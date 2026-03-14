Giấy tờ bắt buộc khi đi bầu cử năm 2026

Thẻ cử tri là giấy tờ bắt buộc khi bỏ phiếu

Ngày 15.3, cử tri cả nước tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 đến 2031. Khi đến khu vực bỏ phiếu, cử tri phải xuất trình thẻ cử tri để thực hiện quyền bầu cử.

Thẻ cử tri có đầy đủ họ tên, ngày tháng năm sinh, số căn cước... của cử tri

Quy định tại khoản 2 điều 69 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2025, yêu cầu cử tri trực tiếp bỏ phiếu và không nhờ người khác bầu thay, trừ trường hợp đặc biệt theo luật định. Thẻ cử tri trở thành giấy tờ bắt buộc để xác nhận quyền tham gia bầu cử của mỗi công dân.

Theo hướng dẫn nghiệp vụ bầu cử tại Thông tư 21 năm 2025 của Bộ Nội vụ, tổ bầu cử phải phát thẻ cử tri đến tận tay người dân chậm nhất trước ngày bầu cử ba ngày. Trong quá trình phát thẻ, tổ bầu cử phối hợp công an cấp xã, trưởng thôn và tổ trưởng tổ dân phố rà soát danh sách cử tri tại địa bàn.

Nếu đến thời điểm bắt đầu bỏ phiếu mà tổ bầu cử không thể liên hệ với người có tên trong danh sách cử tri do vắng mặt tại nơi đăng ký thường trú hoặc tạm trú, tổ bầu cử báo cáo UBND cấp xã xem xét xóa tên khỏi danh sách cử tri.

Mất hoặc hỏng thẻ cử tri phải xuất trình giấy tờ tùy thân

Trong trường hợp thẻ cử tri bị rách, hỏng hoặc bị mất trước ngày bầu cử, cử tri cần báo ngay cho tổ bầu cử để được xử lý. Tổ bầu cử thu hồi thẻ hỏng và thực hiện thủ tục cấp lại theo quy định.

Nếu mất thẻ cử tri, cử tri phải viết giấy xác nhận mất thẻ và xuất trình giấy tờ tùy thân hợp pháp như căn cước công dân, hộ chiếu hoặc giấy tờ hợp lệ khác để đề nghị cấp thẻ mới. Tổ bầu cử ghi chú việc cấp lại thẻ trong danh sách cử tri nhằm tránh trường hợp người khác nhặt được thẻ bị mất rồi sử dụng để bỏ phiếu.

Sau khi cử tri hoàn thành việc bỏ phiếu, thành viên tổ bầu cử yêu cầu cử tri xuất trình lại thẻ cử tri và đóng dấu xác nhận đã bỏ phiếu lên mặt trước của thẻ. Cử tri giữ lại thẻ nhưng không được sử dụng thẻ đã đóng dấu để tham gia bỏ phiếu lần tiếp theo.