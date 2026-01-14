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10 dấu ấn nổi bật của Zalo trong năm 2025 mà có thể bạn chưa biết

Anh Tuấn

Anh Tuấn

09:51 | 14/01/2026
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Khép lại năm 2025, chúng ta cùng nhìn lại những dấu ấn nổi bật của Zalo trong năm qua.
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10 dấu ấn nổi bật của Zalo trong năm 2025 mà có thể bạn chưa biết
Bản đồ Zalo SOS được hoàn thiện chỉ trong 24 giờ

1. 24h “chạy đua” cùng Bản đồ Zalo SOS

Vào những cuối tháng 11/2025, khi nhiều địa phương đối mặt với tình hình thiên tai nghiêm trọng, đội ngũ Zalo đã cấp tốc cập nhật tính năng “Bản đồ” vào Zalo SOS để hỗ trợ hoạt động kết nối cứu hộ, cứu nạn khẩn cấp.

“Bản đồ Zalo SOS” ra đời giúp vị trí và tình trạng của người dân đang cần sự giúp đỡ khẩn cấp sẽ hiển thị trên bản đồ theo thời gian thực và được phân loại theo các trường hợp đã giúp, đang cần giúp. Nhờ vậy, lực lượng cứu hộ, và người dân xung quanh dễ dàng nhận diện các điểm cần hỗ trợ và phân bổ lực lượng hợp lý. Điều này cũng giúp người gặp nạn tìm được sự giúp đỡ nhanh hơn.

Tính năng này được đội ngũ gấp rút hoàn thiện trong vòng đúng 24 giờ. Chỉ sau 7 ngày triển khai, Bản đồ Zalo SOS ghi nhận 13,9 triệu lượt tiếp cận, 5.500 người thông báo đang gặp nguy hiểm và 11.300 cuộc gọi khẩn cấp đến tổng đài tiếp nhận thông tin về sự cố, thiên tai, thảm họa.
2. Cùng lan tỏa tình yêu đất nước trong những ngày lễ lớn của dân tộc

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), Zalo đã triển khai chiến dịch “Tự hào Việt Nam” trên nền tảng. Với 3 bộ giao diện Việt Nam lấy hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng làm trung tâm, Zalo đã tạo ra một làn sóng yêu nước mạnh mẽ khi được đông đảo người dùng hưởng ứng, cùng nhau cập nhật hình nền và khung ảnh đại diện cho trang cá nhân.

Chỉ sau một tuần, hơn 5 triệu người dùng đã lựa chọn khoác lên tài khoản của mình màu cờ Tổ quốc, biến chiến dịch thành một trong những sự kiện cộng đồng lớn nhất trên nền tảng từ trước đến nay.

Thành công này cho thấy vai trò ngày càng mạnh mẽ của Zalo trong việc kết nối cảm xúc, lan tỏa tinh thần dân tộc và tạo ra không gian để người dùng thể hiện tự hào dân tộc. Đây cũng là minh chứng cho khả năng kết hợp giữa sáng tạo nội dung và sức mạnh công nghệ nhằm tạo ra ảnh hưởng xã hội tích cực.

10 dấu ấn nổi bật của Zalo trong năm 2025 mà có thể bạn chưa biết
10 dấu ấn nổi bật của Zalo trong năm 2025 mà có thể bạn chưa biết

3. Zalo được ghi nhận cho nỗ lực Chuyển đổi số vì cộng đồng

Zalo Official Account và Zalo Mini App đang dần trở thành “cầu nối số” của chính quyền với người dân, góp phần hiện đại hóa hành chính và dịch vụ công. Zalo OA và Zalo Mini App giúp thúc đẩy quá trình chuyển đổi số các cấp từ trung ương tới địa phương diễn ra một cách hiệu quả, nhanh chóng và thuận tiện.

Theo thống kê, trên Zalo hiện có gần 17.000 OA của các cơ quan nhà nước và các đơn vị tiện ích, cùng 1.000 mini app.

Với những đóng góp tích cực và hiệu quả cho hoạt động chuyển đổi số tại Việt Nam, Zalo đã được vinh danh tại hạng mục “Sản phẩm, giải pháp chuyển đổi số vì cộng đồng” ở Lễ trao giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2025 (Vietnam Digital Awards 2025).

