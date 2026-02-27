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Starlink và Việt Nam

9.000 vệ tinh Starlink: Cuộc chinh phục bầu trời của Elon Musk và 9 triệu khách hàng (Bài 1)

Phạm Anh

Phạm Anh

15:49 | 27/02/2026
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Năm 2019, SpaceX phóng 60 vệ tinh đầu tiên lên quỹ đạo. Sáu năm sau, 9.000 vệ tinh Starlink đang bay trên đầu 9 triệu khách hàng tại 155 quốc gia và Việt Nam vừa trở thành quốc gia thứ năm ở Đông Nam Á không đứng ngoài cuộc.
Starlink cung cấp internet miễn phí tại Venezuela Starlink cung cấp internet miễn phí tại Venezuela
SpaceX được triển khai thêm 7.500 vệ tinh internet toàn cầu SpaceX được triển khai thêm 7.500 vệ tinh internet toàn cầu
Starlink chính thức được cấp phép tại Việt Nam Starlink chính thức được cấp phép tại Việt Nam
Lời tòa soạn: Loạt 7 bài "Starlink và Việt Nam" mở đầu bằng Bài 1 với bức tranh toàn cảnh về hành trình chinh phục bầu trời của Elon Musk và 9 triệu khách hàng trên toàn cầu. Các bài tiếp theo lần lượt đi sâu vào nền tảng công nghệ, góc nhìn địa chính trị, câu chuyện người dùng thực tế, kinh tế học của internet vệ tinh, những ứng dụng thiết thực nhất với Việt Nam và cuối cùng là tầm nhìn chính sách.
9.000 vệ tinh Starlink: Cuộc chinh phục bầu trời của Elon Musk và 9 triệu khách hàng (Bài 1)
Ảnh minh họa: Internet

Tháng 9/2024, khi bão Melissa đổ bộ vào Jamaica và cắt đứt toàn bộ hệ thống viễn thông mặt đất, hàng triệu người dân trên đảo rơi vào im lặng tuyệt đối. Nhưng chỉ trong vòng vài giờ, những chiếc ăng-ten trắng nhỏ gọn kết nối thẳng lên bầu trời đã cứu vãn tình huống: hơn 1,1 triệu tin nhắn SMS được gửi và nhận thành công qua mạng Starlink ngay trong tháng đầu tiên kích hoạt tại các vùng trắng sóng sau bão.

Câu chuyện ở Jamaica không phải ngoại lệ. Năm 2025, khi cháy rừng thiêu rụi Los Angeles, khi lũ lụt nhấn chìm Texas và Argentina, khi hạ tầng liên lạc mặt đất sụp đổ, Starlink vẫn hoạt động. Hệ thống internet vệ tinh của SpaceX từ lâu đã vượt ra ngoài định nghĩa một nhà cung cấp internet thông thường để trở thành thứ mà người ta gọi là "hạ tầng cứu sinh" - kết nối không bị gián đoạn dù mặt đất có biến động đến đâu.

Tính đến cuối năm 2025, Starlink phục vụ hơn 9 triệu khách hàng trên toàn thế giới, trong đó 4,6 triệu người mới gia nhập chỉ riêng trong năm 2025. Con số này phản ánh tốc độ tăng trưởng mà không một mạng viễn thông vệ tinh nào trong lịch sử từng đạt được. Starlink hiện diện tại hơn 155 quốc gia và vùng lãnh thổ, từ vùng cực Bắc Svalbard của Na Uy đến quần đảo Pitcairn xa xôi giữa Thái Bình Dương, từ những cánh đồng Amazon rộng lớn đến các phòng khám vùng núi Zambia.

9.000 vệ tinh Starlink: Cuộc chinh phục bầu trời của Elon Musk và 9 triệu khách hàng (Bài 1)
Ảnh minh họa: Internet

Chòm sao vệ tinh lớn nhất lịch sử loài người

Trên bầu trời đêm, nếu nhìn đủ lâu, bạn sẽ thấy những chấm sáng di chuyển đều đặn - đó là các vệ tinh Starlink đang bay ở quỹ đạo thấp cách mặt đất khoảng 340 đến 550 km. Tính đến đầu năm 2026, SpaceX đã phóng hơn 10.000 vệ tinh, với hơn 9.000 vệ tinh đang hoạt động tích cực. Để duy trì chòm sao khổng lồ này, SpaceX thực hiện hơn 120 chuyến phóng tên lửa Falcon 9 chuyên biệt cho Starlink trong năm 2025 - nâng tổng số lần phóng tích lũy vượt mốc 300.

