Kinh tế số
Thương mại điện tử

Nhiều dấu hiệu cần làm rõ từ quảng cáo sản phẩm làm đẹp của OME Cosmetic với hình ảnh người nổi tiếng

Đình Tưởng

Đình Tưởng

09:32 | 17/07/2026
Chia sẻ
Theo dõi tạp chí Điện tử và Ứng dụng trên
Những lời quảng bá như "lấy lại vóc dáng", "eo thon", "da đẹp chỉ sau một liệu trình", cùng việc xuất hiện hình ảnh, lời giới thiệu của nhiều ca sĩ, diễn viên nổi tiếng đang được sử dụng để quảng bá các sản phẩm làm đẹp trên nền tảng số và mạng xã hội đã thu hút sự quan tâm của đông đảo người tiêu dùng. Tuy nhiên, quá trình ghi nhận của phóng viên cho thấy nhiều nội dung quảng cáo đặt ra yêu cầu cần được cơ quan chức năng kiểm tra, xác minh nhằm bảo đảm quyền lợi người tiêu dùng.
Quy định mới về quảng cáo xuyên biên giới và người có tầm ảnh hưởng Quy định mới về quảng cáo xuyên biên giới và người có tầm ảnh hưởng
Siết chặt quản lý quảng cáo của người có ảnh hưởng trên mạng Siết chặt quản lý quảng cáo của người có ảnh hưởng trên mạng
Máy lọc không khí AirProce: Có đang được quảng cáo như thiết bị y tế? Máy lọc không khí AirProce: Có đang được quảng cáo như thiết bị y tế?

Từ những lời quảng cáo "đẹp nhanh", "dáng chuẩn" trên mạng xã hội

Thời gian gần đây, từ những thông tin từ người dân trên mạng xã hội xuất hiện nhiều quảng cáo trên các nền tảng số các sản phẩm làm đẹp, giảm cân chỉ cần sử dụng tại nhà trùng khớp với các sản phẩm trên website myphamome.com, fanpage và nhiều nền tảng mạng xã hội, mang thương hiệu Healthouse và LouisViel, OME Cosmetic liên tục quảng bá nhiều sản phẩm làm đẹp và thực phẩm bổ sung với những thông điệp thu hút người tiêu dùng.

Trong đó có các sản phẩm như Heorissok Diet Tea, Heorissok Diet Coffee... được giới thiệu với nhiều nội dung nhấn mạnh khả năng hỗ trợ cải thiện vóc dáng, làn da, giảm cân, trẻ hóa. Đáng chú ý, nhiều video và bài đăng quảng cáo còn sử dụng hình ảnh, lời chia sẻ hoặc giới thiệu của các ca sĩ, diễn viên, người nổi tiếng, tạo cảm giác các sản phẩm mang lại hiệu quả rõ rệt chỉ sau một liệu trình sử dụng.

Nhiều dấu hiệu cần làm rõ từ quảng cáo sản phẩm làm đẹp của OME Cosmetic với hình ảnh người nổi tiếng
Hình ảnh "trước - sau" và nội dung chia sẻ trải nghiệm được sử dụng để quảng bá các sản phẩm giảm cân trên nền tảng số.

Theo tìm hiểu của phóng viên, nhiều nội dung quảng bá được thể hiện theo hướng: Chỉ cần sử dụng theo liệu trình sẽ nhanh chóng có vóc dáng thon gọn; Lấy lại vòng eo như mong muốn; Da sáng đẹp, trẻ hóa; Thay đổi ngoại hình trong thời gian ngắn. Ngoài ra, một số hình ảnh quảng cáo còn đăng tải bảng so sánh, xếp hạng các sản phẩm collagen với nhiều tiêu chí như "căng bóng", "xóa nám", "thu nhỏ lỗ chân lông", "điều hòa nội tiết tố"... kèm các mức điểm đánh giá, dễ tạo cảm nhận đây là kết quả đã được kiểm chứng khoa học.

Trong đó, các tên miền cùng giới thiệu một nhóm sản phẩm gồm koreahealthouse.one, healthouse-cafe.com, healthouse-kr.com.vn, korea-healthouse.com, omecosmetic.vn và myphamome.com được quảng quá chạy ứng dụng quảng cáo trên đa nền tảng. Đặc biệt, các thông điệp quảng cáo như chỉ cần sử dụng theo liệu trình sẽ có vóc dáng đẹp, eo thon, cải thiện rõ rệt ngoại hình có thể khiến người tiêu dùng hình thành kỳ vọng vượt quá bản chất của một sản phẩm thực phẩm bổ sung hoặc thực phẩm bảo vệ sức khỏe nếu không được giải thích đầy đủ.

Bên cạnh website, sản phẩm còn được quảng bá qua các bài đăng trên ứng dụng công nghệ số mạng xã hội theo hình thức chia sẻ trải nghiệm cá nhân, kèm khẳng định không bán hàng, trong khi vẫn gắn liên kết dẫn về website bán sản phẩm của công ty.

Các sản phẩm được nhắc tới gồm cà phê giảm cân Healthouse, viên siết eo Diet Burning Cut, trà GrapeFruit Black Tea và serum trị nám, tàn nhang LouisViel. Một số nội dung cam kết kết quả giảm cân, giảm số đo, mờ nám với tỷ lệ cụ thể, kèm mô tả cơ chế tác động cơ thể như đốt mỡ, làm sạch ruột, kiểm soát đường huyết.

Nhiều dấu hiệu cần làm rõ từ quảng cáo sản phẩm làm đẹp của OME Cosmetic với hình ảnh người nổi tiếng
Một số sản phẩm chăm sóc da và hỗ trợ giảm cân được quảng bá trên nền tảng số với nhiều thông điệp về công dụng và liệu trình sử dụng.

Đây là các dấu hiệu cần được doanh nghiệp làm rõ, đối chiếu với hồ sơ công bố và quy định về quảng cáo thực phẩm, mỹ phẩm trên các nền tảng số và môi trường thương mại điện tử.

Ngoài nội dung quảng cáo, nguồn gốc, xuất xứ của các sản phẩm cũng là vấn đề cần được làm rõ. Trên các website giới thiệu sản phẩm, nhiều thương hiệu được quảng bá có xuất xứ Hàn Quốc và do OME phân phối.

Việc minh bạch thông tin về nguồn gốc hàng hóa, đơn vị phân phối và các tài liệu liên quan là cơ sở quan trọng để người tiêu dùng nhận diện sản phẩm, đồng thời tạo thuận lợi cho việc đối chiếu, kiểm tra của cơ quan quản lý khi cần thiết.

Theo các chuyên gia về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, đối với các sản phẩm liên quan đến sức khỏe, việc quảng cáo cần tuyệt đối tuân thủ quy định của pháp luật, bảo đảm trung thực, chính xác và không tạo kỳ vọng vượt quá công dụng đã được cơ quan có thẩm quyền xác nhận. Người tiêu dùng cũng được khuyến cáo không nên quyết định mua hoặc sử dụng sản phẩm chỉ dựa trên lời giới thiệu của người nổi tiếng, hình ảnh "trước - sau" hay các cam kết về hiệu quả trong thời gian ngắn, mà cần tìm hiểu kỹ hồ sơ pháp lý, nguồn gốc sản phẩm và tham khảo ý kiến chuyên gia khi cần thiết.

