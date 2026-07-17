Nhiều dấu hiệu cần làm rõ từ quảng cáo sản phẩm làm đẹp của OME Cosmetic với hình ảnh người nổi tiếng

Từ những lời quảng cáo "đẹp nhanh", "dáng chuẩn" trên mạng xã hội

Thời gian gần đây, từ những thông tin từ người dân trên mạng xã hội xuất hiện nhiều quảng cáo trên các nền tảng số các sản phẩm làm đẹp, giảm cân chỉ cần sử dụng tại nhà trùng khớp với các sản phẩm trên website myphamome.com, fanpage và nhiều nền tảng mạng xã hội, mang thương hiệu Healthouse và LouisViel, OME Cosmetic liên tục quảng bá nhiều sản phẩm làm đẹp và thực phẩm bổ sung với những thông điệp thu hút người tiêu dùng.

Trong đó có các sản phẩm như Heorissok Diet Tea, Heorissok Diet Coffee... được giới thiệu với nhiều nội dung nhấn mạnh khả năng hỗ trợ cải thiện vóc dáng, làn da, giảm cân, trẻ hóa. Đáng chú ý, nhiều video và bài đăng quảng cáo còn sử dụng hình ảnh, lời chia sẻ hoặc giới thiệu của các ca sĩ, diễn viên, người nổi tiếng, tạo cảm giác các sản phẩm mang lại hiệu quả rõ rệt chỉ sau một liệu trình sử dụng.

Hình ảnh "trước - sau" và nội dung chia sẻ trải nghiệm được sử dụng để quảng bá các sản phẩm giảm cân trên nền tảng số.

Theo tìm hiểu của phóng viên, nhiều nội dung quảng bá được thể hiện theo hướng: Chỉ cần sử dụng theo liệu trình sẽ nhanh chóng có vóc dáng thon gọn; Lấy lại vòng eo như mong muốn; Da sáng đẹp, trẻ hóa; Thay đổi ngoại hình trong thời gian ngắn. Ngoài ra, một số hình ảnh quảng cáo còn đăng tải bảng so sánh, xếp hạng các sản phẩm collagen với nhiều tiêu chí như "căng bóng", "xóa nám", "thu nhỏ lỗ chân lông", "điều hòa nội tiết tố"... kèm các mức điểm đánh giá, dễ tạo cảm nhận đây là kết quả đã được kiểm chứng khoa học.

Trong đó, các tên miền cùng giới thiệu một nhóm sản phẩm gồm koreahealthouse.one, healthouse-cafe.com, healthouse-kr.com.vn, korea-healthouse.com, omecosmetic.vn và myphamome.com được quảng quá chạy ứng dụng quảng cáo trên đa nền tảng. Đặc biệt, các thông điệp quảng cáo như chỉ cần sử dụng theo liệu trình sẽ có vóc dáng đẹp, eo thon, cải thiện rõ rệt ngoại hình có thể khiến người tiêu dùng hình thành kỳ vọng vượt quá bản chất của một sản phẩm thực phẩm bổ sung hoặc thực phẩm bảo vệ sức khỏe nếu không được giải thích đầy đủ.

Bên cạnh website, sản phẩm còn được quảng bá qua các bài đăng trên ứng dụng công nghệ số mạng xã hội theo hình thức chia sẻ trải nghiệm cá nhân, kèm khẳng định không bán hàng, trong khi vẫn gắn liên kết dẫn về website bán sản phẩm của công ty.

Các sản phẩm được nhắc tới gồm cà phê giảm cân Healthouse, viên siết eo Diet Burning Cut, trà GrapeFruit Black Tea và serum trị nám, tàn nhang LouisViel. Một số nội dung cam kết kết quả giảm cân, giảm số đo, mờ nám với tỷ lệ cụ thể, kèm mô tả cơ chế tác động cơ thể như đốt mỡ, làm sạch ruột, kiểm soát đường huyết.

Một số sản phẩm chăm sóc da và hỗ trợ giảm cân được quảng bá trên nền tảng số với nhiều thông điệp về công dụng và liệu trình sử dụng.

Đây là các dấu hiệu cần được doanh nghiệp làm rõ, đối chiếu với hồ sơ công bố và quy định về quảng cáo thực phẩm, mỹ phẩm trên các nền tảng số và môi trường thương mại điện tử.

Ngoài nội dung quảng cáo, nguồn gốc, xuất xứ của các sản phẩm cũng là vấn đề cần được làm rõ. Trên các website giới thiệu sản phẩm, nhiều thương hiệu được quảng bá có xuất xứ Hàn Quốc và do OME phân phối.

Việc minh bạch thông tin về nguồn gốc hàng hóa, đơn vị phân phối và các tài liệu liên quan là cơ sở quan trọng để người tiêu dùng nhận diện sản phẩm, đồng thời tạo thuận lợi cho việc đối chiếu, kiểm tra của cơ quan quản lý khi cần thiết.