Trung Quốc đề xuất phóng 200.000 vệ tinh, cao gấp gần 5 lần kế hoạch của SpaceX Trung Quốc đề xuất phóng 200.000 vệ tinh, cao gấp gần 5 lần kế hoạch của SpaceX

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Mỗi lần phóng mang theo hàng chục vệ tinh, và toàn bộ dây chuyền sản xuất đến phóng đều nằm trong tay SpaceX theo mô hình tích hợp dọc - từ thiết kế phần cứng, lắp ráp, kiểm thử cho đến vận hành trên quỹ đạo. Triết lý sản xuất này cho phép SpaceX hạ chi phí trên từng vệ tinh xuống mức mà các đối thủ cạnh tranh chưa thể tiệm cận.

Thế hệ vệ tinh V2 Mini - trọng tâm triển khai trong năm 2025 - mang băng thông 96 Gbps mỗi vệ tinh, gấp 4 lần so với thế hệ V1.5 (24 Gbps). Việc bổ sung hơn 270 Tbps công suất trong năm 2025 đưa tổng dung lượng mạng lưới Starlink vượt ngưỡng 600 Tbps. Với con số này, Starlink đang vận hành mạng vệ tinh có tổng băng thông lớn nhất mà loài người từng xây dựng.

9.000 vệ tinh Starlink: Cuộc chinh phục bầu trời của Elon Musk và 9 triệu khách hàng (Bài 1)
Ảnh minh họa: Internet

Từ internet vệ tinh đến hạ tầng đa ngành

Năm 2019, Starlink còn là dự án thử nghiệm với vài chục vệ tinh. Năm 2020, dịch vụ thương mại chính thức ra mắt, nhắm đến những hộ gia đình ở vùng nông thôn Mỹ vốn phải chịu đựng kết nối chậm chạp hoặc không có internet. Năm 2024, SpaceX ra mắt vệ tinh Direct to Cell đầu tiên - một bước ngoặt biến vệ tinh thành "tháp di động ngoài không gian", cho phép điện thoại di động thông thường kết nối trực tiếp mà không cần chỉnh sửa phần cứng.

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Quỹ đạo Trái Đất đang có 13.026 vệ tinh hoạt động

Đến năm 2025, Direct to Cell hoàn thành mạng lưới thế hệ đầu tiên, phủ sóng tín hiệu 4G LTE trên 6 châu lục. Công nghệ này đã triển khai thương mại tại Mỹ qua nhà mạng T-Mobile và tại New Zealand qua OneNZ, đồng thời đang trong giai đoạn thử nghiệm tại Úc, Canada, Chile và Nhật Bản.

Tác động thực tế vượt xa phạm vi kết nối internet gia đình. Trên những cánh đồng Brazil, nông dân vận hành máy móc John Deere tự động qua mạng Starlink. Tại Zambia, 18.000 nhân viên y tế thực hiện 100.000 phiên tư vấn y tế từ xa mỗi năm qua 600 phòng khám được Starlink kết nối - giảm 40% thời gian chờ đợi của bệnh nhân. Tại Bahamas, 40.000 học sinh học tập qua kết nối Starlink ở 200 trường học.

Trong lĩnh vực di chuyển, hơn 21 triệu hành khách hàng không và 20 triệu khách du lịch biển đã sử dụng dịch vụ thông qua các thiết bị Starlink hiệu suất cao lắp đặt trên máy bay và tàu thủy trong năm 2025. Internet trên tàu và máy bay từ chỗ là đặc quyền của hạng thương gia đang nhanh chóng trở thành tiêu chuẩn phổ thông.

9.000 vệ tinh Starlink: Cuộc chinh phục bầu trời của Elon Musk và 9 triệu khách hàng (Bài 1)
Ảnh minh họa: Internet

Bản đồ quyền lực mới của thế giới số

Sự trỗi dậy của Starlink không đơn thuần là câu chuyện kinh doanh. Khi một mạng lưới vệ tinh tư nhân trở thành xương sống liên lạc của hàng chục quốc gia đang phát triển, ranh giới giữa hạ tầng thương mại và hạ tầng chiến lược bắt đầu mờ dần.