Nhiều dấu hiệu cần làm rõ từ quảng cáo sản phẩm làm đẹp của OME Cosmetic với hình ảnh người nổi tiếng
Hình ảnh quảng bá sản phẩm giảm cân trên website với sự xuất hiện của người được giới thiệu là diễn viên nhằm tăng sức thuyết phục cho nội dung quảng cáo.
Nhiều dấu hiệu cần làm rõ từ quảng cáo sản phẩm làm đẹp của OME Cosmetic với hình ảnh người nổi tiếng

Quảng cáo sản phẩm giảm cân trên nền tảng số sử dụng hình ảnh trước và sau, tin nhắn phản hồi của người dùng và các nội dung giới thiệu về hiệu quả giảm cân.
Nhiều dấu hiệu cần làm rõ từ quảng cáo sản phẩm làm đẹp của OME Cosmetic với hình ảnh người nổi tiếng
Hình ảnh quảng cáo sản phẩm giảm cân trên nền tảng số sử dụng nội dung "lột xác vóc dáng", kèm hình ảnh trước và sau khi sử dụng sản phẩm.
Những quy định pháp luật liên quan đến quảng cáo mỹ phẩm, thực phẩm trên môi trường số

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo (Luật số 75/2025/QH15), có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, bổ sung nhiều quy định đối với quảng cáo trên môi trường mạng; yêu cầu phân biệt rõ nội dung quảng cáo với nội dung thông tin thông thường, đồng thời tăng trách nhiệm của người quảng cáo, người chuyển tải quảng cáo và nền tảng số trong việc bảo đảm tính trung thực, minh bạch của nội dung quảng cáo.

Để hướng dẫn thi hành, Nghị định 342/2025/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 15/2/2026, quy định chi tiết về hoạt động quảng cáo trên internet và mạng xã hội, trong đó có yêu cầu đối với quảng cáo các nhóm hàng hóa, dịch vụ đặc biệt như mỹ phẩm, thực phẩm và trách nhiệm của nền tảng cung cấp dịch vụ quảng cáo trực tuyến.

Đối với mỹ phẩm, Thông tư 06/2011/TT-BYT quy định sản phẩm chỉ được công bố công dụng phù hợp với bản chất mỹ phẩm, không được sử dụng từ ngữ hoặc hình thức quảng cáo khiến người tiêu dùng hiểu sản phẩm có tác dụng điều trị bệnh.

Đối với thực phẩm bảo vệ sức khỏe, Nghị định 15/2018/NĐ-CP yêu cầu nội dung quảng cáo phải đúng với hồ sơ đã công bố hoặc được xác nhận; không được quảng cáo gây hiểu nhầm sản phẩm có tác dụng như thuốc chữa bệnh.

Doanh nghiệp từ chối làm việc

Để kiểm chứng những nội dung quảng cáo đang được đăng tải trên các nền tảng số và đối chiếu với hồ sơ pháp lý của các sản phẩm được giới thiệu, phóng viên Tạp chí Điện tử và Ứng dụng đã liên hệ, đề nghị làm việc trực tiếp với Công ty Cổ phần Mỹ phẩm Quốc tế OME.

Theo thông tin công khai trên các website bán hàng, phóng viên đã đến địa chỉ văn phòng tại 61E, ngõ 879 Đê La Thành, phường Láng, thành phố Hà Nội để đặt lịch làm việc với đại diện doanh nghiệp.

Tại đây, một người giới thiệu là Dương Bảo Linh, đại diện công ty, từ chối trao đổi với phóng viên và cho biết doanh nghiệp chỉ làm việc khi phóng viên xuất trình thẻ nhà báo, không tiếp nhận làm việc trên cơ sở Giấy giới thiệu của cơ quan báo chí.

Trong khi đó, Điều 31 Luật Báo chí năm 2025 quy định cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm phối hợp, cung cấp thông tin cho báo chí trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã cung cấp. Việc cung cấp thông tin có thể được thực hiện bằng văn bản, trả lời phỏng vấn, họp báo hoặc các hình thức phù hợp khác theo quy định.

Thực tế hoạt động báo chí hiện nay cho thấy, đối với nhiều cơ quan báo chí, phóng viên chưa được cấp thẻ nhà báo vẫn thực hiện tác nghiệp theo quy định thông qua Giấy giới thiệu do cơ quan chủ quản cấp. Đây là hình thức được sử dụng phổ biến trong quá trình thu thập thông tin, xác minh vụ việc và đặt lịch làm việc với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

Theo kế hoạch tác nghiệp, nội dung PV đề nghị doanh nghiệp trao đổi chủ yếu liên quan đến hồ sơ pháp lý của sản phẩm, căn cứ khoa học đối với các thông điệp quảng cáo, việc sử dụng hình ảnh người nổi tiếng trong hoạt động truyền thông, cũng như cơ chế quản lý nội dung quảng cáo trên hệ thống website, fanpage, đại lý và cộng tác viên. Đây đều là những nội dung cần được làm rõ nhằm bảo đảm tính khách quan, đa chiều trước khi thông tin tới bạn đọc.

Nhiều dấu hiệu cần làm rõ từ quảng cáo sản phẩm làm đẹp của OME Cosmetic với hình ảnh người nổi tiếng
Quảng cáo giới thiệu thành phần, công dụng giảm cân và các thông điệp như "đánh bay mỡ thừa", "lột xác vóc dáng"
Nhiều dấu hiệu cần làm rõ từ quảng cáo sản phẩm làm đẹp của OME Cosmetic với hình ảnh người nổi tiếng
Quảng cáo sản phẩm giảm cân sử dụng hình ảnh người mẫu cùng các thông điệp về giảm mỡ, giảm cân và nhiều công dụng đối với sức khỏe.

Đáng chú ý, trong quá trình ghi nhận, phóng viên phát hiện nhiều bài viết trên nền tảng số được trình bày dưới hình thức chia sẻ trải nghiệm cá nhân, song đồng thời gắn liên kết bán hàng, đồng hồ đếm ngược thời gian và các thông điệp như "ưu đãi hôm nay", "số lượng có hạn", tạo cảm giác khẩn cấp để thúc đẩy quyết định mua hàng. Những hình thức thể hiện này cần được đối chiếu với các quy định của Luật Quảng cáo (sửa đổi) năm 2025, có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, trong đó yêu cầu nội dung quảng cáo phải được nhận diện rõ ràng, tránh gây nhầm lẫn với thông tin khách quan hoặc trải nghiệm độc lập của người tiêu dùng.

Theo thông tin đăng ký doanh nghiệp, Công ty Cổ phần Mỹ phẩm Quốc tế OME có trụ sở tại số 15B Nguyễn Khang, phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội, người đại diện theo pháp luật là Dương Bảo Linh.

biển hiệu hoặc dấu hiệu nhận diện mang tên Công ty Cổ phần Mỹ phẩm Quốc tế OME.
Địa chỉ 15B Nguyễn Khang không có biển hiệu hoặc dấu hiệu nhận diện mang tên Công ty Cổ phần Mỹ phẩm Quốc tế OME.

