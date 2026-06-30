Máy lọc không khí AirProce: Có đang được quảng cáo như thiết bị y tế?

Chỉ cần vài phút tìm kiếm trên internet hoặc mạng xã hội, người tiêu dùng dễ dàng bắt gặp hàng loạt nội dung quảng bá máy lọc không khí AirProce với những thông điệp như "diệt khuẩn 99,99%", "loại bỏ virus H1N1", "chuẩn bệnh viện", "khử formaldehyde", "khử độc", "lọc sạch không khí"... Những thông điệp này tạo cảm giác sản phẩm không chỉ là thiết bị gia dụng mà còn có khả năng bảo vệ sức khỏe tương tự một thiết bị y tế.

Thực tế, trên website https://airproce.com.vn/ giới thiệu sản phẩm của AirProce vẫn xuất hiện nhiều nội dung như "tỷ lệ loại bỏ virus H1N1 đạt từ 99,99%", "lọc bụi mịn", "bệnh viện", cùng các thông tin về kết quả thử nghiệm đối với một số chỉ tiêu kỹ thuật.

Trong bối cảnh ô nhiễm không khí và các bệnh về đường hô hấp luôn được người dân quan tâm, những thông điệp quảng cáo này đặt ra nhiều vấn đề về căn cứ khoa học, cơ sở pháp lý cũng như nguy cơ khiến người tiêu dùng hiểu vượt quá công dụng thực tế của sản phẩm.

Nhiều trang facebook quảng cáo máy lọc không khí như một thiết bị y tế với hiệu quả diệt khuẩn virus H1N1 lên đến 99,99%...

Quảng cáo với nhiều thuật ngữ y tế, người tiêu dùng có thể hiểu nhầm

Thị trường máy lọc không khí tại Việt Nam phát triển nhanh cùng nhu cầu cải thiện chất lượng môi trường sống. Cùng với sự cạnh tranh giữa các thương hiệu, quảng cáo trở thành công cụ quan trọng để tiếp cận khách hàng.

Qua ghi nhận của Tạp chí Điện tử và Ứng dụng (ĐT&ƯD), trên website https://airproce.com.vn/ cùng nhiều nền tảng truyền thông số khác như Facebook, Shoppe,… nhiều mẫu máy được quảng bá bằng các cụm từ như "99,99% loại bỏ virus", "diệt khuẩn đến 99,99%", "tiêu diệt toàn bộ vi khuẩn, virus", "chuẩn bệnh viện", "AQI chính xác theo thời gian thực", "khử formaldehyde", "khử độc"... Một số nội dung còn dẫn chiếu trực tiếp đến virus H1N1, vi khuẩn E.coli, tụ cầu vàng, bụi mịn PM2.5 cùng nhiều thuật ngữ thường xuất hiện trong lĩnh vực y tế.

Sản phẩm máy lọc không khí tuần hoàn S9 quảng cáo nhiều công dụng như thiết bị y tế và còn nhiều sản phẩm khác.

Đối với nhiều người tiêu dùng, những thông điệp này có thể tạo cảm nhận rằng sản phẩm có khả năng phòng ngừa bệnh hoặc hỗ trợ ngăn ngừa các bệnh truyền nhiễm. Trong khi đó, theo quy định hiện hành, máy lọc không khí vẫn là thiết bị gia dụng hoặc thiết bị chăm sóc sức khỏe tùy theo phân loại, không phải thuốc hay thiết bị y tế dùng để điều trị bệnh.

Vì vậy, các nội dung quảng cáo liên quan đến virus, vi khuẩn hoặc hiệu quả bảo vệ sức khỏe cần có căn cứ khoa học rõ ràng và tuân thủ quy định của pháp luật.

Một vấn đề khác là người tiêu dùng rất khó phân biệt đâu là kết quả thử nghiệm trong điều kiện phòng thí nghiệm và đâu là hiệu quả sử dụng trong điều kiện thực tế tại gia đình.

Cần làm rõ căn cứ khoa học và pháp lý của các thông điệp quảng cáo

Theo tìm hiểu, Công ty TNHH Công nghệ AirProce có địa chỉ tại số 4, Hẻm 649/77/73, Đường Lĩnh Nam, Phường Vĩnh Hưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam) do ông Nguyễn Tất Quang là đại diên theo pháp luật theo thông tin từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Theo Cục sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ Công ty TNHH Công nghệ AirProce là đơn vị đăng ký nhãn hiệu AirProce. Công ty này đăng ký văn phòng đại diện tại Hà Nội tại địa chỉ: Tầng 8, tòa nhà Cotana Group, bán đảo Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội.

Địa chỉ văn phòng Công ty TNHH Công nghệ AirProce tại tầng 8, tòa nhà Cotana Group, bán đảo Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội.

Cũng theo tìm hiểu, các trang Facebook quảng cáo sản phẩm máy lọc không khí AirProce ghi thông tin một công ty khác là Công Ty TNHH Airproce Việt Nam (Địa chỉ: Tầng 2, Số 11 Đồng Bát, Phường Từ Liêm, TP Hà Nội, Việt Nam) do bà Phạm Thị Vui là đại diện theo pháp luật theo thông tin từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Công ty này cũng ghi địa chỉ trên các trang Facebook là Tầng 8, tòa nhà Cotana Group, bán đảo Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội.

Phóng viên ĐT&ƯD đã có buổi làm việc và gửi nội dung đề nghị Công ty TNHH Công nghệ AirProce làm rõ một số thông tin liên quan đến các thông điệp quảng cáo diệt khuẩn, H1N1, diệt virus,... 99,99% và sức khỏe người tiêu dùng đã được cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam xác nhận hoặc thẩm định theo quy định.

