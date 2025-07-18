Mạng Starlink đạt 7.800 vệ tinh phục vụ 6 triệu khách hàng toàn cầu

Theo thông tin mới nhất từ Starlink, mạng internet vệ tinh Starlink của SpaceX hiện đạt mốc hơn 7.800 vệ tinh hoạt động trên quỹ đạo Trái Đất. Con số này thể hiện quy mô khổng lồ của chòm sao vệ tinh lớn nhất thế giới do Elon Musk phát triển.

Tổng dung lượng mạng Starlink vượt 450 Terabit mỗi giây, đây là con số "mơ ước" của các mạng internet truyền thống. Để hiểu rõ hơn, 450 Terabit tương đương 450.000 Gigabit, đủ để hàng triệu người dùng truy cập internet cùng lúc với tốc độ cao.

Starlink cho biết đã phục vụ hơn 6 triệu khách hàng trả phí trên toàn thế giới. Số lượng khách hàng của Starlink tăng trưởng nhanh cho thấy dịch vụ internet vệ tinh ngày càng cạnh tranh với các nhà cung cấp internet mặt đất và không dây truyền thống.

Tại thị trường Hoa Kỳ, Starlink đạt hơn 2 triệu người dùng được hưởng tốc độ tải xuống trung bình gần 200 Megabit mỗi giây. Tốc độ này cho phép người dùng xem video chất lượng cao, tham gia họp trực tuyến và chơi game mượt mà.

Tốc độ và độ trễ của Starlink tại Hoa Kỳ. Nguồn: Starlink

Độ trễ trong giờ cao điểm chỉ 25,7 mili giây, một con số rất thấp cho dịch vụ internet vệ tinh, thậm chí tốt hơn một số nhà cung cấp internet mặt đất. Độ trễ thể hiện thời gian truyền tín hiệu từ thiết bị người dùng lên vệ tinh và trở về.

Gói dịch vụ tốc độ thấp hơn của Starlink vẫn cung cấp 100 Megabit mỗi giây tải xuống và 20 Megabit mỗi giây tải lên ở hầu hết khu vực. Tốc độ này đáp ứng nhu cầu internet cơ bản của gia đình và doanh nghiệp nhỏ.

Starlink cho biết tại Hoa Kỳ, các bộ định tuyến Starlink thực hiện hàng trăm nghìn lần kiểm tra tốc độ mỗi ngày. Hệ thống cũng ghi nhận hàng tỷ lần đo độ trễ hàng ngày. Quá trình đo lường tự động này giúp SpaceX phát hiện và khắc phục sự cố nhanh chóng.

Theo SpaceX, Starlink thể hiện ưu thế lớn về khả năng chống chịu so với các mạng internet truyền thống. Với hơn 7.800 vệ tinh phân bố trên quỹ đạo, khách hàng luôn nhìn thấy nhiều vệ tinh cùng lúc. Thiết kế này đảm bảo dịch vụ liên tục ngay cả khi một số vệ tinh gặp sự cố.

Mỗi vệ tinh Starlink được trang bị liên kết quang học tiên tiến cho phép truyền hàng trăm Gigabit dữ liệu trực tiếp với các vệ tinh khác. Mạng laser này hoạt động độc lập với hạ tầng mặt đất, giúp dữ liệu được truyền đi ngay cả khi cáp quang mặt đất bị cắt.

Mở rộng dung lượng 5 Terabit mỗi tuần

SpaceX tiếp tục mở rộng mạng Starlink với tốc độ ấn tượng. Starlink hiện triển khai hơn 5 Terabit dung lượng mỗi tuần thông qua việc phóng các vệ tinh thế hệ hai.

Dung lượng Starlink được triển khai. Nguồn: Starlink

Vệ tinh thế hệ hai hiện tại có dung lượng gấp bốn lần so với vệ tinh Starlink nguyên bản. Cải tiến này cho phép SpaceX triển khai dung lượng nhiều hơn tổng dung lượng của bất kỳ chòm sao vệ tinh quỹ đạo địa tĩnh hoặc quỹ đạo thấp nào đang hoạt động.

SpaceX cho biết, chỉ trong năm qua đã triển khai hơn 2.300 vệ tinh Starlink mới. Số lượng vệ tinh này tương đương gần 450 Terabit dung lượng tích lũy được bổ sung vào mạng.

SpaceX bắt đầu phóng thêm các vệ tinh Starlink vào quỹ đạo cực để cải thiện dịch vụ ở Alaska và các khu vực cực khác. Công ty đặt kế hoạch phóng hơn 400 vệ tinh bổ sung lên quỹ đạo cực trước cuối năm 2025.

Số vệ tinh mới này sẽ tăng gấp đôi dung lượng cho khách hàng Alaska cũng như các vị trí vĩ độ cao khác. Những vệ tinh đầu tiên đã bắt đầu phục vụ người dùng Alaska, gần như tăng gấp đôi tốc độ tải xuống trung vị trong giờ cao điểm chỉ trong một tháng qua.

Chuẩn bị vệ tinh thế hệ ba năm 2026

SpaceX đặt mục tiêu bắt đầu phóng vệ tinh thế hệ ba trong nửa đầu năm 2026. Mỗi vệ tinh mới được thiết kế cung cấp hơn một Terabit mỗi giây dung lượng tải xuống cho khách hàng mặt đất. Dung lượng tải lên cũng đạt hơn 200 Gigabit mỗi giây.

Trong khi mở rộng mạng Starlink, SpaceX cũng chuẩn bị cho chuyến bay thử nghiệm thứ 10 của tàu vũ trụ Starship. Elon Musk thông báo kế hoạch phóng trong khoảng ba tuần tới trên mạng xã hội X.

Tầng trên Starship của SpaceX bay cao trong chuyến thử nghiệm thứ chín của phương tiện vào ngày 27 tháng 5 năm 2025. SpaceX mất kiểm soát tầng trên sau khoảng 30 phút kể từ lúc cất cánh hôm đó. (Nguồn ảnh: SpaceX)

Starship đóng vai trò quan trọng trong tương lai của Starlink vì khả năng chở nhiều vệ tinh hơn so với tên lửa Falcon 9 hiện tại. Tàu vũ trụ lớn nhất thế giới này sẽ cho phép SpaceX triển khai vệ tinh thế hệ ba với chi phí thấp hơn và tần suất cao hơn.Chuyến bay thứ 10 sẽ sử dụng một tàu Ship khác sau khi tàu ban đầu phát nổ trong quá trình thử nghiệm tại cơ sở Starbase ở Texas. SpaceX đã xác định nguyên nhân sự cố và đang hoàn thiện phương án thay thế.

So sánh với vệ tinh thế hệ hai hiện tại, vệ tinh thế hệ ba mang lại dung lượng tải xuống gấp hơn 10 lần và dung lượng tải lên gấp 24 lần. Bước nhảy vọt này sẽ biến đổi hoàn toàn khả năng cung cấp dịch vụ internet của Starlink.

Mỗi lần phóng vệ tinh thế hệ ba bằng tàu Starship dự kiến bổ sung 60 Terabit dung lượng cho mạng. Con số này gấp hơn 20 lần dung lượng được bổ sung trong mỗi lần phóng hiện tại, cho thấy hiệu quả kinh tế và kỹ thuật vượt trội của hệ thống mới.