Tuy nhiên, trong quá trình khảo sát thực tế tại địa chỉ nêu trên, phóng viên chưa ghi nhận biển hiệu hoặc dấu hiệu nhận diện mang tên Công ty Cổ phần Mỹ phẩm Quốc tế OME. Trong khi đó, địa điểm doanh nghiệp giới thiệu để liên hệ làm việc lại đặt tại phố Đê La Thành.

Sự khác biệt giữa địa chỉ trụ sở theo hồ sơ đăng ký và địa điểm doanh nghiệp sử dụng để giao dịch, làm việc với khách hàng là vấn đề cần được doanh nghiệp thông tin, làm rõ nhằm bảo đảm tính minh bạch trong hoạt động kinh doanh và cung cấp sản phẩm ra thị trường.

Đối với người tiêu dùng, việc xác định chính xác pháp nhân, địa chỉ hoạt động và chủ thể chịu trách nhiệm không chỉ là cơ sở để thực hiện quyền khiếu nại, phản ánh khi phát sinh tranh chấp mà còn là yếu tố quan trọng giúp nhận diện đúng đơn vị chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm và nội dung quảng cáo.

Trong bối cảnh hoạt động thương mại điện tử phát triển mạnh, hàng hóa được phân phối qua nhiều website, fanpage và nền tảng mạng xã hội, việc công khai đầy đủ thông tin pháp nhân, địa chỉ liên hệ và chủ thể chịu trách nhiệm không chỉ là yêu cầu của pháp luật mà còn là tiêu chí quan trọng để xây dựng niềm tin của người tiêu dùng đối với doanh nghiệp.

Vi phạm quảng cáo tại Hà Nội có thể bị xử phạt gấp đôi

Theo Nghị định 87/2026/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 15/5/2026, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực quảng cáo có thể bị xử phạt, đồng thời áp dụng các biện pháp khắc phục như buộc tháo gỡ, xóa quảng cáo vi phạm, cải chính thông tin hoặc tước quyền sử dụng giấy xác nhận nội dung quảng cáo trong một số trường hợp.

Đối với các hành vi như quảng cáo không đúng hoặc gây nhầm lẫn về công dụng, chất lượng, xuất xứ, khả năng cung cấp sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, mức phạt đối với cá nhân có thể lên tới 100 triệu đồng; đối với tổ chức, mức phạt gấp 2 lần theo quy định của Nghị định 87/2026/NĐ-CP.

Đáng chú ý, theo Điều 14 Luật Thủ đô 2026 và nghị quyết của HĐND TP Hà Nội hướng dẫn thi hành, từ ngày 1/7/2026, mức tiền phạt đối với nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo trên địa bàn Hà Nội được áp dụng bằng 2 lần mức phạt chung do Chính phủ quy định, nhưng không vượt quá mức xử phạt tối đa theo Luật Xử lý vi phạm hành chính.
Nhiều dấu hiệu cần làm rõ từ quảng cáo sản phẩm làm đẹp của OME Cosmetic với hình ảnh người nổi tiếng
Nhiều dấu hiệu cần làm rõ từ quảng cáo sản phẩm làm đẹp của OME Cosmetic với hình ảnh người nổi tiếng
Nhiều dấu hiệu cần làm rõ từ quảng cáo sản phẩm làm đẹp của OME Cosmetic với hình ảnh người nổi tiếng
Một số sản phẩm được quảng cáo trên nền tảng Facebook
quảng cáo nền tảng số giảm cân quảng cáo mỹ phẩm người nổi tiếng quảng cáo bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng quảng cáo sản phẩm làm đẹp thực phẩm giảm cân xác minh nội dung quảng cáo nguồn gốc xuất xứ quảng cáo sai sự thật Luật Thủ đô serum trị nám tàn nhang LouisViel trà GrapeFruit Black Tea viên siết eo Diet Burning Cut cà phê giảm cân Healthouse Công ty Cổ phần Mỹ phẩm Quốc tế OME Mỹ phẩm OME Luật Quảng cáo 2025 OME Cosmetic Heorissok Diet Tea Heorissok Diet Coffee collagen

Bài liên quan

Quảng cáo máy lọc không khí như thiết bị y tế bị xử phạt thế nào?

Quảng cáo máy lọc không khí như thiết bị y tế bị xử phạt thế nào?

Máy lọc không khí AirProce: Có đang được quảng cáo như thiết bị y tế?

Máy lọc không khí AirProce: Có đang được quảng cáo như thiết bị y tế?

Amway Việt Nam bị xử phạt 410 triệu đồng vì vi phạm bảo vệ người tiêu dùng

Amway Việt Nam bị xử phạt 410 triệu đồng vì vi phạm bảo vệ người tiêu dùng

Có thể bạn quan tâm

Lazada gia nhập chương trình đối tác tiếp thị liên kết của Meta

Lazada gia nhập chương trình đối tác tiếp thị liên kết của Meta

Thương mại điện tử
Động thái này được đưa ra trong bối cảnh thương mại từ sáng tạo nội dung đang tiếp tục định hình cách người dân Đông Nam Á khám phá và mua sắm trực tuyến.
Trường Đại học Ngoại thương đón đầu xu hướng với ngành Thương mại điện tử

Trường Đại học Ngoại thương đón đầu xu hướng với ngành Thương mại điện tử

Thương mại điện tử
Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ trên toàn cầu, Trường Đại học Ngoại thương (FTU) chính thức mở ngành Thương mại điện tử (mã ngành 7340122), hướng tới đào tạo nguồn nhân lực có khả năng kết hợp giữa kinh doanh, công nghệ và đổi mới sáng tạo, đáp ứng yêu cầu phát triển của nền kinh tế số.
Quảng cáo máy lọc không khí như thiết bị y tế bị xử phạt thế nào?

Quảng cáo máy lọc không khí như thiết bị y tế bị xử phạt thế nào?

Chính sách số
Quảng cáo máy lọc không khí như thiết bị y tế, gắn công dụng diệt virus, chuẩn bệnh viện có thể bị phạt tới 200 triệu đồng và xử lý hình sự theo quy định mới.
Bộ Công Thương thúc đẩy bán lẻ số, hiện đại hóa hạ tầng thương mại

Bộ Công Thương thúc đẩy bán lẻ số, hiện đại hóa hạ tầng thương mại

Thương mại điện tử
Bộ Công Thương vừa ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược phát triển thị trường bán lẻ Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2050, với 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm nhằm hiện đại hóa hạ tầng thương mại, thúc đẩy chuyển đổi số, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp bán lẻ và phát triển thị trường trong nước bền vững.
Chính sách ưu đãi tiếp sức nghiên cứu công nghệ cao và công nghệ chiến lược

Chính sách ưu đãi tiếp sức nghiên cứu công nghệ cao và công nghệ chiến lược

Chính sách số
Nghị định 260/2026/NĐ-CP mở nhiều ưu đãi thuế, nhân lực và lãi suất vay cho nghiên cứu công nghệ cao, công nghệ chiến lược, hiệu lực từ ngày 1/7/2026.
Xem thêm

