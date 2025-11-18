Khoa Môi trường - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHQGHN) kỷ niệm 30 năm thành lập

Ngày 21/10/1995, Khoa Môi trường - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN được thành lập, đặt nền móng cho sự phát triển của lĩnh vực môi trường trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam. Đây là đơn vị cấp Khoa đầu tiên trong cả nước được giao nhiệm vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học môi trường ở trình độ đại học và sau đại học.

Các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Khoa Môi trường (1995-2025).

GS.TS Nguyễn Mạnh Khải – Trưởng Khoa Môi trường, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHQGHN) phát biểu tại sự kiện.

Những ngày đầu thành lập, Khoa Môi trường - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN còn nhiều khó khăn. Với sự nỗ lực, tâm huyết của đội ngũ giảng viên, các nhà khoa học, Khoa Môi trường - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN đã vượt qua khó khăn, tạo dựng được nền tảng khoa học và học thuật đầu tiên của ngành khoa học môi trường. Dù trong hoàn cảnh nào, Khoa Môi trường - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN luôn kiên định với triết lý giáo dục “Học để ứng dụng, Học từ thực tiễn”. Học không chỉ để biết, mà để làm; học từ giảng đường, từ phòng thí nghiệm, học từ chính những vấn đề đang đặt ra trong đời sống kinh tế – xã hội.

GS.TS Nguyễn Mạnh Khải - Trưởng Khoa Môi trường - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN cho biết, trải qua 30 năm xây dựng và phát triển, đến nay Khoa Môi trường - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN đã phát triển vượt trội, quy tụ một đội ngũ cán bộ khoa học lớn mạnh.

Khoa Môi trường - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN đã mở rộng chương trình và lĩnh vực đào tạo, đào tạo thành công hàng nghìn cử nhân, khoảng 1.500 thạc sĩ và gần 100 tiến sĩ, đóng góp quan trọng trong việc hình thành đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học và cán bộ quản lý trong các cơ quan, trường đại học, doanh nghiệp và tổ chức quốc tế.

Trên lĩnh vực nghiên cứu khoa học, Khoa Môi trường - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN và các cán bộ của Khoa đã chủ trì, tham gia nhiều chương trình, đề tài nghiên cứu khao học cấp Nhà nước, cấp Bộ, cấp ĐHQGHN; thực hiện các nhiệm vụ hợp tác với địa phương và doanh nghiệp. Trong 5 năm gần đây, Khoa Môi trường - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN đã công bố gần một nghìn công trình khoa học; trong đó có hàng trăm bài báo thuộc danh mục ISI/Scopus, nhiều sáng chế, giải pháp hữu ích và giải thưởng khoa học uy tín. Hoạt động hợp tác quốc tế được mở rộng, đi vào chiều sâu; chương trình trao đổi sinh viên, học thuật được tổ chức hiệu quả với mạng lưới đối tác trên nhiều châu lục. Nhiều sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh của Khoa đã tham gia các chương trình học tập, thực tập, nghiên cứu tại nước ngoài; Khoa cũng đón tiếp sinh viên và nhà khoa học quốc tế đến làm việc tại Việt Nam, góp phần nâng cao mức độ quốc tế hóa môi trường học thuật.

Khoa Môi trường - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN từng bước hình thành hệ sinh thái khoa học liên ngành, kết nối nghiên cứu với thực tiễn. Khoa đã thành lập 2 phòng thí nghiệm GreenLab và KLATEFOS trọng điểm cấp ĐHQGHN; 7 phòng thí nghiệm chuyên đề; 3 nhóm nghiên cứu. Từ phòng thí nghiệm, kết nổi tri thức đến doanh nghiệp và địa phương.

“Với những thành tích nổi bật, Khoa Môi trường - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN đã được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất, Cờ thi đua của Chính phủ, cùng nhiều bằng khen của Bộ GD&ĐT, Bộ KH&CN, Bộ TN&MT, ĐHQGHN…” - GS.TS Nguyễn Mạnh Khải cho biết.

Trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Khoa, Khoa Môi trường - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN đã trao Bằng khen của Giám đốc ĐHQGHN cho những cá nhân đã có nhiều cống hiến xuất sắc cho sự phát triển của Khoa; trao Bằng khen của Bộ Khoa học công nghệ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam cho các tập thể và cá nhân của Khoa, ghi nhận nỗ lực không ngừng, đóng góp xuất sắc vào sự nghiệp giáo dục và nghiên cứu khoa học.