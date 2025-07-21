Stellantis báo lỗ gần 2,7 tỷ USD nửa đầu năm vì thuế quan Mỹ

Công ty dự kiến sẽ lỗ ròng 2,3 tỷ euro (2,68 tỷ đô la) do những tác động ban đầu của thuế quan Mỹ. Ảnh: Getty.

Tập đoàn ô tô đa quốc gia Stellantis ngày 21/7 công bố ước tính sơ bộ cho nửa đầu năm 2025, cho thấy khoản lỗ ròng lên tới 2,3 tỷ euro (tương đương 2,68 tỷ USD). Nguyên nhân chính đến từ các khoản chi phí ròng trước thuế trị giá 3,3 tỷ euro và tác động ban đầu của các mức thuế quan mới do Mỹ áp dụng.

Trong khi đó, doanh thu ròng của công ty giảm mạnh từ 85 tỷ euro xuống còn 74,3 tỷ euro, tương đương mức giảm khoảng 12,5% so với cùng kỳ năm 2024.

Thông tin này được công bố trong bối cảnh Stellantis vẫn chưa đưa ra hướng dẫn tài chính mới sau khi tạm dừng công bố từ ngày 30/4. Cổ phiếu của hãng niêm yết tại Milan lập tức phản ứng tiêu cực, giảm khoảng 3% trong phiên giao dịch sáng cùng ngày.

Bốn cú đấm liên hoàn

Theo Stellantis, có bốn yếu tố chính đã khiến kết quả kinh doanh sáu tháng đầu năm bị ảnh hưởng nghiêm trọng:

Thứ nhất, chi phí tái cấu trúc và các hành động cải thiện lợi nhuận giai đoạn đầu, với tổng giá trị ước tính 3,3 tỷ euro.

Thứ hai, chi phí công nghiệp cao hơn, kéo theo thu nhập hoạt động điều chỉnh giảm mạnh.

Thứ ba là tác động tiêu cực từ biến động tỷ giá hối đoái.

Thứ tư là thuế quan của Mỹ, đặc biệt là thuế nhập khẩu mới áp lên xe từ Trung Quốc và các quốc gia khác.

Stellantis ước tính riêng thuế quan Mỹ đã khiến công ty thiệt hại khoảng 300 triệu euro trong giai đoạn đầu của năm 2025, bao gồm cả các khoản thuế ròng và các kế hoạch ứng phó dẫn đến gián đoạn sản xuất.

Bắc Mỹ - Thị trường lớn, mức giảm mạnh

Tại thị trường Bắc Mỹ, đây là khu vực đóng vai trò trung tâm trong chiến lược toàn cầu của Stellantis, tác động từ thuế quan thể hiện rõ rệt nhất. Lượng xe xuất xưởng trong quý II/2025 của hãng tại đây dự kiến giảm 109.000 chiếc, tương đương mức giảm 25% so với cùng kỳ năm ngoái.

Việc cắt giảm này chủ yếu đến từ việc sản xuất và vận chuyển các dòng xe nhập khẩu bị ảnh hưởng bởi thuế, cũng như sự suy yếu trong doanh số bán hàng qua kênh đội xe (fleet sales).

Trên toàn cầu, lượng xe xuất xưởng quý II của Stellantis ước tính đạt khoảng 1,4 triệu xe, giảm 6% so với cùng kỳ 2024.

Stellantis dự kiến sẽ công bố kết quả tài chính chính thức cho nửa đầu năm 2025 vào ngày 29/7 tới. Nhà đầu tư và giới phân tích sẽ theo dõi sát sao báo cáo chi tiết để đánh giá liệu tập đoàn có thể sớm xoay chuyển tình thế, trong bối cảnh thị trường toàn cầu đang phải đối mặt với nhiều rào cản chính trị - thương mại mới.

Với các thương hiệu mang tính biểu tượng như Jeep và Fiat, cùng mạng lưới hoạt động trên hàng chục quốc gia, Stellantis đang chịu áp lực ngày càng lớn trong việc tái cấu trúc chuỗi cung ứng và chiến lược tiếp cận thị trường, đặc biệt tại Mỹ - nơi các chính sách thương mại đang ngày càng cứng rắn hơn.