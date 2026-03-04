Công nghệ số
Zalo củng cố vị thế nền tảng tin nhắn hàng đầu Việt Nam

Thái Tuấn

Thái Tuấn

09:39 | 04/03/2026
Trong đó, báo cáo "The Connected Consumer" cũng nêu rõ Zalo tiếp tục khẳng định vị thế là nền tảng nhắn tin được sử dụng rộng rãi với đa dạng nhóm người dùng tại Việt Nam khi vượt qua nhiều nền tảng quốc tế phổ biến, duy trì vị thế dẫn đầu xuyên suốt năm 2025.
Zalo và Tasco thúc đẩy ứng dụng AI vào đời sống Trợ lý Kiki Info cán mốc 1 triệu người dùng Zalo triển khai nhiều cập nhật mới trong dịp Tết này

Theo báo cáo từ Decision Lab, Zalo tiếp tục giữ vị trí số 1 ở nhiều hạng mục quan trọng. Cụ thể, ở hạng mục nền tảng nhắn tin (Messaging Platforms), Zalo dẫn đầu về tỷ lệ sử dụng (Penetration rate) với 81% người tham gia khảo sát sử dụng Zalo để liên lạc với bạn bè và gia đình. Xếp sau đó lần lượt là Facebook (65%), TikTok (21%), Instagram (12%) và WhatsApp (7%).

Zalo củng cố vị thế nền tảng tin nhắn hàng đầu Việt Nam
Zalo củng cố vị thế nền tảng tin nhắn hàng đầu Việt Nam

Không chỉ dẫn đầu về tỷ lệ sử dụng, Zalo còn xếp thứ nhất về tỷ lệ yêu thích (Preference rate) so với các nền tảng nhắn tin khác với 56% trong quý 4/2025 (tăng 3% so với quý 3), duy trì vị thế với khoảng cách khá xa với hai nền tảng phổ biến khác là Facebook (23%) và Messenger (15%).

Zalo củng cố vị thế nền tảng tin nhắn hàng đầu Việt Nam
Zalo còn xếp thứ nhất về tỷ lệ yêu thích (Preference rate) so với các nền tảng nhắn tin khác

Báo cáo Quý 4/2025 của Decision Lab cũng phản ánh mức độ yêu thích của Zalo ở mọi thế hệ. Trong đó, 67% người dùng thuộc thế hệ X ưu tiên sử dụng Zalo cho nhu cầu nhắn tin, cao gấp 3 lần so với nền tảng xếp thứ hai là Messenger (22%). Tương tự, ở nhóm thế hệ Y, Zalo tiếp tục dẫn đầu với 58%, bỏ xa Facebook (25%) và Messenger (11%).

Mặc dù không được lòng nhóm người dùng Gen Z, nhưng Zalo vẫn duy trì vị trí số một với 41%, cao hơn Messenger (27%) và Facebook (23%). Kết quả này cho thấy khả năng thích ứng đa dạng của Zalo với cả người dùng lớn tuổi và nhóm người dùng trẻ.

Zalo củng cố vị thế nền tảng tin nhắn hàng đầu Việt Nam
Báo cáo Quý 4/2025 của Decision Lab cũng phản ánh mức độ yêu thích của Zalo ở mọi thế hệ

Trong suốt năm 2025, Zalo cũng đã duy trì vị thế dẫn đầu tuyệt đối về cả tỷ lệ sử dụng (penetration rate) và mức độ yêu thích (preference rate) ở tất cả các quý, thiết lập nên những cột mốc ấn tượng mới trên thị trường.

Các báo cáo hay tổ chức dữ liệu toàn cầu cũng ghi nhận sự nỗ lực của Zalo trong việc duy trì vị thế. Cụ thể, báo cáo cuối năm 2025 của Cloudflare Radar cho biết, Zalo đã xuất sắc lọt vào Top 10 nền tảng nhắn tin phổ biến nhất thế giới. Với vị trí thứ 9, Zalo thậm chí đã vượt qua “người khổng lồ” KakaoTalk và đứng chung bảng xếp hạng với các tên tuổi toàn cầu như WhatsApp, Telegram, WeChat và LINE.

Thành tích này là minh chứng rõ nét cho sự vươn mình của một sản phẩm "Make in Vietnam" trên bản đồ công nghệ thế giới. Việc duy trì vị trí số 1 ở thị trường nội địa cũng phản ánh mức độ phổ cập sâu rộng của Zalo trong đời sống số của người Việt.

Không chỉ đóng vai trò là công cụ giao tiếp cá nhân, Zalo còn là kênh kết nối quan trọng giữa người dân, doanh nghiệp và các cơ quan Nhà nước. Sự tăng trưởng ổn định qua từng quý tiếp tục khẳng định năng lực làm chủ công nghệ và tầm nhìn phát triển bền vững của nền tảng nhắn tin Zalo.

Zalo nền tảng tin nhắn được yêu thích nhất củng cố vị thế

