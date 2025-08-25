Điện tử tiêu dùng
vivo ra mắt kính thực tế hỗ hợp vivo Vision Discovery Edition

Huyền Vân

Huyền Vân

11:25 | 25/08/2025
Sự kiện vivo Vision Launch Event & Imaging Grand Ceremony vừa được tổ chức tại Đông Quản (Trung Quốc) với tâm điểm là chiếc kính thực tế hỗn hợp (MR) đầu tiên mang tên vivo Vision Discovery Edition.
Được biết, vivo Vision Discovery Edition là sản phẩm MR đầu tiên do một nhà sản xuất smartphone Trung Quốc phát triển, qua đó đưa vivo trở thành công ty Trung Quốc đầu tiên hoạt động đồng thời trong cả hai lĩnh vực: smartphone và sản phẩm MR.

Cũng tại sự kiện, vivo đã công bố nâng cấp toàn diện chiến lược công nghệ hình ảnh và hệ sinh thái văn hóa nhiếp ảnh, đồng thời tiết lộ các tác phẩm đoạt giải 2025 vivo VISION+ Mobile PhotoAwards.

Sau 4 năm nghiên cứu và phát triển, vivo Vision Discovery Edition hội tụ các đổi mới công nghệ, đồng thời thúc đẩy chiến lược dài hạn về robot gia đình, đưa MR từ phòng thí nghiệm ra đời sống thường nhật.

Sản phẩm được thiết kế tối ưu cho sử dụng hằng ngày, với trọng lượng chỉ 398g, chiều cao 83 mm và độ dày 40 mm (nhỏ gọn hơn 26% so với mức trung bình của ngành). Thiết kế công thái học được xây dựng dựa trên nghiên cứu sâu về yếu tố con người, cung cấp 4 kích cỡ đệm chắn sáng và 8 loại mút đệm khác nhau, mang lại sự thoải mái lâu dài ngay cả khi đeo liên tục hoặc vận động mạnh.

Sản phẩm được chạy trên OriginOS Vision mang đến khả năng tương tác tự nhiên và trực quan. Thông tin hiển thị liền mạch trong không gian xung quanh, cho phép người dùng chuyển từ thao tác “chạm màn hình” sang cử chỉ “chạm và thu phóng”.

Kính được trang bị:

  • Theo dõi mắt chính xác 1,5°
  • 26 bậc tự do nhận diện cử chỉ ngón tay
  • Theo dõi dọc 175°

Theo vivo, hệ thống hiển thị sử dụng hai màn hình Micro-OLED kép, đạt độ phân giải 8K binocular, độ phủ màu 94% DCI-P3 và độ chính xác màu DeltaE<2, mang đến chất lượng hình ảnh tương đương màn hình điện ảnh chuyên nghiệp. Độ chênh lệch độ sáng và màu sắc giữa hai mắt được hiệu chỉnh (≤2 nits, ΔE<2), giảm thiểu mỏi mắt khi sử dụng lâu dài.

Về hiệu năng, vivo Vision Discovery Edition được tích hợp Qualcomm Snapdragon® XR2+ Gen 2, mang lại hiệu suất GPU gấp 2,5 lần và hiệu suất AI gấp 8 lần so với thế hệ trước. Điều này cho phép render không gian tốc độ cao, mở ra trải nghiệm thị giác và tương tác vượt trội.

Đóng vai trò là cửa ngõ liền mạch vào thế giới số, vivo Vision Discovery Edition phục vụ các kịch bản từ giải trí, thể thao điện tử, trò chơi đến công việc cũng như cho phép xem video nhập vai với góc nhìn toàn cảnh, chia màn hình đa góc hoặc tạo màn hình ảo kích thước 120 Ft, biến mọi không gian thành rạp chiếu phim di động.

Cũng nhân dịp này, vivo công bố nâng cấp chiến lược hình ảnh, tập trung vào tích hợp trong nhiều tình huống sử dụng khác nhau và xây dựng hệ sinh thái nhiếp ảnh toàn diện. Nâng cấp này củng cố thế mạnh lâu năm của vivo về nhiếp ảnh đêm, chân dung, tele và quay video, đồng thời đáp ứng nhu cầu mới về trải nghiệm nhiếp ảnh đa dạng theo từng bối cảnh.
Theo chiến lược mới, vivo sẽ hướng tới việc phổ biến hóa năng lực nhiếp ảnh chuyên nghiệp cho nhiều người hơn, bao gồm: bảo mật hình ảnh, ứng dụng sức khỏe và trải nghiệm xuyên thiết bị. Là thương hiệu smartphone Trung Quốc đầu tiên tham gia Liên minh C2PA (Coalition for Content Provenance and Authenticity), vivo cam kết đảm bảo tính toàn vẹn nội dung trên ba phương diện: truy xuất nguồn gốc, chống giả mạo và dễ nhận diện.

Trong lĩnh vực sức khỏe, vivo dự định kết hợp khả năng Telephoto Macro của dòng vivo X200 với quang học y tế để phát triển đèn khe cầm tay (portable slit lamp), giúp chẩn đoán nhãn khoa trở nên dễ tiếp cận hơn. Để mang đến trải nghiệm sáng tạo và thưởng thức nhập vai, vivo cam kết mở rộng trải nghiệm nhiếp ảnh xuyên thiết bị từ công nghệ ảnh 3D lần đầu trên X100 Ultra, video không gian 60fps trên X200 Ultra, cho đến Vision Discovery Edition mới ra mắt.
vivo và ZEISS cũng chính thức bước vào kỷ nguyên hợp tác toàn cầu mới trong lĩnh vực hình ảnh.Trong suốt 5 năm qua, vivo đã đồng hành cùng ZEISS để kết hợp sâu sắc triết lý sản phẩm lấy người dùng làm trung tâm với công nghệ quang học hàng đầu thế giới của ZEISS, không ngừng thiết lập những chuẩn mực mới cho nhiếp ảnh di động.
“Sự hợp tác giữa vivo và ZEISS vừa sâu rộng vừa toàn diện, vượt xa phạm vi phần cứng hay phần mềm. Hai bên không ngừng học hỏi và đổi mới, luôn lắng nghe người dùng và cộng đồng nhiếp ảnh toàn cầu, để tạo ra công nghệ quang học di động tiên tiến nhất. Chúng tôi mong muốn tiếp tục mở rộng hợp tác, giúp hàng triệu người dùng khai thác nhiếp ảnh di động một cách sáng tạo và trực quan hơn” - Ông André Kutz, Giám đốc ZEISS Photonics & Optics cho biết.

vivo cũng phát triển hệ sinh thái nhiếp ảnh và công bố kết quả giải thưởng vivo VISION+ Mobile PhotoAwards 2025. Cuộc thi phim ngắn “Capture the Future” hợp tác cùng UNESCO, và triển lãm nhiếp ảnh di động toàn quốc đầu tiên cùng Hiệp hội Nhiếp ảnh gia Trung Quốc góp phần định nghĩa lại nghệ thuật nhiếp ảnh trong mắt công chúng.

Nhân sự kiện này, vivo cũng công bố các tác phẩm đoạt giải 2025 vivo VISION+ Mobile PhotoAwards, thu hút hơn 500.000 tác phẩm dự thi từ khắp thế giới. Tất cả đều được chụp bằng smartphone vivo, phản ánh những khoảnh khắc đời thường chân thực cùng góc nhìn mới mẻ về cuộc sống đương đại.

