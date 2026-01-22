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UNIQLO ra mắt BST UNIQLO: C Xuân/Hè 2026 với tinh thần ‘Thanh lịch mỗi ngày’

Gia Hân

Gia Hân

15:22 | 22/01/2026
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Lấy cảm hứng từ nhịp sống đô thị hiện đại, Bộ sưu tập UNIQLO : C Xuân/Hè 2026 do NTK Clare Waight Keller thực hiện mang đến những thiết kế tinh giản, mềm mại và giàu tính ứng dụng. Bộ sưu tập sẽ chính thức mở bán từ ngày 6/2/2026 tại Việt Nam.
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UNIQLO – thương hiệu bán lẻ thời trang toàn cầu đến từ Nhật Bản vừa chính thức công bố Bộ sưu tập UNIQLO : C cho mùa Xuân/Hè 2026. Với chủ đề “Refined for the Everyday” (Thanh lịch mỗi ngày), bộ sưu tập tiếp tục khẳng định triết lý LifeWear thông qua những thiết kế chú trọng cảm giác thoải mái, tính linh hoạt và vẻ đẹp tinh tế trong đời sống thường nhật.

Thanh lịch từ cảm giác người mặc

BST UNIQLO : C Xuân/Hè 2026 được Giám đốc Sáng tạo Clare Waight Keller phát triển dựa trên trải nghiệm thực tế của người mặc, kết hợp phom dáng hiện đại cùng chất liệu mềm mại, giúp trang phục chuyển động tự nhiên theo nhịp sống đô thị.

UNIQLO ra mắt BST UNIQLO: C Xuân/Hè 2026 với tinh thần ‘Thanh lịch mỗi ngày’
UNIQLO ra mắt BST UNIQLO : C Xuân/Hè 2026 với tinh thần ‘Thanh lịch mỗi ngày’

Chia sẻ về bộ sưu tập, NTK Clare Waight Keller cho biết, bà tập trung vào việc tạo nên những thiết kế mang lại cảm giác dễ chịu, thoải mái nhưng vẫn giữ được vẻ ngoài chỉn chu, thanh lịch. Tinh thần phi giới tính được thể hiện rõ nét thông qua các bản phối layering linh hoạt và bảng màu trung tính, giúp người mặc dễ dàng ứng dụng trong nhiều hoàn cảnh khác nhau.

BST năm nay giới thiệu các gam màu mới như tím lilac và xanh da trời nhạt, gợi cảm giác tươi sáng, nhẹ nhàng của mùa Xuân/Hè. Bên cạnh đó là các thiết kế may đo tỉ mỉ với bảng màu ton-sur-ton, có thể phối cùng những gam màu nổi để tạo điểm nhấn thị giác.

UNIQLO ra mắt BST UNIQLO: C Xuân/Hè 2026 với tinh thần ‘Thanh lịch mỗi ngày’

UNIQLO : C Xuân/Hè 2026 chú trọng sử dụng các chất liệu mang lại sự thoải mái tối đa như satin, len gân Milano và dệt kim sợi viscose. Đáng chú ý là mẫu đầm cotton tay phồng với phom dáng mềm mại, kết hợp chi tiết thắt lưng bản nhỏ, vừa mang nét nữ tính vừa giữ tinh thần hiện đại.

Lần đầu ra mắt phụ kiện kính mát trong BST UNIQLO : C

Một điểm nhấn mới trong BST UNIQLO : C Xuân/Hè 2026 là sự xuất hiện lần đầu tiên của dòng phụ kiện kính mát do Clare Waight Keller thiết kế. Kính được trang bị tròng UV400, giúp ngăn chặn tới 99% tia UV, kết hợp giữa yếu tố thẩm mỹ và công năng sử dụng.

UNIQLO ra mắt BST UNIQLO: C Xuân/Hè 2026 với tinh thần ‘Thanh lịch mỗi ngày’
UNIQLO ra mắt BST UNIQLO: C Xuân/Hè 2026 với tinh thần ‘Thanh lịch mỗi ngày’

Bên cạnh đó, các mẫu giày sneakers phong cách retro, giày deck shoes cao cấp dành cho cả nam và nữ cùng túi tote nhẹ, linh hoạt góp phần hoàn thiện tổng thể phong cách thanh lịch, ứng dụng cao của bộ sưu tập.

