Cụ thể, dữ liệu đặt vé máy bay một chiều, được thực hiện từ tháng 3 đến tháng 5 cho các chuyến bay khởi hành từ tháng 6 đến tháng 8 năm nay từ Agoda tiết lộ, chặng TP. Hồ Chí Minh – Tuy Hòa (Phú Yên cũ) là chặng bay nội địa mùa hè có giá vé phải chăng nhất tại Việt Nam, với giá đặt chỗ tầm khoảng 627.000 đồng. Còn đối với du lịch quốc tế, thì TP. Hồ Chí Minh – Kuala Lumpur là chặng bay quốc tế có giá tốt nhất khi giá đặt chỗ chỉ khoảng 888.000 đồng.

Mùa hè luôn là kỳ nghỉ dài, là thời điểm lý tưởng để các gia đình cùng những tín đồ xê dịch tìm kiếm sự thư giãn, kết nối với người thân, bạn bè, hoặc trải nghiệm điều gì đó mới mẻ thông qua những chuyến đi. Dù lựa chọn khám phá một điểm đến mới hay trở lại nơi nghỉ dưỡng yêu thích, tìm kiếm hành trình phù hợp với ngân sách vẫn là yếu tố quan trọng giúp kỳ nghỉ trọn vẹn hơn.

Thấu hiểu nhu cầu đó khi mùa du lịch cao điểm đang cận kề, nền tảng du lịch số Agoda công bố danh sách các chặng bay nội địa và quốc tế từ Việt Nam có mức giá hấp dẫn nhất, mang đến những gợi ý thiết thực để du khách dễ dàng cân đối ngân sách và lựa chọn điểm đến phù hợp.

Hè này, bay đâu rẻ nhất?

Cụ thể, với du lịch nội địa thì chặng TP. Hồ Chí Minh – Tuy Hòa (Phú Yên cũ) đứng đầu danh sách với mức giá được ghi nhận chỉ từ khoảng 627,000 đồng. Nổi tiếng với đường bờ biển đẹp và nhịp sống yên bình, Tuy Hòa là lựa chọn hấp dẫn cho du khách muốn tận hưởng kỳ nghỉ bên bờ biển với với mức chi phí dễ tiếp cận.

Bên cạnh đó thì một số chặng bay nội địa khác cũng có mức giá rất hấp dẫn, ví dụ chặng Đà Nẵng – Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh – Đà Nẵng, Tam Kỳ (Quảng Nam cũ) – TP. Hồ Chí Minh, và TP. Hồ Chí Minh – Quy Nhơn (Bình Định cũ). Các chặng bay này đang có mức giá hợp lý, để du khách có thể cân nhắc và lựa chọn một chuyến du lịch hè lý tưởng.

Chặng bay nội địa Việt Nam có mức giá tốt nhất Xếp hạng Chặng bay Điểm khởi hành Điểm đến Giá vé (đồng) 1 SGN – TBB TP. Hồ Chí Minh Tuy Hòa 627.000 2 DAD – HAN Đà Nẵng Hà Nội 653.000 3 SGN – DAD TP. Hồ Chí Minh Đà Nẵng 653.000 4 VCL – SGN Tam Kỳ TP. Hồ Chí Minh 653.000 5 SGN – UIH TP. Hồ Chí Minh Quy Nhơn 679.000

Với những du khách ưu tiên lựa chọn điểm đến các nước trong khu vực mà vẫn cần một mức giá tốt thì TP. Hồ Chí Minh – Kuala Lumpur là chặng bay quốc tế có mức giá tốt nhất từ Việt Nam, với giá vé đặt trước từ khoảng 888,000 đồng. Hành trình này sẽ đưa du khách đến với thủ đô sôi động của Malaysia, nơi du khách có thể thưởng thức ẩm thực đường phố phong phú và trải nghiệm mua sắm thú vị. Không dừng lại ở đó, quốc gia này còn sở hữu những bãi biển nổi tiếng, phố cổ di sản và các khu rừng nhiệt đới xanh mát chỉ cách thủ đô vài giờ di chuyển.

Bên cạnh đó, một số chặng bay quốc tế khác cũng đang có chi phí hợp lý khi bay từ TP. Hồ Chí Minh như TP. Hồ Chí Minh – Johor Bahru, TP. Hồ Chí Minh – Singapore, TP. Hồ Chí Minh – Bangkok (Don Mueang) và Đà Nẵng – Kuala Lumpur. Với thời gian di chuyển thuận tiện và mức giá dễ tiếp cận, du khách có thể dễ dàng lên kế hoạch cho một chuyến xuất ngoại ngắn ngày trong mùa hè này.

Chặng bay quốc tế khởi hành từ Việt Nam có mức giá tốt nhất Xếp hạng Chuyến bay Điểm khởi hành Điểm đến Giá vé (đồng) 1 SGN – KUL TP. Hồ Chí Minh Kuala Lumpur 888.000 2 SGN – JHB TP. Hồ Chí Minh Johor Bahru 1.175.000 3 SGN – SIN TP. Hồ Chí Minh Singapore 1.227.000 4 DAD – KUL Đà Nẵng Kuala Lumpur 1.279.000 5 SGN – DMK TP. Hồ Chí Minh Bangkok (Don Mueang) 1.331.000

(1 USD = 26.094 VNĐ Theo tỷ giá Vietcombank ngày 05/06/2026)

“Dữ liệu từ Agoda cho thấy, du khách Việt đang có thêm nhiều lựa chọn phù hợp cho kỳ nghỉ hè, từ những chuyến đi biển trong nước đến các hành trình ngắn ngày trong khu vực. Với nhiều chặng bay nội địa giá cả phải chăng như Tuy Hòa, Đà Nẵng và Quy Nhơn, hay những điểm đến quốc tế như Kuala Lumpur, Singapore và Bangkok, du khách có thể dễ dàng khám phá thêm nhiều vùng đất mới với mức chi phí hợp lý. Với Agoda, việc lên kế hoạch cho một chuyến đi tiết kiệm trở nên thuận tiện và dễ dàng hơn bao giờ hết, giúp du khách tập trung tận hưởng từng trải nghiệm và lưu giữ những kỷ niệm đáng nhớ”. Ông Vũ Ngọc Lâm, Giám đốc Quốc gia Agoda Việt Nam, chia sẻ.