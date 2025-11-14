UNIQLO khởi động Tuần Lễ cảm ơn 2025 từ 21–27/11 với nhiều ưu đãi và quà tặng hấp dẫn.

Chuyển động số
Ngày 14/11/2025, UNIQLO Việt Nam thông báo khởi động Tuần Lễ cảm ơn (Kanshasai) 2025 trên toàn bộ 30 cửa hàng và kênh mua sắm trực tuyến từ ngày 21-27/11.
Lấy cảm hứng từ triết lý Omotenashi - tinh thần hiếu khách đặc trưng của Nhật Bản, sự kiện thường niên mang đến hàng loạt ưu đãi, quà tặng giới hạn và hoạt động ý nghĩa dành cho cộng đồng.

Chia sẻ về Tuần Lễ cảm ơn, ông Akiyama Naoki, Tổng Giám đốc UNIQLO Việt Nam, cho biết: “Lễ cảm ơn không chỉ là một sự kiện quen thuộc được đông đảo khách hàng Việt Nam yêu mến và mong chờ, mà còn mang ý nghĩa đặc biệt với UNIQLO, bởi đây là dịp chúng tôi gửi lời tri ân sâu sắc đến khách hàng Việt Nam - những người đã đồng hành, tin tưởng và lan tỏa giá trị của thương hiệu.

Chúng tôi sẽ tiếp tục mang đến trải nghiệm mua sắm tiện ích, hấp dẫn cùng dịch vụ chăm sóc khách hàng tận tâm, chu đáo. Ngoài ra, đây cũng là cơ hội đáng quý để chúng tôi tiếp tục thực hiện cam kết đóng góp tích cực cho cộng đồng - mục tiêu trọng tâm trong hành trình phát triển tại Việt Nam trong suốt 6 năm qua.”

Ra mắt BST UT Mickey Mouse in Vietnam tôn vinh văn hóa, địa danh, ẩm thực Việt Nam

Nhân sự kiện, UNIQLO kết hợp cùng The Walt Disney ra mắt BST UT Mickey Mouse in Vietnam với 6 họa tiết mới nhằm tôn vinh những nét đẹp đậm bản sắc trong ẩm thực và trang phục truyền thống của Việt Nam thông qua trải nghiệm đầy sinh động của hai nhân vật nổi tiếng toàn cầu - Mickey và Minnie. Từ việc thưởng thức bánh mì và phở, khám phá những địa danh nổi bật của 3 miền như hồ Hoàn Kiếm, Đại Nội, chợ Bến Thành, đặc biệt là khi hai nhân vật đội nón lá và khoác lên tà áo dài, mỗi họa tiết tái hiện chân thực và sinh động những vẻ đẹp bản địa độc đáo.

BST UT Mickey Mouse in Vietnam tôn vinh văn hóa, địa danh, ẩm thực Việt Nam.

BST lần này mang đến các mẫu thiết kế mới dành cho cả Nam, Nữ và Trẻ em, sẽ chính thức có mặt tại toàn bộ 30 cửa hàng UNIQLO trên toàn quốc và cửa hàng trực tuyến từ ngày 17/11/2025.

Đặc biệt, đánh dấu cột mốc Tuần Lễ cảm ơn mùa Thu/Đông 2025, UNIQLO cũng đưa ra công bố cam kết đóng góp một phần doanh thu từ BST đặc biệt này cho Quỹ Hy vọng với mục tiêu xây dựng thêm hai điểm trường mới tại tỉnh Cao Bằng và Lào Cai trong mùa Xuân 2026, mang lại điều kiện học tập tốt hơn cho các em học sinh vùng cao.

Chương trình mua sắm với loạt ưu đãi giới hạn và quà tặng hấp dẫn

Tuần Lễ cảm ơn lần này mang đến cho khách hàng cơ hội mua sắm các sản phẩm LifeWear Thu/Đông được yêu thích, bao gồm: áo giữ nhiệt HEATTECH chỉ trong 3 ngày 21-23/11, với khuyến mãi giới hạn lần đầu tiên, áp dụng tại tất cả cửa hàng cùng hàng loạt các sản phẩm khác từ 21-27/11.

Thực trạng lớp học tại trường Tà Cồ Thàng, Lào Cai.

Đặc biệt, trong 3 ngày đầu tiên diễn ra Tuần Lễ cảm ơn, từ ngày 21 - 23/11, với hóa đơn mua sắm trị giá từ 1.699.000 đồng, khách hàng sẽ nhận được quà tặng là 01 ly giữ nhiệt với thiết kế đặc biệt, tôn vinh nét đặc trưng của 6 tỉnh thành nơi cửa hàng UNIQLO hiện diện. (Số lượng có hạn, áp dụng tại 30 cửa hàng bán lẻ và cửa hàng trực tuyến).

Trong ngày 21/11/2025, 100 khách hàng đầu tiên đến cửa hàng sẽ được tặng một bộ móc khóa độc đáo, áp dụng tại 30 cửa hàng bán lẻ trên cả nước.

Đồng thời, từ ngày 21 - 27/11/2025, UNIQLO mang đến ưu đãi hoàn tiền 600.000 đồng khi thanh toán bằng thẻ JCB, áp dụng với hóa đơn từ 3.000.000 đồng trong suốt thời gian diễn ra chương trình.

Mọi thông tin khác về UNIQLO Việt Nam, vui lòng truy cập: www.uniqlo.com/vn