Tại buổi làm việc với phóng viên, ông Lê Song Hào - Phó Giám đốc công ty cho biết: "Những sản phẩm mà công ty đang phân phối được nhập trực tiếp từ Trung Quốc, về địa chỉ website https://airproce.com.vn/ có đăng tải các sản phẩm máy lọc không khí mà phóng viên liệt kê không phải của công ty mình".

Tuy nhiên, tra cứu tên miền https://airproce.com.vn/ trên Hệ thống tra cứu thông tin tên miền - Bộ Khoa học và Công nghệ, tên chủ thể đăng ký sử dụng: Nguyễn Tất Quang người giới thiệu là Giám đốc Công ty TNHH Công nghệ AirProce.

Tại buổi làm việc đại diện Công ty không cung cấp được những chứng nhận, chứng chỉ,... được cơ quan chức năng có thẩm quyền cấp phép để buôn bán, quảng cáo các sản phẩm mà công ty đang phân phối.

Dù vậy, ngay sau đó ông Hào lại truy cập website https://airproce.com.vn/, trang mà trước đó ông phủ nhận thuộc về công ty mình và đề nghị phóng viên cần thông tin gì cứ vào website này tìm hiểu sẽ có đủ. Ông Hào khẳng định sản phẩm công ty đang bán đều có chứng nhận từ phía Trung Quốc, rồi mở cho phóng viên xem. Toàn bộ giấy tờ này đều thể hiện bằng tiếng Trung.

Phóng viên đề nghị Công ty trả lời những câu hỏi liên quan bằng văn bản. Tuy nhiên, đã hơn 1 tháng trôi qua đại diện công ty không hồi âm những thông tin mà phóng viên đề nghị cung cấp.

Đáng chú ý, sau buổi làm việc với phóng viên, ĐT&ƯD ghi nhận trên website https://airproce.com.vn/ mà ông Hào đã truy cập vào giới thiệu cho phóng viên các sản phẩm và chứng nhận bên Trung Quốc đã xóa hết các thông tin giới thiệu quảng bá như diệt khuẩn, H1N1 diệt virus,... 99,99%, các chứng nhận, địa chỉ công ty và thay vào đó là địa chỉ một công ty bên Thượng Hải, Trung Quốc.

Cùng với đó các trang Facebook như: AirProce Vietnam, AirProce VN, AirProce - Giải pháp không khí tươi sạch,... đồng loạt xóa các nội dung quảng cáo diệt khuẩn, H1N1, diệt virus,... 99,99%... không còn hiển thị như thời điểm phóng viên ghi nhận trước đó.

Một số model AI-300/600, AI-660, AI-700, AI-730 đều quảng cáo diệt khuẩn, virus H1N1,... 99,9% mức gần như tuyệt đối.

Minh bạch thông tin để bảo vệ người tiêu dùng

Cùng với sự phát triển của thương mại điện tử và truyền thông số, nhiều doanh nghiệp dùng thuật ngữ mang tính khoa học hoặc y tế để tăng sức hấp dẫn cho sản phẩm. Khi nội dung quảng bá không nêu rõ điều kiện thử nghiệm, phạm vi áp dụng và giới hạn hiệu quả, người mua dễ hiểu rằng sản phẩm có tác dụng phòng bệnh hoặc thay thế biện pháp y tế.

Kết quả thử nghiệm trong phòng thí nghiệm thường đạt được ở điều kiện tiêu chuẩn, khác với môi trường sử dụng thực tế. Vì vậy, khi chuyển kết quả nghiên cứu thành thông điệp quảng cáo, doanh nghiệp cần bảo đảm chính xác, đầy đủ và tránh gây hiểu nhầm cho người mua.

Từ ngày 1/1/2026, Luật Quảng cáo sửa đổi yêu cầu nội dung quảng cáo phải trung thực, chính xác, rõ ràng, không gây hiểu nhầm về tính năng, chất lượng, công dụng, tác dụng của sản phẩm. Với chế phẩm diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế, pháp luật yêu cầu phải có giấy chứng nhận đăng ký lưu hành trước khi quảng cáo. Chi tiết các quy định liên quan được nêu trong phần dưới.

Người mua có thể tự bảo vệ bằng cách yêu cầu nhà bán cung cấp giấy chứng nhận đăng ký lưu hành, phiếu kết quả kiểm nghiệm và nhãn phụ tiếng Việt theo quy định. Khi gặp thông điệp diệt khuẩn 99,99% hay chuẩn bệnh viện, người mua nên hỏi rõ thử nghiệm được thực hiện ở đâu, theo tiêu chuẩn nào và trong điều kiện gì.

Máy lọc không khí thuộc nhóm sản phẩm có giá trị cao, được nhiều gia đình lựa chọn với kỳ vọng cải thiện chất lượng không khí trong nhà. Người mua cần được tiếp cận đầy đủ thông tin về nguồn gốc, tiêu chuẩn kỹ thuật, kết quả kiểm nghiệm và giới hạn công dụng của thiết bị.

Bên cạnh trách nhiệm bảo đảm tính trung thực của doanh nghiệp, cơ quan quản lý cũng cần tăng cường kiểm tra, giám sát nội dung quảng bá gắn trực tiếp với sức khỏe cộng đồng. Việc một website và loạt Fanpage gỡ sạch thông điệp ngay sau khi báo chí làm việc càng cho thấy yêu cầu hậu kiểm chặt chẽ trên môi trường số.