Tại Đông Nam Á, Philippines là quốc gia đầu tiên triển khai Starlink thương mại và cũng là nơi đầu tiên trong khu vực áp dụng Direct to Cell - hợp tác với nhà mạng Globe để cung cấp kết nối di động qua vệ tinh tại các đảo xa không có sóng di động. Malaysia và Indonesia tiếp bước, theo đó mỗi nước xây dựng mô hình quản lý riêng phù hợp với thực trạng hạ tầng và quy định pháp lý trong nước. Timor-Leste, quốc gia nhỏ nhất khu vực, thậm chí đưa Starlink lên vị trí hạ tầng internet số một - không phải phương án dự phòng mà là kết nối chính.

Việt Nam chuẩn bị gia nhập danh sách này với tư cách quốc gia Đông Nam Á thứ năm triển khai dịch vụ. Tháng 4/2025, Chính phủ cấp giấy phép thử nghiệm cho SpaceX, yêu cầu xây dựng 4 trạm gateway trong lãnh thổ và đảm bảo toàn bộ lưu lượng người dùng đi qua mạng trong nước. Tháng 2/2026, Bộ Khoa học và Công nghệ cấp giấy phép viễn thông chính thức cho Starlink Services Vietnam - pháp nhân mà SpaceX thành lập tại Việt Nam.

Xem thêm: Thách Thức Starlink của Elon Musk trong tương lai là gì?

Con số giới hạn 600.000 kết nối trong giai đoạn đầu cho thấy đây mới là bước khởi động. Nhưng với địa hình đa dạng - từ vùng núi Tây Bắc đến đồng bằng sông Cửu Long, từ bờ biển dài 3.260 km đến các đảo tiền tiêu Trường Sa, Hoàng Sa - nhu cầu kết nối tại những vùng mà cáp quang chưa với tới là rất lớn.

Chuyến tàu nào Việt Nam không thể để lỡ?

Câu hỏi thực sự không phải là Starlink tốt hay xấu. Câu hỏi là Việt Nam sẽ khai thác hạ tầng này như thế nào để thu hẹp khoảng cách số giữa đô thị và nông thôn, để bảo vệ liên lạc trong mùa bão lũ, để kết nối ngư dân giữa biển khơi với đất liền và làm điều đó trong khi vẫn bảo đảm chủ quyền số và an ninh mạng quốc gia. Loạt bài này sẽ đi tìm câu trả lời.

Bài tiếp theo "BÀI 2: VỆ TINH BIẾT "NÓI CHUYỆN" VỚI NHAU - CUỘC CÁCH MẠNG LASER TRONG KHÔNG GIAN KHIẾN CÁP QUANG BIỂN RUN SỢ" phân tích nền tảng công nghệ - tại sao vệ tinh Starlink có thể thay thế cáp quang biển khi đường truyền ngầm đứt gãy. Các bài sau đó sẽ lần lượt phân tích địa chính trị, câu chuyện người dùng thực tế trên thế giới, kinh tế học của internet vệ tinh, những ứng dụng thiết thực nhất với Việt Nam và cuối cùng là tầm nhìn chính sách cho một quốc gia đang đứng trước ngã rẽ hạ tầng.

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26°C
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26°C
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26°C
Quảng Bình

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Cảm giác: 23°C
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23°C
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Thừa Thiên Huế

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Hà Giang

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Hải Phòng

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 136,700 141,600
Hà Nội - PNJ 136,700 141,600
Đà Nẵng - PNJ 136,700 141,600
Miền Tây - PNJ 136,700 141,600
Tây Nguyên - PNJ 136,700 141,600
Đông Nam Bộ - PNJ 136,700 141,600
Cập nhật: 31/07/2026 05:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,770 14,170
Miếng SJC Nghệ An 13,770 14,170
Miếng SJC Thái Bình 13,770 14,170
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,770 14,170
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,770 14,170
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,770 14,170
NL 99.99 12,950
Nhẫn Tròn Thái Bình 12,850
Trang sức 99.9 13,360 14,060
Trang sức 99.99 13,370 14,070
Cập nhật: 31/07/2026 05:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,377 14,172
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,377 14,173
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,372 1,412
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,372 1,413
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,342 1,392
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 130,822 137,822
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 9,476 10,456
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 85,015 94,815
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 7,527 8,507
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 71,512 81,312
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 48,402 58,202
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Cập nhật: 31/07/2026 05:00
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AUD 17802 18076 18652
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CNY 0 3849 3942
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KRW 0 16 18
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Cập nhật: 31/07/2026 05:00
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NZD 0 15129 0
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Cập nhật: 31/07/2026 05:00

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