4. Chung tay chống buôn bán trái phép động vật hoang dã

Nhằm ngăn chặn và đẩy lùi các vi phạm về buôn bán động vật hoang dã (ĐVHD) trái phép trên không gian mạng, đồng thời thúc đẩy hoạt động bảo tồn thiên nhiên, trong hơn 5 năm qua, Zalo đã hỗ trợ và phối hợp với Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV) gỡ bỏ nhiều bài đăng, tài khoản và nhóm cộng đồng quảng cáo bán ĐVHD trái phép trên nền tảng này.

10 dấu ấn nổi bật của Zalo trong năm 2025 mà có thể bạn chưa biết
Năm 2025 chứng kiến bước ngoặt khi có hơn 30% người dùng đã làm quen và sử dụng thành thạo các tính năng AI được tích hợp sẵn trên Zalo

5. Trí tuệ nhân tạo trở thành tính năng phổ biến trên Zalo

Không còn là khái niệm xa vời, trí tuệ nhân tạo đã thực sự "chạm" vào đời sống thường nhật của đông đảo người dùng. Năm 2025 chứng kiến bước ngoặt khi có hơn 30% người dùng đã làm quen và sử dụng thành thạo các tính năng AI được tích hợp sẵn trên Zalo. Đây là minh chứng cho sự tiện lợi của AI trong việc phục vụ cuộc sống thường ngày.

Đây cũng là năm Zalo có sự tăng tốc trong việc nâng cấp các mô hình AI via cải tiến đáng kể chất lượng của hàng loạt tính năng như Dịch thông minh, Soạn tin nhắn văn bản bằng giọng nói, Chuyển tin nhắn từ văn bản sang giọng nói và ngược lại…

6. AI Trợ lý công dân số thu hút hơn 300.000 người dùng chỉ trong 3 tháng

Tháng 9/2025, Zalo chính thức ra mắt Trợ lý công dân số với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo. Đây được xem là một bước tiến nhằm đưa trí tuệ nhân tạo đến gần hơn với các nhu cầu hành chính, pháp lý vốn được xem là phức tạp và khó tiếp cận.

Với nguồn dữ liệu luật chính thống, được tích hợp dễ dàng trên Zalo, Trợ lý công dân số đã nhanh chóng thu hút 300.000 người dùng chỉ sau 3 tháng triển khai.

7. Xây dựng không gian mạng lành mạnh, đáng tin cậy

An toàn của người dùng luôn là ưu tiên hàng đầu của Zalo. Trong năm 2025, nền tảng tiếp tục đầu tư mạnh mẽ vào các hệ thống kỹ thuật nhằm phát hiện và xử lý nội dung vi phạm hiệu quả hơn. Những kết quả đáng chú ý trong năm:

93% tài khoản vi phạm được hệ thống tự động phát hiện và xử lý

Nâng cao khả năng nhận diện và ngăn chặn các hành vi truy cập trái phép, chiếm đoạt tài khoản

Tăng cường bảo vệ dữ liệu và an toàn thông tin cho người dùng

Những nỗ lực thầm lặng này góp phần tạo nên một không gian số lành mạnh, nơi người dùng có thể yên tâm kết nối và chia sẻ.

8. Zalo thêm nhiều nâng cấp mới

Trong đó việc nâng cấp “Nhật ký” quen thuộc trên Zalo thành “Tường nhà”, giúp mở ra không gian trải nghiệm nội dung phong phú hơn. Bên cạnh đó, việc cập nhật khoảnh khắc đời sống, Tường nhà còn tích hợp Zalo Video, mang đến hệ sinh thái video ngắn đa dạng, được cá nhân hóa theo sở thích của từng người dùng.

Sự thay đổi này giúp Zalo tiếp tục thích nghi với xu hướng nội dung mới, đồng thời giữ được bản sắc gần gũi vốn có.

10 dấu ấn nổi bật của Zalo trong năm 2025 mà có thể bạn chưa biết
Sticker Zapy được cộng đồng yêu thích

9. Thêm nhiều cách để người dùng thể hiện cá tính

Năm 2025, Zalo cũng mang đến nhiều cập nhật giúp trải nghiệm trở nên sinh động và cá nhân hóa hơn. Ví dụ Sticker Zapy được cộng đồng yêu thích, zStyle với các bộ giao diện mang màu sắc trẻ trung, đến tính năng cập nhật trạng thái bằng biểu tượng cảm xúc, người dùng có thêm nhiều cách để thể hiện cảm xúc và cá tính riêng.

