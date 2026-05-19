Top 5 điểm đến “mới nổi” được khách du lịch Việt Nam quan tâm hè này

Cụ thể, du lịch nội địa gọi tên các "tọa độ" quen thuộc, dẫn đầu là đảo Lý Sơn thuộc tỉnh Quảng Ngãi. Lượng khách du lịch quan tâm điểm này năm 2026 tăng trưởng vượt bậc so với năm ngoái. Với làn nước trong xanh, cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, rạn san hô nhiều màu sắc và nhịp sống yên bình, Lý Sơn đang trở thành lựa chọn thay thế đầy sức hút cho những ai muốn tìm kiếm trải nghiệm khác biệt so với các biển đảo đông đúc như Phú Quốc, Phú Quý hay Vĩnh Hy.

Điểm đến thứ hai chính là Ninh Bình. Với mức tăng trưởng ổn định về lượng tìm kiếm so với cùng kỳ năm ngoái, nhờ sự kết hợp hài hòa giữa cảnh quan thiên nhiên, di sản và du lịch văn hóa, Ninh Bình còn có các danh thắng biểu tượng như cố đô Hoa Lư hay Tam Cốc - Bích Động, bên cạnh hệ thống núi đá vôi kỳ vĩ, hang động và những dòng sông uốn lượn... Trong khi đó, các sản phẩm du lịch văn hóa - tâm linh đa dạng của tỉnh càng làm tăng chiều sâu trải nghiệm cho khách tham quan. Là nơi sở hữu Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới cùng mạng lưới di tích lịch sử dày đặc, Ninh Bình khẳng định vị thế là điểm đến lý tưởng cho những ai mong muốn khám phá thiên nhiên kết hợp trải nghiệm tìm hiểu văn hóa.

Một cái tên không còn xa lạ với rất nhiều du khách đó chính là Mai Châu, một vùng núi thuộc tỉnh Phú Thọ, ngày càng được lòng du khách khi hội đủ điều mà nhiều người tìm kiếm ở một chuyến nghỉ dưỡng trên núi: giao thông thuận tiện, và hoàn toàn tách biệt khỏi phố thị ồn ào. Là tọa độ lý tưởng cho những ai muốn tìm kiếm một không gian nghỉ dưỡng núi yên bình để thay thế cho Sa Pa, Mai Châu chinh phục bằng vẻ đẹp thửa ruộng bậc thang, văn hóa dân tộc cùng những nhà sàn truyền thống giữa làng quê thanh bình, trở thành lựa chọn hàng đầu cho các kỳ nghỉ ngắn ngày thong thả từ thủ đô Hà Nội.

Kon Von Kle, hay còn gọi là Măng Đen, đang cho thấy sức hút ngày càng tăng của vùng đất Tây Nguyên. Du khách tìm kiếm những nơi có khí hậu mát mẻ và những kỳ nghỉ hòa mình vào thiên nhiên ngày càng nhiều hơn. Thời gian gần đây, Măng Đen được xem là lựa chọn lý tưởng thay thế cho một Đà Lạt vốn đã nhộn nhịp, với những cánh rừng thông bạt ngàn, cảnh sắc núi non hùng vĩ cùng nhịp sống chậm rãi hiền hòa. Sự xuất hiện của địa danh này trong bảng xếp hạng Agoda cho thấy du khách Việt ngày càng cởi mở hơn với những điểm đến vùng cao ít được biết đến, nơi có không khí trong lành, sự kết nối với thiên nhiên và cảm giác khám phá chân thực.

Tây Ninh cũng vừa chính thức góp mặt trong danh sách điểm đến yêu thích này nhờ sự phát triển du lịch những năm gần đây. Với lợi thế vị trí gần TP.HCM, sở hữu quần thể du lịch tâm linh Núi Bà Đen nổi tiếng, cùng hệ thống hạ tầng được đầu tư đồng bộ, Tây Ninh ngày càng thu hút đông đảo du khách miền Nam đến hành hương, trải nghiệm văn hóa và khám phá du lịch sinh thái đa dạng.

Top 5 điểm đến “mới nổi” được khách du lịch Việt Nam quan tâm hè này

Không chỉ có du lịch trong nước, những điểm đến quốc tế mới vừa lọt vào "tầm ngắm" của du khách Việt cũng được Agoda công bố.

Theo đó, du khách Việt cũng tích cực tìm kiếm những điểm đến quốc tế xa hơn khi lên kế hoạch cho chuyến du lịch giữa năm. Đảo Cebu của Philippines ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ nhất về lượng tìm kiếm du lịch. Sức hút của hòn đảo này đến từ những bãi biển đẹp, hoạt động lặn biển, tour khám phá đảo đa dạng cùng khả năng di chuyển thuận tiện đến các vùng miền khác của Philippines đã biến Cebu trở thành điểm dừng chân lý tưởng cho kỳ nghỉ nhiệt đới dài ngày trong khu vực.

Những điểm đến mới khác phản ánh nhu cầu đa dạng hóa trải nghiệm quốc tế của du khách Việt. Là thành phố nằm phía Nam Đài Loan, Cao Hùng (Đài Loan) mang đến một sắc thái khác của Đài Loan, khác biệt so với Đài Bắc, với tầm nhìn ra cảng biển, chợ đêm, không gian nghệ thuật và các điểm tham quan văn hóa ven biển.

Thành phố Barcelona (Tây Ban Nha) là điểm đến lý tưởng cho những du khách yêu thích kiến trúc, văn hóa Địa Trung Hải và bóng đá, trong khi thị trấn Fujikawaguchiko của Nhật Bản thu hút nhóm du khách yêu thích không gian nghỉ ngơi tĩnh lặng bên hồ và chiêm ngưỡng vẻ đẹp núi Phú Sĩ, thay vì chọn các thành phố lớn náo nhiệt.

Istanbul - một thành phố của Thổ Nhĩ Kỳ đang thu hút khách Việt nhờ sự giao thoa độc đáo giữa lịch sử, văn hóa và trải nghiệm xuyên lục địa có một không hai. Việc Thổ Nhĩ Kỳ xúc tiến du lịch mạnh tại Việt Nam cùng quy trình e-visa mới được đơn giản hóa, giúp Istanbul trở thành điểm đến dễ tiếp cận hơn cho du khách Việt vào kỳ nghỉ hè năm nay.

Chia sẻ về danh sách điểm đến mới nổi vừa được Agoda công bố, ông Vũ Ngọc Lâm, Giám đốc Quốc gia Agoda Việt Nam, nhận định: “Du khách Việt đang quan tâm đến các điểm đến mới lạ, có giá trị trải nghiệm sâu sắc và phù hợp hơn với sở thích, nhu cầu riêng của từng người. Đối với kỳ nghỉ hè 2026, chúng tôi ghi nhận xu hướng du khách tìm đến những địa danh hội tụ đủ các yếu tố thiên nhiên, văn hóa và tinh thần khám phá, từ biển đảo hoang sơ, trung tâm di sản đến vùng cao nguyên với khí hậu ôn hòa. Đồng hành cùng du khách khám phá những vùng đất mới, Agoda chúng tôi mang đến hệ sinh thái dịch vụ đa dạng từ nơi lưu trú, vé máy bay đến các hoạt động trải nghiệm, giúp mỗi hành trình trở nên thuận tiện và linh hoạt hơn bao giờ hết.”