Đọc nhiều

Cục Thuế gửi thư ngỏ, khuyến nghị người dân chủ động rà soát mã số thuế

Cục Thuế gửi thư ngỏ, khuyến nghị người dân chủ động rà soát mã số thuế

Ukraine dùng máy bay không người lái thay đổi chiến tranh

Ukraine dùng máy bay không người lái thay đổi chiến tranh

Xiaomi 18 Pro lộ cấu hình với chip Snapdragon 8 Elite Gen 6 và camera 200 MP

Xiaomi 18 Pro lộ cấu hình với chip Snapdragon 8 Elite Gen 6 và camera 200 MP

Đại học Công nghệ GTVT công bố điểm sàn 2026, nhóm ngành công nghệ lấy cao nhất

Đại học Công nghệ GTVT công bố điểm sàn 2026, nhóm ngành công nghệ lấy cao nhất

Ngắm nhìn Bugatti W16 Mistral Blanc Éternel với thiết kế sứ cao cấp độc đáo

Ngắm nhìn Bugatti W16 Mistral Blanc Éternel với thiết kế sứ cao cấp độc đáo

Editor'sChoice

Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

Hà Nội
TP Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Hà Giang
Hải Phòng
Khánh Hòa
Nghệ An
Phan Thiết
Quảng Bình
Thừa Thiên Huế
Hà Nội

32°C

Cảm giác: 37°C
mây đen u ám
Thứ bảy, 18/07/2026 00:00
28°C
Thứ bảy, 18/07/2026 03:00
33°C
Thứ bảy, 18/07/2026 06:00
35°C
Thứ bảy, 18/07/2026 09:00
36°C
Thứ bảy, 18/07/2026 12:00
33°C
Thứ bảy, 18/07/2026 15:00
30°C
Thứ bảy, 18/07/2026 18:00
29°C
Thứ bảy, 18/07/2026 21:00
27°C
Chủ nhật, 19/07/2026 00:00
28°C
Chủ nhật, 19/07/2026 03:00
32°C
Chủ nhật, 19/07/2026 06:00
35°C
Chủ nhật, 19/07/2026 09:00
34°C
Chủ nhật, 19/07/2026 12:00
31°C
Chủ nhật, 19/07/2026 15:00
29°C
Chủ nhật, 19/07/2026 18:00
28°C
Chủ nhật, 19/07/2026 21:00
27°C
Thứ hai, 20/07/2026 00:00
28°C
Thứ hai, 20/07/2026 03:00
32°C
Thứ hai, 20/07/2026 06:00
35°C
Thứ hai, 20/07/2026 09:00
36°C
Thứ hai, 20/07/2026 12:00
33°C
Thứ hai, 20/07/2026 15:00
29°C
Thứ hai, 20/07/2026 18:00
28°C
Thứ hai, 20/07/2026 21:00
27°C
Thứ ba, 21/07/2026 00:00
28°C
Thứ ba, 21/07/2026 03:00
29°C
Thứ ba, 21/07/2026 06:00
35°C
Thứ ba, 21/07/2026 09:00
36°C
Thứ ba, 21/07/2026 12:00
30°C
Thứ ba, 21/07/2026 15:00
29°C
Thứ ba, 21/07/2026 18:00
28°C
Thứ ba, 21/07/2026 21:00
27°C
Thứ tư, 22/07/2026 00:00
28°C
Thứ tư, 22/07/2026 03:00
33°C
TP Hồ Chí Minh

31°C

Cảm giác: 38°C
mây cụm
Thứ bảy, 18/07/2026 00:00
26°C
Thứ bảy, 18/07/2026 03:00
31°C
Thứ bảy, 18/07/2026 06:00
35°C
Thứ bảy, 18/07/2026 09:00
32°C
Thứ bảy, 18/07/2026 12:00
30°C
Thứ bảy, 18/07/2026 15:00
27°C
Thứ bảy, 18/07/2026 18:00
27°C
Thứ bảy, 18/07/2026 21:00
26°C
Chủ nhật, 19/07/2026 00:00
27°C
Chủ nhật, 19/07/2026 03:00
32°C
Chủ nhật, 19/07/2026 06:00
36°C
Chủ nhật, 19/07/2026 09:00
33°C
Chủ nhật, 19/07/2026 12:00
30°C
Chủ nhật, 19/07/2026 15:00
28°C
Chủ nhật, 19/07/2026 18:00
27°C
Chủ nhật, 19/07/2026 21:00
26°C
Thứ hai, 20/07/2026 00:00
27°C
Thứ hai, 20/07/2026 03:00
32°C
Thứ hai, 20/07/2026 06:00
36°C
Thứ hai, 20/07/2026 09:00
37°C
Thứ hai, 20/07/2026 12:00
30°C
Thứ hai, 20/07/2026 15:00
28°C
Thứ hai, 20/07/2026 18:00
27°C
Thứ hai, 20/07/2026 21:00
26°C
Thứ ba, 21/07/2026 00:00
27°C
Thứ ba, 21/07/2026 03:00
32°C
Thứ ba, 21/07/2026 06:00
36°C
Thứ ba, 21/07/2026 09:00
37°C
Thứ ba, 21/07/2026 12:00
30°C
Thứ ba, 21/07/2026 15:00
28°C
Thứ ba, 21/07/2026 18:00
27°C
Thứ ba, 21/07/2026 21:00
26°C
Thứ tư, 22/07/2026 00:00
27°C
Thứ tư, 22/07/2026 03:00
32°C
Đà Nẵng

31°C

Cảm giác: 36°C
mây đen u ám
Thứ bảy, 18/07/2026 00:00
28°C
Thứ bảy, 18/07/2026 03:00
32°C
Thứ bảy, 18/07/2026 06:00
32°C
Thứ bảy, 18/07/2026 09:00
31°C
Thứ bảy, 18/07/2026 12:00
29°C
Thứ bảy, 18/07/2026 15:00
28°C
Thứ bảy, 18/07/2026 18:00
27°C
Thứ bảy, 18/07/2026 21:00
28°C
Chủ nhật, 19/07/2026 00:00
30°C
Chủ nhật, 19/07/2026 03:00
33°C
Chủ nhật, 19/07/2026 06:00
32°C
Chủ nhật, 19/07/2026 09:00
31°C
Chủ nhật, 19/07/2026 12:00
29°C
Chủ nhật, 19/07/2026 15:00
28°C
Chủ nhật, 19/07/2026 18:00
27°C
Chủ nhật, 19/07/2026 21:00
28°C
Thứ hai, 20/07/2026 00:00
29°C
Thứ hai, 20/07/2026 03:00
33°C
Thứ hai, 20/07/2026 06:00
31°C
Thứ hai, 20/07/2026 09:00
30°C
Thứ hai, 20/07/2026 12:00
29°C
Thứ hai, 20/07/2026 15:00
28°C
Thứ hai, 20/07/2026 18:00
27°C
Thứ hai, 20/07/2026 21:00
28°C
Thứ ba, 21/07/2026 00:00
29°C
Thứ ba, 21/07/2026 03:00
33°C
Thứ ba, 21/07/2026 06:00
32°C
Thứ ba, 21/07/2026 09:00
30°C
Thứ ba, 21/07/2026 12:00
29°C
Thứ ba, 21/07/2026 15:00
28°C
Thứ ba, 21/07/2026 18:00
28°C
Thứ ba, 21/07/2026 21:00
28°C
Thứ tư, 22/07/2026 00:00
29°C
Thứ tư, 22/07/2026 03:00
33°C
Hà Giang

