy chiều sâu: “Kỷ niệm 30 năm là dịp để tri ân những thế hệ đã góp tâm sức vào sự phát triển của Khoa, đồng thời là cơ hội nhìn lại chặng đường hình thành và trưởng thành đầy tự hào”.

GS.TS Phùng Hữu Phú tri ân sâu sắc các thế hệ thầy cô, các học giả trong và ngoài nước: “Khoa đi lên từ ‘bàn tay trắng’. Công lao của cố GS. Nguyễn Đức Bình, cố GS. Đặng Xuân Thủy cùng sự hỗ trợ quý báu từ các giáo sư Hoa Kỳ, Canada, Hàn Quốc… là nền móng quan trọng tạo nên tầm vóc hôm nay”.

Đối với sinh viên, GS.TS Phùng Hữu Phú nhắn nhủ: “Hãy giữ gìn các giá trị truyền thống, trau dồi bản lĩnh, đạo đức và khát vọng cống hiến để xứng đáng với truyền thống 30 năm của Khoa”.

Đại diện Lãnh đạo Nhà trường, GS.TS Hoàng Anh Tuấn - Hiệu trưởng Trường Đại học KHXH&NV phát biểu tại buổi lễ

Cũng tại buổi Lễ, đại diện Lãnh đạo Nhà trường, GS.TS Hoàng Anh Tuấn - Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn bày tỏ niềm vinh dự và tự hào: “Những con số về đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế không chỉ là thành tích mà là minh chứng rõ ràng cho sự trưởng thành và tầm vóc của Khoa trong hệ sinh thái học thuật của Nhà trường”.

GS.TS Hoàng Anh Tuấn xúc động nhớ lại những ngày đầu bộ môn chỉ có “một, hai phòng nhỏ ở nhà C”, nhưng với nỗ lực bền bỉ, Khoa đã tạo dựng được bề dày học thuật và bản sắc riêng: “Tuy quy mô chưa phải lớn, nhưng Khoa sở hữu chiều sâu học thuật và sự bền vững - điều mà không phải đơn vị nào cũng có”.

Thay mặt Nhà trường, GS.TS Hoàng Anh Tuấn gửi lời tri ân tới các thế hệ thầy, cô và khẳng định tiếp tục đồng hành cùng sự phát triển của Khoa: “Với nền tảng quý báu tích lũy trong 30 năm, tôi tin Khoa Khoa học Chính trị sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, đóng góp quan trọng vào vị thế của Trường và Đại học Quốc gia Hà Nội”.

Từ nền tảng lý luận đến thực tiễn phát triển đất nước

Năm 1995, trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn đổi mới với những yêu cầu cấp thiết về đội ngũ trí thức chính trị – lý luận, Bộ môn Khoa học Chính trị (tiền thân của Khoa Khoa học Chính trị ngày nay) được thành lập.

Việc hình thành đơn vị này là “kết quả của tầm nhìn chiến lược và quyết sách đúng đắn của lãnh đạo Đảng và Nhà nước”, đồng thời phản ánh nhận thức sâu sắc về vai trò của tri thức chính trị học trong công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế.

Từ đó, ngành Chính trị học ở Việt Nam được định vị với triết lý đào tạo đầy bản sắc: “Hiểu sâu Việt Nam – Hướng về thực tiễn – Tiến cùng thời đại.”

Trải qua 30 năm, Khoa Khoa học Chính trị luôn kiên định sứ mệnh trở thành trung tâm nghiên cứu và đào tạo hàng đầu, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho hệ thống chính trị, các cơ quan hoạch định và thực thi chính sách của Đảng và Nhà nước, các tổ chức xã hội, viện nghiên cứu, doanh nghiệp và các trường đại học trong cả nước.

Từ nền tảng lý luận chủ nghĩa Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối chính trị của Đảng, Khoa tiếp tục đổi mới chương trình đào tạo theo hướng gắn kết giữa lý luận với thực tiễn, gắn đạo tạo với phục vụ xã hội.

Đội ngũ giảng viên Khoa Khoa học Chính trị, trường Đại học KHXH&NV

Khoa hiện có 18 cán bộ, giảng viên cơ hữu; mỗi năm đào tạo ổn định gần 400 sinh viên, học viên và nghiên cứu sinh. Các chương trình thạc sĩ và cử nhân đều đạt chuẩn kiểm định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và AUN-QA.

Tính đến năm 2024, Khoa đã đào tạo hơn 700 cử nhân, 230 thạc sĩ và gần 90 tiến sĩ; tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp loại khá – giỏi đạt 85%, trong đó 74% sinh viên có việc làm phù hợp chuyên môn.” Những con số ấy không chỉ cho thấy chất lượng đào tạo mà còn khẳng định uy tín của Khoa trong hệ thống giáo dục đại học.

PGS.TS Nguyễn Văn Chiều chia sẻ tại buổi lễ: “Khoa Khoa học Chính trị không chỉ dạy tri thức, mà còn rèn luyện năng lực hành động xã hội. Chúng tôi coi việc đào tạo người học có bản lĩnh chính trị, tư duy khoa học và khả năng truyền thông chính sách là nhiệm vụ chiến lược trong giai đoạn mới.”

Ba mươi năm là một hành trình trí tuệ, bản lĩnh và cống hiến. Hành trình ấy sẽ tiếp tục được viết tiếp bằng niềm tin, khát vọng và sự đồng hành của các thế hệ giảng viên, sinh viên, học viên, những người chọn tri thức chính trị học làm hành trang xây dựng một Việt Nam phát triển bền vững, công bằng, dân chủ và văn minh.