Bộ sưu tập UNIQLO : C Xuân/Hè 2026 sẽ chính thức mở bán từ ngày 6/2/2026 tại một số cửa hàng UNIQLO trên toàn quốc và trên cửa hàng trực tuyến của thương hiệu.

UNIQLO : C Xuân/Hè 2026

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Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 14,500 14,800
Kim TT/AVPL 14,500 14,800
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 14,500 14,800
Nguyên Liệu 99.99 13,250 13,450
Nguyên Liệu 99.9 13,200 13,400
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 13,750 14,250
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 13,700 14,200
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,630 14,180
Cập nhật: 30/06/2026 07:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 145,000 148,000
Hà Nội - PNJ 145,000 148,000
Đà Nẵng - PNJ 145,000 148,000
Miền Tây - PNJ 145,000 148,000
Tây Nguyên - PNJ 145,000 148,000
Đông Nam Bộ - PNJ 145,000 148,000
Cập nhật: 30/06/2026 07:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,500 14,800
Miếng SJC Nghệ An 14,500 14,800
Miếng SJC Thái Bình 14,500 14,800
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,350 14,700
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,350 14,700
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,350 14,700
NL 99.90 12,950
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 13,000
Trang sức 99.9 13,890 14,590
Trang sức 99.99 13,900 14,600
Cập nhật: 30/06/2026 07:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 145 14,802
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 145 14,803
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,449 1,479
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,449 148
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,429 1,464
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 13,795 14,495
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 100,461 109,961
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 90,212 99,712
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 79,963 89,463
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 7,601 8,551
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 51,705 61,205
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
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Chuyển động số

Cuộc sống số Đổi mới sáng tạo Chính sách số Hạ tầng thông minh Tư vấn chỉ dẫn
Giải thưởng Hiệu quả năng lượng 2026: Thúc đẩy đổi mới công nghệ xanh

Giải thưởng Hiệu quả năng lượng 2026: Thúc đẩy đổi mới công nghệ xanh

Lịch World Cup 2026 ngày 30/6: Brazil, Đức, Hà Lan quyết chiến vòng 1/16

Lịch World Cup 2026 ngày 30/6: Brazil, Đức, Hà Lan quyết chiến vòng 1/16

Kết quả World Cup 2026 ngày 29/6: Canada góp mặt tại vòng 1/8 World Cup

Kết quả World Cup 2026 ngày 29/6: Canada góp mặt tại vòng 1/8 World Cup

Những quy định mới về an toàn giao thông áp dụng từ 1/7/2026

Những quy định mới về an toàn giao thông áp dụng từ 1/7/2026

Công nghệ số

AI Blockchain Fintech Bảo mật Viễn thông - Internet Xu hướng Phần mềm - Ứng dụng
Nắng nóng đe dọa trung tâm dữ liệu AI toàn cầu

Nắng nóng đe dọa trung tâm dữ liệu AI toàn cầu

Máy tính lượng tử thương mại sẽ xuất hiện sau 5 đến 7 năm?

Máy tính lượng tử thương mại sẽ xuất hiện sau 5 đến 7 năm?

Quy định chặt chẽ ứng dụng AI trong báo chí từ 1/7/2026

Quy định chặt chẽ ứng dụng AI trong báo chí từ 1/7/2026

Meta công bố các giải pháp AI mới cho nhà quảng cáo và nhà sáng tạo toàn cầu

Meta công bố các giải pháp AI mới cho nhà quảng cáo và nhà sáng tạo toàn cầu

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Công nghệ vũ trụ Trung Quốc vượt Mỹ ở ba lĩnh vực chủ chốt

