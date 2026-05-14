Stellantis bắt tay Leapmotor: 'Canh bạc' sinh tồn của ngành ô tô Châu Âu trước làn sóng xe điện Trung Quốc

Eric Haan, giám đốc nhà máy Stellantis Poissy, chụp ảnh chân dung bên cạnh những chiếc xe tại nhà máy của hãng sản xuất ô tô đa quốc gia Stellantis ở Poissy, phía tây Paris. Ảnh: Getty.

Theo thỏa thuận mới được công bố, Stellantis sẽ mở rộng hợp tác chiến lược với Leapmotor, cho phép hãng xe điện Trung Quốc sản xuất một mẫu xe dành cho thị trường châu Âu từ năm 2028. Hai bên cũng sẽ cùng phát triển một mẫu SUV điện mang thương hiệu Opel, dự kiến được lắp ráp tại nhà máy Zaragoza của Stellantis ở Tây Ban Nha.

Động thái này được đánh giá là mang nhiều ý nghĩa chiến lược. Với Stellantis, đây là cơ hội để củng cố vị thế tại thị trường châu Âu trong bối cảnh cạnh tranh xe điện ngày càng khốc liệt. Trong khi đó, Leapmotor có thể tận dụng cơ sở sản xuất tại châu Âu để né các rào cản thuế quan mà Liên minh châu Âu áp lên xe điện nhập khẩu từ Trung Quốc, đồng thời đáp ứng yêu cầu “sản xuất tại châu Âu”.

Stellantis hiện sở hữu nhiều thương hiệu nổi tiếng như Jeep, Dodge, Fiat và Chrysler. Tập đoàn này cũng là một trong những hãng xe phương Tây đầu tiên đặt cược mạnh tay vào Trung Quốc khi mua khoảng 21% cổ phần Leapmotor từ năm 2023.

Xu hướng hợp tác với các hãng xe Trung Quốc hiện không chỉ dừng lại ở Stellantis. Ford Motor Company được cho là đang đàm phán với Geely để thành lập liên doanh tại châu Âu, trong khi Volkswagen cũng phát tín hiệu sẵn sàng chia sẻ các nhà máy hoạt động dưới công suất với các thương hiệu Trung Quốc nhằm giảm chi phí.

Phát biểu tại hội nghị Future of the Car của Financial Times ở London, CEO Stellantis Antonio Filosa cho rằng việc hợp tác với các hãng xe Trung Quốc có thể trở thành một mô hình mới của ngành công nghiệp ô tô toàn cầu.

Ông nhấn mạnh rằng các OEM Trung Quốc đang nổi lên như những đối thủ cực kỳ mạnh mẽ tại thị trường châu Âu, song Stellantis vẫn đánh giá rất cao mối quan hệ với Leapmotor và tin rằng còn nhiều dư địa hợp tác hơn nữa.

Các nhân viên đang làm việc tại nhà máy Leap Energy thuộc sở hữu của nhà sản xuất ô tô Trung Quốc Leapmotor ở Hồ Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Ảnh: Getty.

Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo chiến lược này có thể mang lại rủi ro dài hạn cho ngành ô tô châu Âu.

Julia Poliscanova, Giám đốc cấp cao về chuỗi cung ứng và xe điện tại tổ chức vận động Transport & Environment, cho rằng các hãng xe phương Tây đang xem hợp tác với Trung Quốc như “lựa chọn duy nhất để tồn tại” trong bối cảnh họ bị tụt hậu về điện khí hóa và phần mềm.

Theo bà, trong ngắn hạn, mô hình này giúp các hãng châu Âu tận dụng công suất nhà máy dư thừa, còn các thương hiệu Trung Quốc có cơ hội nhanh chóng thâm nhập thị trường. Tuy nhiên, về lâu dài, điều này có thể vô tình giúp các hãng xe Trung Quốc xây dựng uy tín thương hiệu tại châu Âu.

“Nếu người tiêu dùng châu Âu bắt đầu nhận ra xe Trung Quốc không hề tệ như định kiến trước đây, đó có thể trở thành một điểm không thể quay lại,” Poliscanova cảnh báo.

Bà cho rằng điều quan trọng nhất đối với các hãng xe châu Âu hiện nay là không được lơ là việc tự phát triển các dòng xe điện cạnh tranh, nếu muốn tiếp tục tồn tại sau năm 2030.

Ngành ô tô phương Tây hiện đang phải đối mặt với “cơn bão hoàn hảo” khi chịu áp lực từ chi phí sản xuất tăng cao, gián đoạn chuỗi cung ứng, cạnh tranh khốc liệt, thuế quan của Mỹ, quy định môi trường ngày càng nghiêm ngặt và quá trình chuyển đổi sang xe điện đầy khó khăn.

Trong bối cảnh đó, các liên minh với Trung Quốc có thể giúp các hãng xe phương Tây “mua thêm thời gian”. Nhưng đồng thời, đây cũng có thể là bước đi mở đường cho sự trỗi dậy mạnh mẽ hơn của các thương hiệu ô tô Trung Quốc ngay tại “sân nhà” châu Âu.