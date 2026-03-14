Giấy tờ bắt buộc khi đi bầu cử năm 2026

Bùi Hiển

15:49 | 14/03/2026
Cử tri tham gia bầu cử ngày 15.3 phải mang theo thẻ cử tri khi đến khu vực bỏ phiếu. Trường hợp mất hoặc hỏng thẻ, cử tri cần xuất trình giấy tờ tùy thân để được cấp lại theo quy định pháp luật.
Nhiều địa phương đẩy mạnh thông tin tuyên truyền bầu cử trên nền tảng Zalo Nhiều địa phương đẩy mạnh thông tin tuyên truyền bầu cử trên nền tảng Zalo
Hà Nội trang hoàng rực rỡ trước ngày hội lớn của toàn dân 15/3 Hà Nội trang hoàng rực rỡ trước ngày hội lớn của toàn dân 15/3
Cô giáo người Ơ Đu 24 tuổi ứng cử Quốc hội Cô giáo người Ơ Đu 24 tuổi ứng cử Quốc hội

Thẻ cử tri là giấy tờ bắt buộc khi bỏ phiếu

Ngày 15.3, cử tri cả nước tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 đến 2031. Khi đến khu vực bỏ phiếu, cử tri phải xuất trình thẻ cử tri để thực hiện quyền bầu cử.

Thẻ cử tri có đầy đủ họ tên, ngày tháng năm sinh, số căn cước... của cử tri

Quy định tại khoản 2 điều 69 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2025, yêu cầu cử tri trực tiếp bỏ phiếu và không nhờ người khác bầu thay, trừ trường hợp đặc biệt theo luật định. Thẻ cử tri trở thành giấy tờ bắt buộc để xác nhận quyền tham gia bầu cử của mỗi công dân.

Theo hướng dẫn nghiệp vụ bầu cử tại Thông tư 21 năm 2025 của Bộ Nội vụ, tổ bầu cử phải phát thẻ cử tri đến tận tay người dân chậm nhất trước ngày bầu cử ba ngày. Trong quá trình phát thẻ, tổ bầu cử phối hợp công an cấp xã, trưởng thôn và tổ trưởng tổ dân phố rà soát danh sách cử tri tại địa bàn.

Nếu đến thời điểm bắt đầu bỏ phiếu mà tổ bầu cử không thể liên hệ với người có tên trong danh sách cử tri do vắng mặt tại nơi đăng ký thường trú hoặc tạm trú, tổ bầu cử báo cáo UBND cấp xã xem xét xóa tên khỏi danh sách cử tri.

Mất hoặc hỏng thẻ cử tri phải xuất trình giấy tờ tùy thân

Trong trường hợp thẻ cử tri bị rách, hỏng hoặc bị mất trước ngày bầu cử, cử tri cần báo ngay cho tổ bầu cử để được xử lý. Tổ bầu cử thu hồi thẻ hỏng và thực hiện thủ tục cấp lại theo quy định.

Nếu mất thẻ cử tri, cử tri phải viết giấy xác nhận mất thẻ và xuất trình giấy tờ tùy thân hợp pháp như căn cước công dân, hộ chiếu hoặc giấy tờ hợp lệ khác để đề nghị cấp thẻ mới. Tổ bầu cử ghi chú việc cấp lại thẻ trong danh sách cử tri nhằm tránh trường hợp người khác nhặt được thẻ bị mất rồi sử dụng để bỏ phiếu.

Sau khi cử tri hoàn thành việc bỏ phiếu, thành viên tổ bầu cử yêu cầu cử tri xuất trình lại thẻ cử tri và đóng dấu xác nhận đã bỏ phiếu lên mặt trước của thẻ. Cử tri giữ lại thẻ nhưng không được sử dụng thẻ đã đóng dấu để tham gia bỏ phiếu lần tiếp theo.

Quy định về thời gian bỏ phiếu trong ngày bầu cử 15/3/2026

Xây dựng Quốc hội thực sự đổi mới, chuyên nghiệp, đủ tầm dẫn dắt tiến trình hoàn thiện thể chế trong kỷ nguyên mới

Bầu cử Quốc hội 2026: 6 bước bỏ phiếu mỗi cử tri cần nắm rõ

Cử tri Bạch Long Vĩ nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp

Ninh Bình: Giữ vững mạch thông tin trong ngày bầu cử

Nếu muốn con mạnh mẽ và tự lập hơn, hãy cho chúng điều này

Trong thời đại điện thoại thông minh, mạng xã hội và áp lực học tập ngày càng lớn, việc nuôi dạy con tuổi teen đang trở thành một thử thách chưa từng có đối với nhiều bậc phụ huynh.
Tích trữ xăng dầu tại nhà: Khi nào người dân có thể vi phạm pháp luật?

Tâm lý tích trữ xăng dầu khi giá nhiên liệu biến động là điều dễ hiểu, song luật sư cảnh báo hành vi này có thể gây rủi ro lớn về phòng cháy, chữa cháy. Trong trường hợp tích trữ nhằm mục đích bán lại hoặc đầu cơ, người vi phạm có thể bị xử phạt nặng theo quy định của pháp luật.
Quy trình bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031

Vào ngày Chủ nhật (15/3/2026), cử tri cả nước sẽ tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Bộ Công an hướng dẫn cử tri sử dụng VNeID hỗ trợ bầu cử Quốc hội

Ngày 8/3, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự, xã hội (C06, Bộ Công an) thông tin, ngoài việc theo dõi khu vực bỏ phiếu trên thẻ cử tri, theo dõi danh sách người ứng cử và danh sách cử tri được niêm yết công khai tại các khu vực bỏ phiếu và UBND cấp xã, công dân có thể sử dụng chức năng Bầu cử Quốc hội trên VNeID để theo dõi khu vực bỏ phiếu và danh sách người ứng cử.
Mozambique triển khai e-Visa cho 183 quốc gia, công dân Việt Nam có thể xin thị thực trực tuyến

Chính phủ Mozambique vừa chính thức triển khai thị thực điện tử (e-Visa) dành cho công dân từ 183 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có Việt Nam. Đây là bước tiến quan trọng trong sáng kiến "Du lịch Mozambique" nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và đầu tư thông qua chuyển đổi số và hiện đại hóa quản lý biên giới.
Tất tần tật về First Stand 2026, Giải đấu quốc tế LMHT mở màn năm 2026

Chuyển đổi số năm 2026: Từ

'Xôi Lạc TV' sụp đổ: Người xem các trang phát sóng lậu có bị xử lý?

VinFast chính thức nhận đặt cọc hai mẫu xe máy điện đổi pin Feliz II và Viper

Gánh 79 tỷ USD nợ, Paramount vẫn thâu tóm Warner Bros. Discovery để đấu Netflix

Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

