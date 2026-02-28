Quảng Ninh khai hội Xuân Yên Tử 2026, miễn phí vé tham quan đến năm 2028

Sáng 26/2/2026 (mùng 10 tháng Giêng năm Bính Ngọ), Lễ khai Hội Xuân Yên Tử 2026 diễn ra tại Cung Trúc Lâm, Khu Di sản Thế giới Yên Tử (Quảng Ninh). Sự kiện đánh dấu mùa xuân đầu tiên kể từ khi Quần thể Di tích và Danh thắng Yên Tử – Vĩnh Nghiêm – Côn Sơn, Kiếp Bạc được UNESCO ghi danh là Di sản Thế giới thứ 9 của Việt Nam.

Ông Bùi Văn Khắng – Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh phát biểu tại lễ khai hội.

Phát biểu tại lễ khai hội, ông Jonathan Wallace Baker – Trưởng Đại diện UNESCO Việt Nam khẳng định, việc ghi danh thể hiện sự ghi nhận của cộng đồng quốc tế đối với giá trị nổi bật toàn cầu của di sản, đồng thời cho thấy cam kết mạnh mẽ của tỉnh Quảng Ninh trong bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa vì lợi ích chung của nhân loại.

Theo ông Bùi Văn Khắng – Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, Hội Xuân Yên Tử là nét đẹp văn hóa truyền thống được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Lễ khai hội không chỉ mở màn cho mùa lễ hội mà còn mở ra giai đoạn mới trong công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di sản, gắn phát triển du lịch văn hóa tâm linh với gìn giữ không gian văn hóa, tín ngưỡng đặc trưng.

Lễ khai hội năm nay gồm nhiều nghi thức trang trọng như: rước kiệu truyền thống, gióng trống khai hội, thỉnh chuông, dâng hương cầu quốc thái dân an, cùng chương trình nghệ thuật chào mừng và lời chúc đầu năm.

Các đại biểu tham dự lễ khai hội.

Đáng chú ý, nhằm tri ân nhân dân và du khách đã đồng hành trong quá trình đưa Yên Tử trở thành Di sản văn hóa thế giới, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Nghị quyết số 101/2026/NQ-HĐND, quyết nghị miễn 100% vé tham quan danh lam thắng cảnh Yên Tử áp dụng từ năm 2026 đến hết năm 2028.

Du lịch Yên Tử tăng trưởng ấn tượng đầu năm

Ngay trong 8 ngày Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Yên Tử đón hơn 171.000 lượt khách, tăng 2,2 lần so với cùng kỳ năm trước, góp phần đưa Quảng Ninh vượt mốc 1 triệu lượt khách ngay từ đầu năm.

Đây là mùa Xuân đầu tiên kể từ khi Quần thể Di tích và Danh thắng Yên Tử – Vĩnh Nghiêm – Côn Sơn, Kiếp Bạc chính thức được UNESCO công nhận, tạo động lực mạnh mẽ cho sự lan tỏa giá trị văn hóa – tâm linh đặc sắc của Thiền phái Trúc Lâm ra cộng đồng trong nước và quốc tế.

Bên cạnh công tác tổ chức và đón tiếp, hệ thống xe điện và cáp treo Yên Tử được vận hành tối đa công suất trong những ngày cao điểm, đảm bảo an toàn, thông suốt và thuận tiện cho du khách hành hương lễ chùa, vãn cảnh. Việc tăng cường phương tiện, điều phối linh hoạt và bố trí nhân sự hỗ trợ tại các điểm trung chuyển đã góp phần nâng cao trải nghiệm, giúp hành trình về non thiêng đầu xuân diễn ra trang nghiêm và trọn vẹn.

Không chỉ thu hút du khách bởi các hoạt động chiêm bái, cầu an đầu năm tại hệ thống đền, chùa, am, tháp trải dài trên non thiêng, Yên Tử còn khẳng định vị thế điểm đến hàng đầu xuân 2026 với chuỗi trải nghiệm nghỉ dưỡng và văn hóa đặc sắc. Khu nghỉ dưỡng Làng Nương Yên Tử và khu tĩnh dưỡng Legacy Yên Tử – MGallery ghi nhận công suất phòng đạt từ 90–100% trong 8 ngày đầu xuân.