Theo các chuyên gia về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, đối với các sản phẩm liên quan đến sức khỏe, việc quảng cáo cần tuyệt đối tuân thủ quy định của pháp luật, bảo đảm trung thực, chính xác và không tạo kỳ vọng vượt quá công dụng đã được cơ quan có thẩm quyền xác nhận. Người tiêu dùng cũng được khuyến cáo không nên quyết định mua hoặc sử dụng sản phẩm chỉ dựa trên lời giới thiệu của người nổi tiếng, hình ảnh "trước - sau" hay các cam kết về hiệu quả trong thời gian ngắn, mà cần tìm hiểu kỹ hồ sơ pháp lý, nguồn gốc sản phẩm và tham khảo ý kiến chuyên gia khi cần thiết.

Hình ảnh quảng bá sản phẩm giảm cân trên website với sự xuất hiện của người được giới thiệu là diễn viên nhằm tăng sức thuyết phục cho nội dung quảng cáo.

Quảng cáo sản phẩm giảm cân trên nền tảng số sử dụng hình ảnh trước và sau, tin nhắn phản hồi của người dùng và các nội dung giới thiệu về hiệu quả giảm cân.

Hình ảnh quảng cáo sản phẩm giảm cân trên nền tảng số sử dụng nội dung "lột xác vóc dáng", kèm hình ảnh trước và sau khi sử dụng sản phẩm.

Những quy định pháp luật liên quan đến quảng cáo mỹ phẩm, thực phẩm trên môi trường số Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo (Luật số 75/2025/QH15), có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, bổ sung nhiều quy định đối với quảng cáo trên môi trường mạng; yêu cầu phân biệt rõ nội dung quảng cáo với nội dung thông tin thông thường, đồng thời tăng trách nhiệm của người quảng cáo, người chuyển tải quảng cáo và nền tảng số trong việc bảo đảm tính trung thực, minh bạch của nội dung quảng cáo. Để hướng dẫn thi hành, Nghị định 342/2025/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 15/2/2026, quy định chi tiết về hoạt động quảng cáo trên internet và mạng xã hội, trong đó có yêu cầu đối với quảng cáo các nhóm hàng hóa, dịch vụ đặc biệt như mỹ phẩm, thực phẩm và trách nhiệm của nền tảng cung cấp dịch vụ quảng cáo trực tuyến. Đối với mỹ phẩm, Thông tư 06/2011/TT-BYT quy định sản phẩm chỉ được công bố công dụng phù hợp với bản chất mỹ phẩm, không được sử dụng từ ngữ hoặc hình thức quảng cáo khiến người tiêu dùng hiểu sản phẩm có tác dụng điều trị bệnh. Đối với thực phẩm bảo vệ sức khỏe, Nghị định 15/2018/NĐ-CP yêu cầu nội dung quảng cáo phải đúng với hồ sơ đã công bố hoặc được xác nhận; không được quảng cáo gây hiểu nhầm sản phẩm có tác dụng như thuốc chữa bệnh.

Doanh nghiệp từ chối làm việc

Để kiểm chứng những nội dung quảng cáo đang được đăng tải trên các nền tảng số và đối chiếu với hồ sơ pháp lý của các sản phẩm được giới thiệu, phóng viên Tạp chí Điện tử và Ứng dụng đã liên hệ, đề nghị làm việc trực tiếp với Công ty Cổ phần Mỹ phẩm Quốc tế OME.

Theo thông tin công khai trên các website bán hàng, phóng viên đã đến địa chỉ văn phòng tại 61E, ngõ 879 Đê La Thành, phường Láng, thành phố Hà Nội để đặt lịch làm việc với đại diện doanh nghiệp.

Tại đây, một người giới thiệu là Dương Bảo Linh, đại diện công ty, từ chối trao đổi với phóng viên và cho biết doanh nghiệp chỉ làm việc khi phóng viên xuất trình thẻ nhà báo, không tiếp nhận làm việc trên cơ sở Giấy giới thiệu của cơ quan báo chí.

Trong khi đó, Điều 31 Luật Báo chí năm 2025 quy định cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm phối hợp, cung cấp thông tin cho báo chí trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã cung cấp. Việc cung cấp thông tin có thể được thực hiện bằng văn bản, trả lời phỏng vấn, họp báo hoặc các hình thức phù hợp khác theo quy định.

Thực tế hoạt động báo chí hiện nay cho thấy, đối với nhiều cơ quan báo chí, phóng viên chưa được cấp thẻ nhà báo vẫn thực hiện tác nghiệp theo quy định thông qua Giấy giới thiệu do cơ quan chủ quản cấp. Đây là hình thức được sử dụng phổ biến trong quá trình thu thập thông tin, xác minh vụ việc và đặt lịch làm việc với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

Theo kế hoạch tác nghiệp, nội dung PV đề nghị doanh nghiệp trao đổi chủ yếu liên quan đến hồ sơ pháp lý của sản phẩm, căn cứ khoa học đối với các thông điệp quảng cáo, việc sử dụng hình ảnh người nổi tiếng trong hoạt động truyền thông, cũng như cơ chế quản lý nội dung quảng cáo trên hệ thống website, fanpage, đại lý và cộng tác viên. Đây đều là những nội dung cần được làm rõ nhằm bảo đảm tính khách quan, đa chiều trước khi thông tin tới bạn đọc.