Những thay đổi nhỏ nhưng tinh tế này giúp Zalo trở thành không gian giao tiếp gần gũi, nơi mỗi người có thể là chính mình

10 dấu ấn nổi bật của Zalo trong năm 2025 mà có thể bạn chưa biết
Tính năng hỗ trợ chuyển khoản nhanh từ Zalo đã có tổng cộng 29 ngân hàng liên kết

10. Tính năng hỗ trợ chuyển khoản nhanh phủ sóng thị trường

Trong năm 2025, tính năng hỗ trợ chuyển khoản nhanh từ Zalo có thêm 11 ngân hàng mới, nâng tổng số ngân hàng được hỗ trợ lên 29. Từ nay người dùng hầu hết các ngân hàng như Vietcombank, Agribank, Techcombank, BIDV… đều có thể dễ dàng chuyển khoản nhanh từ cửa sổ Zalo mà không nhập hay nhớ số tài khoản. Toàn bộ giao dịch sẽ được diễn ra trên ứng dụng ngân hàng, đảm bảo an toàn và bảo mật.

Việc phủ sóng gần 98% thị trường ngân hàng giúp các giao dịch tài chính trở nên đơn giản, nhanh chóng và phù hợp hơn với thói quen giao tiếp hằng ngày của người Việt.

Zalo TOP 10 dấu ấn nổi bật năm 2025 tổng kết năm 2023

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Thứ bảy, 04/07/2026 18:00
23°C
Thứ bảy, 04/07/2026 21:00
23°C
Hà Giang

25°C

Cảm giác: 26°C
mưa nhẹ
Thứ tư, 01/07/2026 00:00
24°C
Thứ tư, 01/07/2026 03:00
24°C
Thứ tư, 01/07/2026 06:00
27°C
Thứ tư, 01/07/2026 09:00
29°C
Thứ tư, 01/07/2026 12:00
25°C
Thứ tư, 01/07/2026 15:00
25°C
Thứ tư, 01/07/2026 18:00
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Thứ tư, 01/07/2026 21:00
24°C
Thứ năm, 02/07/2026 00:00
25°C
Thứ năm, 02/07/2026 03:00
25°C
Thứ năm, 02/07/2026 06:00
26°C
Thứ năm, 02/07/2026 09:00
28°C
Thứ năm, 02/07/2026 12:00
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Thứ năm, 02/07/2026 15:00
24°C
Thứ năm, 02/07/2026 18:00
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Thứ năm, 02/07/2026 21:00
24°C
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Thứ bảy, 04/07/2026 00:00
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Thứ bảy, 04/07/2026 21:00
23°C
Hải Phòng

28°C

Cảm giác: 33°C
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Thứ tư, 01/07/2026 00:00
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Thứ tư, 01/07/2026 12:00
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Thứ bảy, 04/07/2026 21:00
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Khánh Hòa

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Nghệ An

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Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 14,500 14,800
Kim TT/AVPL 14,500 14,800
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 14,500 14,800
Nguyên Liệu 99.99 13,250 13,450
Nguyên Liệu 99.9 13,200 13,400
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 13,750 14,250
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 13,700 14,200
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,630 14,180
Cập nhật: 30/06/2026 06:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 145,000 148,000
Hà Nội - PNJ 145,000 148,000
Đà Nẵng - PNJ 145,000 148,000
Miền Tây - PNJ 145,000 148,000
Tây Nguyên - PNJ 145,000 148,000
Đông Nam Bộ - PNJ 145,000 148,000
Cập nhật: 30/06/2026 06:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,500 14,800
Miếng SJC Nghệ An 14,500 14,800
Miếng SJC Thái Bình 14,500 14,800
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,350 14,700
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,350 14,700
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,350 14,700
NL 99.90 12,950
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 13,000
Trang sức 99.9 13,890 14,590
Trang sức 99.99 13,900 14,600
Cập nhật: 30/06/2026 06:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 145 14,802
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 145 14,803
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,449 1,479
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,449 148
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,429 1,464
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 13,795 14,495
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 100,461 109,961
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 90,212 99,712
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 79,963 89,463
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 7,601 8,551
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 51,705 61,205
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Cập nhật: 30/06/2026 06:00
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AUD 17605 17878 18455
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Cập nhật: 30/06/2026 06:00
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Cập nhật: 30/06/2026 06:00
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Cập nhật: 30/06/2026 06:00
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CZK 0 1190 0
DKK 0 4025 0
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Cập nhật: 30/06/2026 06:00

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