29°C

Cảm giác: 35°C
mưa nhẹ
Thứ bảy, 18/07/2026 00:00
26°C
Thứ bảy, 18/07/2026 03:00
28°C
Thứ bảy, 18/07/2026 06:00
31°C
Thứ bảy, 18/07/2026 09:00
32°C
Thứ bảy, 18/07/2026 12:00
26°C
Thứ bảy, 18/07/2026 15:00
25°C
Thứ bảy, 18/07/2026 18:00
25°C
Thứ bảy, 18/07/2026 21:00
24°C
Chủ nhật, 19/07/2026 00:00
25°C
Chủ nhật, 19/07/2026 03:00
28°C
Chủ nhật, 19/07/2026 06:00
31°C
Chủ nhật, 19/07/2026 09:00
30°C
Chủ nhật, 19/07/2026 12:00
26°C
Chủ nhật, 19/07/2026 15:00
26°C
Chủ nhật, 19/07/2026 18:00
24°C
Chủ nhật, 19/07/2026 21:00
23°C
Thứ hai, 20/07/2026 00:00
25°C
Thứ hai, 20/07/2026 03:00
32°C
Thứ hai, 20/07/2026 06:00
35°C
Thứ hai, 20/07/2026 09:00
34°C
Thứ hai, 20/07/2026 12:00
28°C
Thứ hai, 20/07/2026 15:00
26°C
Thứ hai, 20/07/2026 18:00
24°C
Thứ hai, 20/07/2026 21:00
23°C
Thứ ba, 21/07/2026 00:00
24°C
Thứ ba, 21/07/2026 03:00
32°C
Thứ ba, 21/07/2026 06:00
35°C
Thứ ba, 21/07/2026 09:00
34°C
Thứ ba, 21/07/2026 12:00
28°C
Thứ ba, 21/07/2026 15:00
25°C
Thứ ba, 21/07/2026 18:00
23°C
Thứ ba, 21/07/2026 21:00
22°C
Thứ tư, 22/07/2026 00:00
24°C
Thứ tư, 22/07/2026 03:00
32°C
Hải Phòng

31°C

Cảm giác: 36°C
mây đen u ám
Thứ bảy, 18/07/2026 00:00
29°C
Thứ bảy, 18/07/2026 03:00
34°C
Thứ bảy, 18/07/2026 06:00
35°C
Thứ bảy, 18/07/2026 09:00
31°C
Thứ bảy, 18/07/2026 12:00
29°C
Thứ bảy, 18/07/2026 15:00
29°C
Thứ bảy, 18/07/2026 18:00
28°C
Thứ bảy, 18/07/2026 21:00
27°C
Chủ nhật, 19/07/2026 00:00
29°C
Chủ nhật, 19/07/2026 03:00
31°C
Chủ nhật, 19/07/2026 06:00
35°C
Chủ nhật, 19/07/2026 09:00
33°C
Chủ nhật, 19/07/2026 12:00
29°C
Chủ nhật, 19/07/2026 15:00
29°C
Chủ nhật, 19/07/2026 18:00
28°C
Chủ nhật, 19/07/2026 21:00
28°C
Thứ hai, 20/07/2026 00:00
28°C
Thứ hai, 20/07/2026 03:00
33°C
Thứ hai, 20/07/2026 06:00
35°C
Thứ hai, 20/07/2026 09:00
31°C
Thứ hai, 20/07/2026 12:00
29°C
Thứ hai, 20/07/2026 15:00
28°C
Thứ hai, 20/07/2026 18:00
26°C
Thứ hai, 20/07/2026 21:00
26°C
Thứ ba, 21/07/2026 00:00
28°C
Thứ ba, 21/07/2026 03:00
32°C
Thứ ba, 21/07/2026 06:00
34°C
Thứ ba, 21/07/2026 09:00
30°C
Thứ ba, 21/07/2026 12:00
28°C
Thứ ba, 21/07/2026 15:00
27°C
Thứ ba, 21/07/2026 18:00
27°C
Thứ ba, 21/07/2026 21:00
26°C
Thứ tư, 22/07/2026 00:00
28°C
Thứ tư, 22/07/2026 03:00
33°C
Khánh Hòa

38°C

Cảm giác: 40°C
mây đen u ám
Thứ bảy, 18/07/2026 00:00
29°C
Thứ bảy, 18/07/2026 03:00
38°C
Thứ bảy, 18/07/2026 06:00
40°C
Thứ bảy, 18/07/2026 09:00
30°C
Thứ bảy, 18/07/2026 12:00
25°C
Thứ bảy, 18/07/2026 15:00
25°C
Thứ bảy, 18/07/2026 18:00
24°C
Thứ bảy, 18/07/2026 21:00
24°C
Chủ nhật, 19/07/2026 00:00
28°C
Chủ nhật, 19/07/2026 03:00
37°C
Chủ nhật, 19/07/2026 06:00
40°C
Chủ nhật, 19/07/2026 09:00
31°C
Chủ nhật, 19/07/2026 12:00
28°C
Chủ nhật, 19/07/2026 15:00
27°C
Chủ nhật, 19/07/2026 18:00
26°C
Chủ nhật, 19/07/2026 21:00
25°C
Thứ hai, 20/07/2026 00:00
29°C
Thứ hai, 20/07/2026 03:00
38°C
Thứ hai, 20/07/2026 06:00
40°C
Thứ hai, 20/07/2026 09:00
36°C
Thứ hai, 20/07/2026 12:00
29°C
Thứ hai, 20/07/2026 15:00
27°C
Thứ hai, 20/07/2026 18:00
26°C
Thứ hai, 20/07/2026 21:00
25°C
Thứ ba, 21/07/2026 00:00
29°C
Thứ ba, 21/07/2026 03:00
38°C
Thứ ba, 21/07/2026 06:00
41°C
Thứ ba, 21/07/2026 09:00
37°C
Thứ ba, 21/07/2026 12:00
29°C
Thứ ba, 21/07/2026 15:00
27°C
Thứ ba, 21/07/2026 18:00
26°C
Thứ ba, 21/07/2026 21:00
25°C
Thứ tư, 22/07/2026 00:00
29°C
Thứ tư, 22/07/2026 03:00
37°C
Nghệ An