Công nghệ vũ trụ Trung Quốc vượt Mỹ ở ba lĩnh vực chủ chốt

Gần 200 nhà khoa học tham dự hội thảo quốc tế về công nghệ tại Đại học Trà Vinh

Gần 200 nhà khoa học tham dự hội thảo quốc tế về công nghệ tại Đại học Trà Vinh

ĐHQGHN tổ chức hội thảo quốc tế về vi mạch, cảm biến và công nghệ bán dẫn

ĐHQGHN tổ chức hội thảo quốc tế về vi mạch, cảm biến và công nghệ bán dẫn

Lần đầu sau hơn một thập kỷ, Harvard mất ngôi đầu nghiên cứu khoa học

Lần đầu sau hơn một thập kỷ, Harvard mất ngôi đầu nghiên cứu khoa học

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Giải thưởng Hiệu quả năng lượng 2026: Thúc đẩy đổi mới công nghệ xanh

Giải thưởng Hiệu quả năng lượng 2026: Thúc đẩy đổi mới công nghệ xanh

Xây dựng cơ sở đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao ngành Tài chính tại Hưng Yên

Xây dựng cơ sở đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao ngành Tài chính tại Hưng Yên

Bệnh viện Đa khoa Thọ Xuân đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng chất lượng khám chữa bệnh

Bệnh viện Đa khoa Thọ Xuân đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng chất lượng khám chữa bệnh

VSBF 2026: Thúc đẩy năng lượng xanh và khai thác AI cho tăng trưởng bền vững

VSBF 2026: Thúc đẩy năng lượng xanh và khai thác AI cho tăng trưởng bền vững

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Chứng khoán hôm nay 29/6: VN-Index giảm gần 17 điểm vì nhóm họ Vin

Chứng khoán hôm nay 29/6: VN-Index giảm gần 17 điểm vì nhóm họ Vin

LocknLock mở rộng mô hình nhượng quyền, tìm kiếm đối tác tại nhiều tỉnh thành

LocknLock mở rộng mô hình nhượng quyền, tìm kiếm đối tác tại nhiều tỉnh thành

Hà Nội công bố 276 dự án kêu gọi đầu tư

Hà Nội công bố 276 dự án kêu gọi đầu tư

Trung Quốc không cần thay thế USD để thắng cuộc chiến tiền tệ

Trung Quốc không cần thay thế USD để thắng cuộc chiến tiền tệ

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TCL trở thành đối tác của

TCL trở thành đối tác của 'Minions & Quái Vật'

BYD Việt Nam ký hợp tác chiến lược với FUTA EV Power về trạm sạc

BYD Việt Nam ký hợp tác chiến lược với FUTA EV Power về trạm sạc

Boeing Đông Nam Á bổ nhiệm Chủ tịch mới

Boeing Đông Nam Á bổ nhiệm Chủ tịch mới

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Những quy định mới về an toàn giao thông áp dụng từ 1/7/2026

Những quy định mới về an toàn giao thông áp dụng từ 1/7/2026

Thị trường ô tô Mỹ đối mặt nguy cơ thu hẹp vào năm 2040

Thị trường ô tô Mỹ đối mặt nguy cơ thu hẹp vào năm 2040

YADEA ra mắt xe mới Omee và tham vọng phủ xanh thị trường xe điện bằng chiến lược

YADEA ra mắt xe mới Omee và tham vọng phủ xanh thị trường xe điện bằng chiến lược 'kiềng ba chân'

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Hiện tượng game Meccha Chameleon vượt mốc 7 triệu lượt tải chỉ sau 12 ngày

Hiện tượng game Meccha Chameleon vượt mốc 7 triệu lượt tải chỉ sau 12 ngày

Unreal Engine 6 mở ra kỷ nguyên mới với AI, kỳ vọng thay đổi ngành công nghiệp game

Unreal Engine 6 mở ra kỷ nguyên mới với AI, kỳ vọng thay đổi ngành công nghiệp game

ASUS ROG ra mắt bộ ba Laptop Gaming cao cấp Zephyrus tại Việt Nam

ASUS ROG ra mắt bộ ba Laptop Gaming cao cấp Zephyrus tại Việt Nam