Ông Jonathan Wallace Baker – Trưởng Đại diện UNESCO Việt Nam phát biểu tại lễ khai mạc.

Sau hành trình khám phá non thiêng, du khách được hòa mình vào không gian văn hóa miền di sản với các hoạt động trải nghiệm truyền thống như làm sủi dìn, làm nến, làm hương, in tranh Đông Hồ, chụp ảnh cùng áo dài và cổ phục...

Đặc biệt, hơn 30 món ăn dân dã đậm chất làng quê được giới thiệu tại Buffet phiên chợ Làng Nương – Nhà hàng Cơm Quê, mang đến hành trình ẩm thực giàu bản sắc. Tại Legacy Yên Tử – MGallery, du khách thưởng thức trà chiều “Xuân An Nhiên” cùng các thực đơn đặc biệt dành riêng cho dịp Tết nguyên đán, đồng thời chăm sóc Thân – Tâm – Trí tại Trung tâm chăm sóc sức khỏe Am Tuệ Tĩnh thông qua các liệu pháp trị liệu lấy cảm hứng từ tinh hoa thảo dược Yên Tử.

Trong những ngày đầu xuân Bính Ngọ, Khu tĩnh dưỡng Legacy Yên Tử - MGallery liên tục ghi nhận công suất phòng đạt 90 - 100%.

Ông Lê Trọng Thanh - Phó giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Tùng Lâm chia sẻ: “Khi quần thể Danh thắng Yên Tử được UNESCO vinh danh, đây là duyên cớ rất tốt để thu hút khách trong và ngoài nước. Dựa vào đó, chúng tôi xây dựng sản phẩm du lịch dựa trên 3 giá trị cơ bản là: Tâm linh, văn hóa lịch sử và thiên nhiên của Yên Tử. Chúng tôi mong muốn mỗi du khách đến với Yên Tử hãy làm điều thiện, nâng niu những giá trị văn hóa bằng cách giữ gìn vệ sinh thật tốt, đặc biệt những ngày đông du khách trong mùa lễ hội”.

Nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc suốt mùa lễ hội

Tiếp nối chương trình khai hội sẽ là chuỗi hoạt động phong phú: Hội chợ Văn hóa Trúc Lâm Yên Tử lần thứ nhất với không gian trưng bày cổ vật Nhà Trần, sản phẩm thủ công mỹ nghệ đặc sắc, sản phẩm OCOP và liên hoan ẩm thực các vùng miền tại Bến xe Hạ Kiệu 1 với quy mô trên 100 gian hàng; Triển lãm về Phật giáo Trúc Lâm Yên Tử tại Gương Thiền Khai Tâm, góp phần lan tỏa sâu rộng giá trị lịch sử và triết lý nhập thế của Thiền phái Trúc Lâm.

Các hoạt động trải nghiệm văn hóa Việt như in tranh Đông Hồ, làm nến, làm hương… được đông đảo du khách yêu thích.

Đặc biệt, vào 20h00 ngày 07/3/2026 (tức ngày 19 tháng Giêng) sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật quy mô lớn “Sắc xuân Yên Tử – Ngàn năm tỏa sáng” với sự tham dự của khoảng 10.000 đại biểu, nhân dân, phật tử và du khách. Chương trình hứa hẹn tái hiện sinh động khí sắc mùa xuân nơi miền di sản, tôn vinh chiều sâu văn hóa và khẳng định sức sống bền bỉ của một di sản sống đang không ngừng lan tỏa.

Hơn bảy thế kỷ trước, từ non thiêng Yên Tử, Phật hoàng Trần Nhân Tông đã khởi dựng một dòng Thiền mang tinh thần hòa hợp và nhập thế. Hôm nay, trong nhịp sống đương đại, mùa xuân Yên Tử tiếp tục là điểm hội tụ của hành hương, văn hóa và trải nghiệm – nơi mỗi bước chân về nguồn đều trở thành hành trình kết nối giữa quá khứ, hiện tại và tương lai của Di sản Thế giới.