Quảng cáo giới thiệu thành phần, công dụng giảm cân và các thông điệp như "đánh bay mỡ thừa", "lột xác vóc dáng"

Quảng cáo sản phẩm giảm cân sử dụng hình ảnh người mẫu cùng các thông điệp về giảm mỡ, giảm cân và nhiều công dụng đối với sức khỏe.

Đáng chú ý, trong quá trình ghi nhận, phóng viên phát hiện nhiều bài viết trên nền tảng số được trình bày dưới hình thức chia sẻ trải nghiệm cá nhân, song đồng thời gắn liên kết bán hàng, đồng hồ đếm ngược thời gian và các thông điệp như "ưu đãi hôm nay", "số lượng có hạn", tạo cảm giác khẩn cấp để thúc đẩy quyết định mua hàng. Những hình thức thể hiện này cần được đối chiếu với các quy định của Luật Quảng cáo (sửa đổi) năm 2025, có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, trong đó yêu cầu nội dung quảng cáo phải được nhận diện rõ ràng, tránh gây nhầm lẫn với thông tin khách quan hoặc trải nghiệm độc lập của người tiêu dùng.

Theo thông tin đăng ký doanh nghiệp, Công ty Cổ phần Mỹ phẩm Quốc tế OME có trụ sở tại số 15B Nguyễn Khang, phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội, người đại diện theo pháp luật là Dương Bảo Linh.

Địa chỉ 15B Nguyễn Khang không có biển hiệu hoặc dấu hiệu nhận diện mang tên Công ty Cổ phần Mỹ phẩm Quốc tế OME.

Tuy nhiên, trong quá trình khảo sát thực tế tại địa chỉ nêu trên, phóng viên chưa ghi nhận biển hiệu hoặc dấu hiệu nhận diện mang tên Công ty Cổ phần Mỹ phẩm Quốc tế OME. Trong khi đó, địa điểm doanh nghiệp giới thiệu để liên hệ làm việc lại đặt tại phố Đê La Thành.

Sự khác biệt giữa địa chỉ trụ sở theo hồ sơ đăng ký và địa điểm doanh nghiệp sử dụng để giao dịch, làm việc với khách hàng là vấn đề cần được doanh nghiệp thông tin, làm rõ nhằm bảo đảm tính minh bạch trong hoạt động kinh doanh và cung cấp sản phẩm ra thị trường.

Đối với người tiêu dùng, việc xác định chính xác pháp nhân, địa chỉ hoạt động và chủ thể chịu trách nhiệm không chỉ là cơ sở để thực hiện quyền khiếu nại, phản ánh khi phát sinh tranh chấp mà còn là yếu tố quan trọng giúp nhận diện đúng đơn vị chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm và nội dung quảng cáo.

Trong bối cảnh hoạt động thương mại điện tử phát triển mạnh, hàng hóa được phân phối qua nhiều website, fanpage và nền tảng mạng xã hội, việc công khai đầy đủ thông tin pháp nhân, địa chỉ liên hệ và chủ thể chịu trách nhiệm không chỉ là yêu cầu của pháp luật mà còn là tiêu chí quan trọng để xây dựng niềm tin của người tiêu dùng đối với doanh nghiệp.

Vi phạm quảng cáo tại Hà Nội có thể bị xử phạt gấp đôi Theo Nghị định 87/2026/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 15/5/2026, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực quảng cáo có thể bị xử phạt, đồng thời áp dụng các biện pháp khắc phục như buộc tháo gỡ, xóa quảng cáo vi phạm, cải chính thông tin hoặc tước quyền sử dụng giấy xác nhận nội dung quảng cáo trong một số trường hợp. Đối với các hành vi như quảng cáo không đúng hoặc gây nhầm lẫn về công dụng, chất lượng, xuất xứ, khả năng cung cấp sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, mức phạt đối với cá nhân có thể lên tới 100 triệu đồng; đối với tổ chức, mức phạt gấp 2 lần theo quy định của Nghị định 87/2026/NĐ-CP. Đáng chú ý, theo Điều 14 Luật Thủ đô 2026 và nghị quyết của HĐND TP Hà Nội hướng dẫn thi hành, từ ngày 1/7/2026, mức tiền phạt đối với nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo trên địa bàn Hà Nội được áp dụng bằng 2 lần mức phạt chung do Chính phủ quy định, nhưng không vượt quá mức xử phạt tối đa theo Luật Xử lý vi phạm hành chính.