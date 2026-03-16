Giảng viên, cán bộ và sinh viên Trường ĐH KHXH&NV tham gia ngày hội bầu cử

Sự tham gia tích cực của lực lượng trí thức trẻ và đội ngũ giảng viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân, đồng thời góp phần lan tỏa không khí dân chủ trong ngày hội lớn của đất nước.

Từ sáng sớm, nhiều cử tri là giảng viên, cán bộ và sinh viên đã có mặt tại các khu vực bỏ phiếu để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Các cử tri chủ động tìm hiểu thông tin về các ứng cử viên, nghiên cứu danh sách và chương trình hành động của từng người trước khi tham gia bầu cử. Việc chuẩn bị kỹ lưỡng cho thấy sự quan tâm của cộng đồng học thuật đối với hoạt động chính trị quan trọng của quốc gia.

Không khí tại các điểm bỏ phiếu diễn ra nghiêm túc, đúng quy trình và bảo đảm tính công khai, minh bạch. Các cử tri lần lượt thực hiện các bước theo quy định như xuất trình thẻ cử tri, nhận phiếu bầu, nghiên cứu danh sách ứng cử viên và tự tay bỏ phiếu vào hòm phiếu. Nhiều sinh viên tham gia bầu cử với tinh thần trách nhiệm cao, xem đây là dịp thể hiện quyền làm chủ của mình đối với các vấn đề chung của đất nước.

Khu vực bỏ phiếu số 25, Phường Thanh Xuân, TP Hà Nội. Ảnh: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Đối với nhiều sinh viên, đây là lần đầu tiên tham gia bầu cử nên mang ý nghĩa đặc biệt. Em Nguyễn Thị Ngọc Anh, sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, cho biết: “Đây là lần đầu tiên em được tham gia bầu cử nên cảm thấy rất tự hào. Em đã tìm hiểu thông tin về các ứng cử viên trước khi đến bỏ phiếu"

Sự tham gia của sinh viên trong ngày bầu cử cho thấy nhận thức chính trị ngày càng rõ nét của thế hệ trẻ. Nhiều sinh viên cho rằng bầu cử không chỉ là quyền lợi mà còn là trách nhiệm của mỗi công dân đối với sự phát triển của đất nước. Thông qua hoạt động này, sinh viên có cơ hội hiểu rõ hơn về hệ thống chính trị, vai trò của Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp trong việc hoạch định chính sách và quản lý xã hội.

Bên cạnh lực lượng sinh viên, nhiều giảng viên và cán bộ của nhà trường cũng tham gia bỏ phiếu từ sớm. Với họ, bầu cử là hoạt động chính trị quan trọng, đồng thời là dịp thể hiện tinh thần gương mẫu của đội ngũ trí thức. Các giảng viên cho rằng việc tích cực tham gia bầu cử góp phần xây dựng nền dân chủ và lựa chọn những đại biểu có đủ năng lực, phẩm chất để tham gia cơ quan quyền lực nhà nước.

Trong quá trình bầu cử, các khu vực bỏ phiếu đều tổ chức hướng dẫn cử tri thực hiện đúng quy trình. Công tác chuẩn bị được triển khai chu đáo, bảo đảm thuận lợi cho cử tri tham gia bỏ phiếu. Nhiều cử tri đánh giá cao sự tổ chức nghiêm túc, tạo điều kiện để mọi người thực hiện quyền bầu cử một cách thuận tiện và đúng quy định.

Sinh viên tham gia bỏ phiếu bầu cử ĐBQH khóa XVI và ĐBHĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031. Ảnh: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Hoạt động bầu cử không chỉ là sự kiện chính trị quan trọng mà còn là dịp để phát huy tinh thần đoàn kết và trách nhiệm của cộng đồng. Việc giảng viên, cán bộ và sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn tích cực tham gia bầu cử đã góp phần tạo nên bầu không khí sôi nổi tại các khu vực bỏ phiếu. Sự tham gia này cũng thể hiện vai trò của lực lượng trí thức trong đời sống chính trị – xã hội.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 được xem là sự kiện chính trị quan trọng, góp phần lựa chọn những đại diện tiêu biểu của nhân dân tham gia các cơ quan quyền lực nhà nước. Trong bối cảnh đó, tinh thần trách nhiệm của giảng viên, cán bộ và sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn đã góp phần khẳng định vai trò của giới trí thức trong việc tham gia xây dựng và phát triển đất nước.

Sự hưởng ứng tích cực của cộng đồng nhà trường không chỉ góp phần vào thành công chung của cuộc bầu cử mà còn lan tỏa tinh thần dân chủ, trách nhiệm và ý thức công dân trong xã hội. Qua đó, ngày bầu cử thực sự trở thành ngày hội của toàn dân, nơi mỗi lá phiếu đều thể hiện niềm tin và kỳ vọng vào sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.