27°C

Cảm giác: 29°C
mây đen u ám
Thứ bảy, 18/07/2026 00:00
24°C
Thứ bảy, 18/07/2026 03:00
29°C
Thứ bảy, 18/07/2026 06:00
32°C
Thứ bảy, 18/07/2026 09:00
31°C
Thứ bảy, 18/07/2026 12:00
25°C
Thứ bảy, 18/07/2026 15:00
23°C
Thứ bảy, 18/07/2026 18:00
23°C
Thứ bảy, 18/07/2026 21:00
22°C
Chủ nhật, 19/07/2026 00:00
23°C
Chủ nhật, 19/07/2026 03:00
29°C
Chủ nhật, 19/07/2026 06:00
33°C
Chủ nhật, 19/07/2026 09:00
32°C
Chủ nhật, 19/07/2026 12:00
26°C
Chủ nhật, 19/07/2026 15:00
24°C
Chủ nhật, 19/07/2026 18:00
23°C
Chủ nhật, 19/07/2026 21:00
22°C
Thứ hai, 20/07/2026 00:00
24°C
Thứ hai, 20/07/2026 03:00
29°C
Thứ hai, 20/07/2026 06:00
34°C
Thứ hai, 20/07/2026 09:00
32°C
Thứ hai, 20/07/2026 12:00
26°C
Thứ hai, 20/07/2026 15:00
24°C
Thứ hai, 20/07/2026 18:00
23°C
Thứ hai, 20/07/2026 21:00
22°C
Thứ ba, 21/07/2026 00:00
23°C
Thứ ba, 21/07/2026 03:00
28°C
Thứ ba, 21/07/2026 06:00
34°C
Thứ ba, 21/07/2026 09:00
31°C
Thứ ba, 21/07/2026 12:00
25°C
Thứ ba, 21/07/2026 15:00
23°C
Thứ ba, 21/07/2026 18:00
23°C
Thứ ba, 21/07/2026 21:00
22°C
Thứ tư, 22/07/2026 00:00
23°C
Thứ tư, 22/07/2026 03:00
31°C
Phan Thiết

33°C

Cảm giác: 36°C
mây đen u ám
Thứ bảy, 18/07/2026 00:00
27°C
Thứ bảy, 18/07/2026 03:00
32°C
Thứ bảy, 18/07/2026 06:00
33°C
Thứ bảy, 18/07/2026 09:00
32°C
Thứ bảy, 18/07/2026 12:00
28°C
Thứ bảy, 18/07/2026 15:00
27°C
Thứ bảy, 18/07/2026 18:00
26°C
Thứ bảy, 18/07/2026 21:00
25°C
Chủ nhật, 19/07/2026 00:00
27°C
Chủ nhật, 19/07/2026 03:00
32°C
Chủ nhật, 19/07/2026 06:00
34°C
Chủ nhật, 19/07/2026 09:00
33°C
Chủ nhật, 19/07/2026 12:00
27°C
Chủ nhật, 19/07/2026 15:00
27°C
Chủ nhật, 19/07/2026 18:00
26°C
Chủ nhật, 19/07/2026 21:00
25°C
Thứ hai, 20/07/2026 00:00
27°C
Thứ hai, 20/07/2026 03:00
32°C
Thứ hai, 20/07/2026 06:00
34°C
Thứ hai, 20/07/2026 09:00
33°C
Thứ hai, 20/07/2026 12:00
28°C
Thứ hai, 20/07/2026 15:00
26°C
Thứ hai, 20/07/2026 18:00
26°C
Thứ hai, 20/07/2026 21:00
25°C
Thứ ba, 21/07/2026 00:00
26°C
Thứ ba, 21/07/2026 03:00
32°C
Thứ ba, 21/07/2026 06:00
34°C
Thứ ba, 21/07/2026 09:00
33°C
Thứ ba, 21/07/2026 12:00
27°C
Thứ ba, 21/07/2026 15:00
26°C
Thứ ba, 21/07/2026 18:00
26°C
Thứ ba, 21/07/2026 21:00
24°C
Thứ tư, 22/07/2026 00:00
27°C
Thứ tư, 22/07/2026 03:00
32°C
Quảng Bình

26°C

Cảm giác: 26°C
mưa nhẹ
Thứ bảy, 18/07/2026 00:00
24°C
Thứ bảy, 18/07/2026 03:00
25°C
Thứ bảy, 18/07/2026 06:00
32°C
Thứ bảy, 18/07/2026 09:00
31°C
Thứ bảy, 18/07/2026 12:00
27°C
Thứ bảy, 18/07/2026 15:00
27°C
Thứ bảy, 18/07/2026 18:00
25°C
Thứ bảy, 18/07/2026 21:00
24°C
Chủ nhật, 19/07/2026 00:00
25°C
Chủ nhật, 19/07/2026 03:00
28°C
Chủ nhật, 19/07/2026 06:00
32°C
Chủ nhật, 19/07/2026 09:00
30°C
Chủ nhật, 19/07/2026 12:00
27°C
Chủ nhật, 19/07/2026 15:00
27°C
Chủ nhật, 19/07/2026 18:00
26°C
Chủ nhật, 19/07/2026 21:00
25°C
Thứ hai, 20/07/2026 00:00
25°C
Thứ hai, 20/07/2026 03:00
27°C
Thứ hai, 20/07/2026 06:00
28°C
Thứ hai, 20/07/2026 09:00
29°C
Thứ hai, 20/07/2026 12:00
26°C
Thứ hai, 20/07/2026 15:00
27°C
Thứ hai, 20/07/2026 18:00
26°C
Thứ hai, 20/07/2026 21:00
24°C
Thứ ba, 21/07/2026 00:00
25°C
Thứ ba, 21/07/2026 03:00
26°C
Thứ ba, 21/07/2026 06:00
32°C
Thứ ba, 21/07/2026 09:00
29°C
Thứ ba, 21/07/2026 12:00
26°C
Thứ ba, 21/07/2026 15:00
25°C
Thứ ba, 21/07/2026 18:00
24°C
Thứ ba, 21/07/2026 21:00
24°C
Thứ tư, 22/07/2026 00:00
25°C
Thứ tư, 22/07/2026 03:00
30°C
Thừa Thiên Huế

29°C

Cảm giác: 32°C
mây đen u ám
Thứ bảy, 18/07/2026 00:00
26°C
Thứ bảy, 18/07/2026 03:00
31°C
Thứ bảy, 18/07/2026 06:00
37°C
Thứ bảy, 18/07/2026 09:00
35°C
Thứ bảy, 18/07/2026 12:00
28°C
Thứ bảy, 18/07/2026 15:00
26°C
Thứ bảy, 18/07/2026 18:00
24°C
Thứ bảy, 18/07/2026 21:00
24°C
Chủ nhật, 19/07/2026 00:00
28°C
Chủ nhật, 19/07/2026 03:00
36°C
Chủ nhật, 19/07/2026 06:00
39°C
Chủ nhật, 19/07/2026 09:00
37°C
Chủ nhật, 19/07/2026 12:00
28°C
Chủ nhật, 19/07/2026 15:00
26°C
Chủ nhật, 19/07/2026 18:00
25°C
Chủ nhật, 19/07/2026 21:00
24°C
Thứ hai, 20/07/2026 00:00
27°C
Thứ hai, 20/07/2026 03:00
36°C
Thứ hai, 20/07/2026 06:00
39°C
Thứ hai, 20/07/2026 09:00
36°C
Thứ hai, 20/07/2026 12:00
29°C
Thứ hai, 20/07/2026 15:00
26°C
Thứ hai, 20/07/2026 18:00
25°C
Thứ hai, 20/07/2026 21:00
24°C
Thứ ba, 21/07/2026 00:00
27°C
Thứ ba, 21/07/2026 03:00
36°C
Thứ ba, 21/07/2026 06:00
38°C
Thứ ba, 21/07/2026 09:00
35°C
Thứ ba, 21/07/2026 12:00
30°C
Thứ ba, 21/07/2026 15:00
27°C
Thứ ba, 21/07/2026 18:00
26°C
Thứ ba, 21/07/2026 21:00
25°C
Thứ tư, 22/07/2026 00:00
29°C
Thứ tư, 22/07/2026 03:00
37°C

Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 0 ▼14550K 0 ▼14850K
Kim TT/AVPL 0 ▼14350K 0 ▼14750K
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 14,350 14,750
Nguyên Liệu 99.99 0 ▼13200K 0 ▼13400K
Nguyên Liệu 99.9 0 ▼13150K 0 ▼13350K
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 13,700 14,200
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 13,650 14,150
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,580 14,130
Cập nhật: 17/07/2026 10:45
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 141,500 ▼2000K 145,500 ▼1500K
Hà Nội - PNJ 141,500 ▼2000K 145,500 ▼1500K
Đà Nẵng - PNJ 141,500 ▼2000K 145,500 ▼1500K
Miền Tây - PNJ 141,500 ▼2000K 145,500 ▼1500K
Tây Nguyên - PNJ 141,500 ▼2000K 145,500 ▼1500K
Đông Nam Bộ - PNJ 141,500 ▼2000K 145,500 ▼1500K
Cập nhật: 17/07/2026 10:45
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,360 ▼160K 14,660 ▼160K
Miếng SJC Nghệ An 14,360 ▼160K 14,660 ▼160K
Miếng SJC Thái Bình 14,360 ▼160K 14,660 ▼160K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,250 ▼120K 14,600 ▼120K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,250 ▼120K 14,600 ▼120K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,250 ▼120K 14,600 ▼120K
NL 99.99 13,000
Nhẫn Tròn Thái Bình 12,950
Trang sức 99.9 13,790 ▼120K 14,490 ▼120K
Trang sức 99.99 13,800 ▼120K 14,500 ▼120K
Cập nhật: 17/07/2026 10:45
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 ▼16K 1,466 ▼16K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,436 ▼16K 14,662 ▼160K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,436 ▼16K 14,663 ▼160K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,421 ▼16K 1,456 ▼16K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,421 ▼16K 1,457 ▼16K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,391 ▼21K 1,436 ▼16K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 135,178 ▼1584K 142,178 ▼1584K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 98,061 ▼1200K 107,861 ▼1200K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 88,008 ▼1088K 97,808 ▼1088K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 77,955 ▼976K 87,755 ▼976K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 74,077 ▲66576K 83,877 ▲75396K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 50,237 ▼667K 60,037 ▼667K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 ▼16K 1,466 ▼16K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 ▼16K 1,466 ▼16K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 ▼16K 1,466 ▼16K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 ▼16K 1,466 ▼16K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 ▼16K 1,466 ▼16K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 ▼16K 1,466 ▼16K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 ▼16K 1,466 ▼16K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 ▼16K 1,466 ▼16K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 ▼16K 1,466 ▼16K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 ▼16K 1,466 ▼16K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 ▼16K 1,466 ▼16K
Cập nhật: 17/07/2026 10:45
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 17813 18086 18661
CAD 18176 18452 19068
CHF 31825 32206 32839
CNY 0 3835 3928
EUR 29411 29631 30705
GBP 34560 34952 35893
HKD 0 3219 3421
JPY 155 159 165
KRW 0 16 18
NZD 0 15027 15614
SGD 19809 20091 20661
THB 697 760 813
USD (1,2) 25999 0 0
USD (5,10,20) 26040 0 0
USD (50,100) 26069 26083 26442
Cập nhật: 17/07/2026 10:45
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 26,060 26,060 26,440
USD(1-2-5) 25,018 - -
USD(10-20) 25,018 - -
EUR 29,530 29,554 30,965
JPY 157.17 157.45 166.95
GBP 34,735 34,829 36,039
AUD 18,031 18,096 18,777
CAD 18,356 18,415 19,094
CHF 32,068 32,168 33,115
SGD 19,918 19,980 20,765
CNY - 3,801 3,946
HKD 3,280 3,290 3,428
KRW 16.38 17.08 18.58
THB 745.12 754.32 807.55
NZD 15,014 15,153 15,601
SEK - 2,674 2,769
DKK - 3,950 4,089
NOK - 2,666 2,765
LAK - 0.89 1.23
MYR 6,008.13 - 6,782.2
TWD 734.41 - 889.63
SAR - 6,868.07 7,238.02
KWD - 83,059 88,370
Cập nhật: 17/07/2026 10:45
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 26,040 26,060 26,440
EUR 29,491 29,609 30,802
GBP 34,757 34,897 35,931
HKD 3,280 3,293 3,410
CHF 31,928 32,056 32,987
JPY 157.56 158.19 166.09
AUD 18,029 18,101 18,698
SGD 19,996 20,076 20,666
THB 762 765 801
CAD 18,372 18,446 19,026
NZD 15,106 15,651
KRW 17.01 18.85
Cập nhật: 17/07/2026 10:45
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 26085 26085 26445
AUD 17986 18086 19011
CAD 18356 18456 19470
CHF 32054 32084 33666
CNY 3815.3 3840.3 3975.8
CZK 0 1190 0
DKK 0 4025 0
EUR 29589 29619 31345
GBP 34861 34911 36668
HKD 0 3355 0
JPY 158.18 158.68 169.22
KHR 0 6.097 0
KRW 0 17.2 0
LAK 0 1.1677 0
MYR 0 6600 0
NOK 0 2710 0
NZD 0 15123 0
PHP 0 395 0
SEK 0 2735 0
SGD 19965 20095 20816
THB 0 725.8 0
TWD 0 820 0
SJC 9999 14360000 14360000 14660000
SBJ 13000000 13000000 14660000
Cập nhật: 17/07/2026 10:45
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 26,087 26,137 26,450
USD20 26,087 26,137 26,450
USD1 26,087 26,137 26,450
AUD 18,025 18,125 19,232
EUR 29,378 29,478 31,134
CAD 18,298 18,398 19,705
SGD 20,035 20,185 20,800
JPY 158.68 160.18 165.75
GBP 34,747 34,897 35,959
XAU 14,358,000 0 14,662,000
CNY 0 3,725 0
THB 0 761 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 17/07/2026 10:45

Chuyển động số

Cuộc sống số Đổi mới sáng tạo Chính sách số Hạ tầng thông minh Tư vấn chỉ dẫn
Sắp trình Quốc hội nghị quyết chấp nhận rủi ro trong nghiên cứu khoa học công nghệ

Sắp trình Quốc hội nghị quyết chấp nhận rủi ro trong nghiên cứu khoa học công nghệ

Nhiều dấu hiệu cần làm rõ từ quảng cáo sản phẩm làm đẹp của OME Cosmetic với hình ảnh người nổi tiếng

Nhiều dấu hiệu cần làm rõ từ quảng cáo sản phẩm làm đẹp của OME Cosmetic với hình ảnh người nổi tiếng

Tăng tốc chuyển đổi số trong ngành y tế, FPT ra mắt MediSight

Tăng tốc chuyển đổi số trong ngành y tế, FPT ra mắt MediSight

VCCA 2026 khai mạc tại Gia Lai, quy tụ gần 400 chuyên gia tự động hóa trong và ngoài nước

VCCA 2026 khai mạc tại Gia Lai, quy tụ gần 400 chuyên gia tự động hóa trong và ngoài nước

Điện tử tiêu dùng

Mobile Computing Gia dụng Văn phòng Nghe - Nhìn E-Fashion
OpenAI chính thức bước vào thị trường phần cứng với bàn phím Codex Micro

OpenAI chính thức bước vào thị trường phần cứng với bàn phím Codex Micro

Bạn biết gì về các dòng card đồ họa của Gainward?

