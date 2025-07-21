Xe hybrid mới của Geely và Mercedes-Benz thách thức Tesla với phạm vi 1.600km

Smart #5 EHD, mẫu xe hybrid mới của Geely và Mercedes-Benz đạt phạm vi 1.600 km với pin lithium. Ảnh: Alexander Migl/Wikimedia

Xe hybrid mới của Geely và Mercedes-Benz vừa chính thức ra mắt với tham vọng cạnh tranh trực tiếp các ông lớn Tesla và BYD. Smart #5 EHD - sản phẩm đầu tiên thuộc dòng hybrid cắm điện của thương hiệu Smart, hứa hẹn mang đến phạm vi hoạt động lên tới 1.600km và khả năng sạc pin trong vòng 15 phút.

Sản phẩm này đánh dấu sự chuyển hướng quan trọng của liên doanh Trung-Đức khi mở rộng từ xe điện thuần túy sang công nghệ hybrid, nhằm giải quyết bài toán lo âu phạm vi, vấn đề lớn nhất của người tiêu dùng với xe điện hiện tại.

Công nghệ lai tạo khác biệt cạnh tranh

Smart #5 EHD áp dụng giải pháp kỹ thuật độc đáo khi kết hợp động cơ xăng turbo 1.5 lít công suất 161 mã lực với pin lithium sắt phosphate 40kWh của CATL. Điều đáng chú ý là động cơ đốt trong chỉ đóng vai trò máy phát điện, trong khi hệ thống dẫn động hoàn toàn bằng điện, thiết kế tương tự công nghệ e-Power của Nissan.

Phạm vi hoạt động bằng điện thuần túy đạt 250km, đủ đáp ứng nhu cầu di chuyển hàng ngày trong thành phố. Khi kết hợp với động cơ xăng, tổng phạm vi lên tới 1.600km theo tiêu chuẩn Trung Quốc, tương đương khoảng 1.000km trong điều kiện thực tế. Con số này vượt trội so với hầu hết xe điện thuần túy hiện tại, bao gồm cả Tesla Model Y với phạm vi tối đa 533km.

Khả năng sạc nhanh dưới 15 phút cũng tạo lợi thế cạnh tranh đáng kể. Mức tiêu thụ nhiên liệu 22,5 km/lít khi hoạt động ở chế độ hybrid giúp giảm chi phí vận hành so với các mẫu SUV động cơ đốt trong truyền thống.

Hệ thống LiDAR gắn trên nóc xe cho thấy Smart đầu tư mạnh vào công nghệ tự lái, với các tính năng hỗ trợ lái xe tiên tiến như giữ làn đường và kiểm soát hành trình thích ứng. Điều này phù hợp với xu hướng phát triển xe thông minh tại thị trường Trung Quốc.

Thử thách từ thực tế thị trường

Doanh số Smart năm 2024 tại Trung Quốc chỉ đạt 33.427 xe, giảm 19,37% so với năm trước và thấp hơn mục tiêu 50.000 xe. Con số này phản ánh những khó khăn mà thương hiệu phải đối mặt tại quê nhà của đối tác Geely.

Phân tích doanh số tháng 3/2024 cho thấy Smart #1 dẫn đầu với 1.659 xe, Smart #3 bán được 568 xe, trong khi Smart #5 chỉ có 344 xe. Sự chênh lệch này cho thấy người tiêu dùng Trung Quốc vẫn ưa chuộng các mẫu xe cỡ nhỏ hơn, phù hợp với môi trường đô thị đông đúc.

Ngược lại, thị trường châu Âu thể hiện sự quan tâm tích cực hơn với Smart #5. Đức và các nước châu Âu khác đang trở thành động lực tăng trưởng chính cho dòng SUV này. Sự khác biệt về sở thích tiêu dùng giữa hai thị trường đặt ra thách thức về định vị sản phẩm cho Smart.

Cạnh tranh gay gắt từ các thương hiệu nội địa Trung Quốc như BYD, Nio, và Li Auto cũng gây áp lực lớn. Những đối thủ này có lợi thế về giá cả và hiểu biết sâu sắc thị trường địa phương.

Smart #5 EHD ra đời trong bối cảnh thị trường xe điện toàn cầu đang chuyển dần sang công nghệ hybrid như giải pháp trung gian. Xu hướng này được thúc đẩy bởi hạ tầng sạc chưa hoàn thiện và lo ngại về phạm vi hoạt động của xe điện thuần túy.

Thành công của mẫu xe này sẽ phụ thuộc vào khả năng cân bằng giữa công nghệ tiên tiến và giá thành cạnh tranh. Nếu Smart định giá hợp lý và mở rộng mạng lưới bán hàng hiệu quả, Smart #5 EHD có tiềm năng trở thành lựa chọn hấp dẫn cho những khách hàng muốn trải nghiệm công nghệ xanh mà vẫn giữ được sự linh hoạt trong việc di chuyển đường dài.