Du khách Việt sành ăn hàng đầu châu Á

Hồng Anh

14:17 | 30/03/2026
Theo đó, báo cáo Triển vọng Du lịch 2026 của Agoda cho thấy du khách Việt xếp thứ hai khu vực về mức độ ưu tiên trải nghiệm món ăn địa phương khi lựa chọn điểm đến.
Trong bảng xếp hạng, du khách Việt chỉ đứng sau du khách Đài Loan về độ sành ăn

Khảo sát của Agoda mới vừa thực hiện hồi đầu năm nay cho thấy có đến 35% khách du lịch Việt Nam xem ẩm thực là một trong những lý do chính để đi du lịch, và con số này đã đưa người Việt nằm trong TOP những “tín đồ” sành ăn nhất châu Á.

Khoảng vài năm trở lại đây, ẩm thực đang dần trở thành một trong những động lực chính của du lịch. Ngày càng nhiều du khách châu Á mong muốn khám phá những điểm đến có trải nghiệm món ăn ấn tượng. Xu hướng này cũng cho thấy trải nghiệm ăn uống đang đóng vai trò thúc đẩy hành vi du lịch, từ việc lựa chọn điểm đến, hoạt động, đến nơi lưu trú, đặc biệt khi du khách ngày càng chú trọng việc khám phá văn hóa ẩm thực địa phương một cách trọn vẹn.

Cụ thể, theo kết quả khảo sát Triển vọng Du lịch 2026 của Agoda thì sự dịch chuyển này đã thể hiện rất rõ khi “khám phá hương vị địa phương” hiện đang là một trong ba nguyên nhân hàng đầu khiến du khách châu Á muốn “xê dịch”. Tức là vị trí này đã tăng lên 3 bậc, từ vị trí thứ 6 vào năm ngoái, lên vị trí thứ 3 trong năm nay.

Đối với du khách Việt, mong muốn khám phá hương vị bản địa một cách chân thực là một trong ba nhân tố quyết định điểm đến của họ. Từ việc thưởng thức món sushi chính gốc ở Nhật Bản, ăn vặt đường phố ở Thái Lan, hay trải nghiệm nhà hàng đạt chuẩn sao Michelin ở châu Âu.

Với nhiều du khách Việt, ẩm thực không chỉ là nhu cầu ăn uống mà còn là cánh cửa hé lộ nhiều điều mớ mẻ về văn hóa, lịch sử và tạo ra sự kết nối, điều này đúng cả khi đi du lịch trong nước hay đi du lịch nước ngoài.

TOP 5 quốc gia được du khách Việt lựa chọn nhiều nhất để thỏa mãn vị giác trong năm qua bao gồm Nhật Bản, Thái Lan, Hàn Quốc, Malaysia và Trung Quốc.

Điều thú vị là món ăn Việt Nam cũng là một nhân tố để thu hút du khách quốc tế

Điều thú vị này không chỉ ở chiều ngược lại, mà có vẻ như sự “trao đổi văn hóa” này diễn ra cả hai chiều khi mà ẩm thực Việt Nam cũng là một trong những nhân tố thu hút nhiều du khách quốc tế. Từ những món ăn đường phố, những công thức gia truyền mang đậm giá trị di sản, hay trải nghiệm “fine dining” hiện đại… đang trở thành xu hướng của du khách nước ngoài khi đến du lịch Việt Nam nói riêng và châu Á nói chung.

Ẩm thực vốn đã ăn sâu vào đời sống thường nhật và trở thành một phần không thể tách rời của bản sắc văn hóa Việt Nam. Từ những món ăn đã trở thành biểu tượng như “phở”, “bánh mì” đến các đặc sản vùng miền như ẩm thực cung đình Huế, hải sản tươi ngon của Đồng bằng sông Cửu Long… ẩm thực Việt Nam được yêu thích nhờ sự cân bằng hương vị, nguyên liệu tươi và tính đa dạng vùng miền.

Mặc dù được xem là khá sành ăn nhưng có vẻ như du khách Việt vẫn còn xếp sau du khách Đài Loan, khi quốc gia này có đến 47% khách du lịch tham gia khảo sát cho biết ăn uống là một trong những động lực chính cho chuyến du lịch của họ. Xếp sau Việt Nam là du khác Hàn Quốc với 34% và các quốc gia còn lạ là Malaysia với 33%, Nhật Bản với 32%, Indonesia với 31%, Thái Lan với 20% và Ấn Độ với 8%.

“Việt Nam nằm trong nhóm dẫn đầu khu vực cho thấy tầm quan trọng của ăn uống trong văn hóa và cách người Việt khám phá thế giới. Với nhiều người, một chuyến đi chỉ thực sự trọn vẹn khi được trải nghiệm những hương vị bản địa đặc trưng, dù là khám phá đặc sản vùng miền trong nước hay thưởng thức các món ăn biểu tượng ở nước ngoài. Tại Agoda, chúng tôi ứng dụng công nghệ để mang đến những trải nghiệm liền mạch và cá nhân hóa, giúp du khách dễ dàng khám phá thế giới và những hương vị theo cách riêng của mình.” Ông Vũ Ngọc Lâm, Giám đốc Quốc gia Agoda Việt Nam, chia sẻ.