Bạn biết gì về các dòng card đồ họa của Gainward?

Tiếp tục với dải sản phẩm 2026, ASUS tung ra bộ đôi laptop đồ họa mới

Tiếp tục với dải sản phẩm 2026, ASUS tung ra bộ đôi laptop đồ họa mới

Huawei MatePad Air (2026): OLED 144Hz, thiết kế mỏng nhẹ, tham vọng

Huawei MatePad Air (2026): OLED 144Hz, thiết kế mỏng nhẹ, tham vọng 'soán ngôi' laptop

Công nghệ số

AI Blockchain Bảo mật Viễn thông - Internet Xu hướng Phần mềm - Ứng dụng
Sự kiện Edge & Beyond Tech Days Vietnam 2026 sẽ có gì?

Sự kiện Edge & Beyond Tech Days Vietnam 2026 sẽ có gì?

Intel là hãng đầu tiên xuất xưởng chip thương mại dùng công nghệ in thạch bản High NA EU

Intel là hãng đầu tiên xuất xưởng chip thương mại dùng công nghệ in thạch bản High NA EU

Hôm nay, hợp tác chiến lược giữa Rakuten Viber và Vietnamobile chính thức có hiệu lực

Hôm nay, hợp tác chiến lược giữa Rakuten Viber và Vietnamobile chính thức có hiệu lực

Ngân sách CNTT trở thành nút thắt trong cuộc đua ứng dụng AI

Ngân sách CNTT trở thành nút thắt trong cuộc đua ứng dụng AI

Khoa học

Phát minh khoa học Công trình khoa học Vũ trụ - Thiên văn
Mỹ cấp phép vệ tinh gương phản chiếu ánh sáng mặt trời ban đêm, giá 5.000 USD/giờ

Mỹ cấp phép vệ tinh gương phản chiếu ánh sáng mặt trời ban đêm, giá 5.000 USD/giờ

Chip hồng ngoại của MIT điều khiển ánh sáng theo từng điểm ảnh

Chip hồng ngoại của MIT điều khiển ánh sáng theo từng điểm ảnh

Rác vũ trụ là

Rác vũ trụ là 'bãi mìn tiềm tàng' đe dọa vệ tinh trên quỹ đạo địa tĩnh

Thuật toán lượng tử mới mở đường tăng tốc AI và tính toán khoa học

Thuật toán lượng tử mới mở đường tăng tốc AI và tính toán khoa học

Chuyển đổi số

Công nghiệp 4.0 Năng lượng Y tế số Giáo dục số
Intel là hãng đầu tiên xuất xưởng chip thương mại dùng công nghệ in thạch bản High NA EU

Intel là hãng đầu tiên xuất xưởng chip thương mại dùng công nghệ in thạch bản High NA EU

Tăng tốc chuyển đổi số trong ngành y tế, FPT ra mắt MediSight

Tăng tốc chuyển đổi số trong ngành y tế, FPT ra mắt MediSight

VCCA 2026 khai mạc tại Gia Lai, quy tụ gần 400 chuyên gia tự động hóa trong và ngoài nước

VCCA 2026 khai mạc tại Gia Lai, quy tụ gần 400 chuyên gia tự động hóa trong và ngoài nước

Danh sách 36 Đội thi xuất sắc vào vòng bán kết VEDC 2026

Danh sách 36 Đội thi xuất sắc vào vòng bán kết VEDC 2026

Doanh nghiệp số

Kết nối sáng tạo Khởi nghiệp Nhân lực số
Sắp trình Quốc hội nghị quyết chấp nhận rủi ro trong nghiên cứu khoa học công nghệ

Sắp trình Quốc hội nghị quyết chấp nhận rủi ro trong nghiên cứu khoa học công nghệ

Startup agritech Rize huy động 31 triệu USD để mở rộng canh tác lúa bền vững tại Đông Nam Á

Startup agritech Rize huy động 31 triệu USD để mở rộng canh tác lúa bền vững tại Đông Nam Á

Intel là hãng đầu tiên xuất xưởng chip thương mại dùng công nghệ in thạch bản High NA EU

Intel là hãng đầu tiên xuất xưởng chip thương mại dùng công nghệ in thạch bản High NA EU

VN30 bổ sung MCH và TCX, dòng tiền ETF dự kiến mua ròng hơn 486 tỷ đồng

VN30 bổ sung MCH và TCX, dòng tiền ETF dự kiến mua ròng hơn 486 tỷ đồng

Xe và phương tiện

Xe 365 Phương tiện bay Đánh giá - Trải nghiệm
Airbus phát triển động cơ máy bay chạy bằng hydro đầu tiên trên thế giới

Airbus phát triển động cơ máy bay chạy bằng hydro đầu tiên trên thế giới

BYD Tang rơi động cơ khi lội nước, hãng khẳng định do va chạm

BYD Tang rơi động cơ khi lội nước, hãng khẳng định do va chạm

Toyota Việt Nam úp mở Land Cruiser FJ, giá dự kiến gần 1,2 tỷ đồng

Toyota Việt Nam úp mở Land Cruiser FJ, giá dự kiến gần 1,2 tỷ đồng

BMW X1 2027 chốt giá bán tại Việt Nam dù chưa chính thức ra mắt

BMW X1 2027 chốt giá bán tại Việt Nam dù chưa chính thức ra mắt

Gaming

Game news Esports Thiết bị chơi Game
Vì sao game vũ trụ chưa thể mô phỏng đúng độ lớn không gian

Vì sao game vũ trụ chưa thể mô phỏng đúng độ lớn không gian

Đánh giá Alienware 34 QD-OLED, màn hình gaming siêu rộng sáng hơn

Đánh giá Alienware 34 QD-OLED, màn hình gaming siêu rộng sáng hơn

Hơn 1.000 vận động viên tranh tài tại The Grand Esports 2026 ở Hà Nội

Hơn 1.000 vận động viên tranh tài tại The Grand Esports 2026 ở Hà Nội

Mario Kart Tour ngừng hoạt động từ 30/9, Nintendo không ra bản offline

Mario Kart Tour ngừng hoạt động từ 30/9, Nintendo không ra bản offline