UNIQLO ra mắt BST UNIQLO : C Xuân/Hè 2026 với tinh thần ‘Thanh lịch mỗi ngày’

UNIQLO – thương hiệu bán lẻ thời trang toàn cầu đến từ Nhật Bản vừa chính thức công bố Bộ sưu tập UNIQLO : C cho mùa Xuân/Hè 2026. Với chủ đề “Refined for the Everyday” (Thanh lịch mỗi ngày), bộ sưu tập tiếp tục khẳng định triết lý LifeWear thông qua những thiết kế chú trọng cảm giác thoải mái, tính linh hoạt và vẻ đẹp tinh tế trong đời sống thường nhật.

Thanh lịch từ cảm giác người mặc

BST UNIQLO : C Xuân/Hè 2026 được Giám đốc Sáng tạo Clare Waight Keller phát triển dựa trên trải nghiệm thực tế của người mặc, kết hợp phom dáng hiện đại cùng chất liệu mềm mại, giúp trang phục chuyển động tự nhiên theo nhịp sống đô thị.

Chia sẻ về bộ sưu tập, NTK Clare Waight Keller cho biết, bà tập trung vào việc tạo nên những thiết kế mang lại cảm giác dễ chịu, thoải mái nhưng vẫn giữ được vẻ ngoài chỉn chu, thanh lịch. Tinh thần phi giới tính được thể hiện rõ nét thông qua các bản phối layering linh hoạt và bảng màu trung tính, giúp người mặc dễ dàng ứng dụng trong nhiều hoàn cảnh khác nhau.

BST năm nay giới thiệu các gam màu mới như tím lilac và xanh da trời nhạt, gợi cảm giác tươi sáng, nhẹ nhàng của mùa Xuân/Hè. Bên cạnh đó là các thiết kế may đo tỉ mỉ với bảng màu ton-sur-ton, có thể phối cùng những gam màu nổi để tạo điểm nhấn thị giác.

UNIQLO : C Xuân/Hè 2026 chú trọng sử dụng các chất liệu mang lại sự thoải mái tối đa như satin, len gân Milano và dệt kim sợi viscose. Đáng chú ý là mẫu đầm cotton tay phồng với phom dáng mềm mại, kết hợp chi tiết thắt lưng bản nhỏ, vừa mang nét nữ tính vừa giữ tinh thần hiện đại.

Lần đầu ra mắt phụ kiện kính mát trong BST UNIQLO : C

Một điểm nhấn mới trong BST UNIQLO : C Xuân/Hè 2026 là sự xuất hiện lần đầu tiên của dòng phụ kiện kính mát do Clare Waight Keller thiết kế. Kính được trang bị tròng UV400, giúp ngăn chặn tới 99% tia UV, kết hợp giữa yếu tố thẩm mỹ và công năng sử dụng.

Bên cạnh đó, các mẫu giày sneakers phong cách retro, giày deck shoes cao cấp dành cho cả nam và nữ cùng túi tote nhẹ, linh hoạt góp phần hoàn thiện tổng thể phong cách thanh lịch, ứng dụng cao của bộ sưu tập.

Bộ sưu tập UNIQLO : C Xuân/Hè 2026 sẽ chính thức mở bán từ ngày 6/2/2026 tại một số cửa hàng UNIQLO trên toàn quốc và trên cửa hàng trực tuyến của thương hiệu.