Máy lọc không khí LG PuriCare 360 HIT thế hệ mới

Bên cạnh đó, LG PuriCare 360 còn có thiết kế tối giản, nhỏ gọn nhưng vẫn không kém phần mạnh mẽ với công nghệ AI+ Energy Saving tự động tối ưu hiệu suất vận hành, tiết kiệm đến 34,1% điện năng và hỗ trợ điều khiển thông minh qua ứng dụng LG ThinQ.

Chi tiết hơn về máy lọc không khí LG PuriCare 360 HIT thế hệ mới, đại diện LG cho biết đây là bản nâng cấp toàn diện về hiệu suất và công nghệ, mang đến giải pháp chăm sóc sức khỏe chủ động cho các gia đình hiện đại, đặc biệt trong bối cảnh ô nhiễm không khí ngày càng gia tăng tại các thành phố lớn.

“LG PuriCare 360 HIT thế hệ mới được phát triển để xử lý toàn diện những vấn đề từ bụi mịn, khí độc, vi khuẩn, đồng thời tự học và điều chỉnh theo thói quen sử dụng thực tế của từng gia đình. Đây là hướng đi mà LG theo đuổi: công nghệ không chỉ vận hành hiệu quả mà còn thích nghi với cuộc sống của người dùng.” Ông Shim Seongbo, Giám đốc Ngành hàng Giải pháp Không khí, LG Electronics Việt Nam, cho biết.

LG PuriCare 360 HIT thế hệ mới đã được trang bị màng lọc đa tầng tích hợp với ba lớp lọc chuyên sâu

Về công nghệ làm sạch sâu, LG PuriCare 360 HIT thế hệ mới đã được trang bị màng lọc đa tầng tích hợp với ba lớp lọc chuyên sâu. Trong đó, màng lọc thô giữ lại bụi lớn, tóc và lông thú cưng; màng lọc HEPA H13 loại bỏ bụi mịn PM0.01 và các chất gây dị ứng; và màng lọc than hoạt tính có nhiệm vụ khử mùi cùng các khí độc hại.

Màng lọc chuẩn HEPA H13 cho phép thiết bị loại bỏ hiệu quả đến 99,999% các hạt bụi siêu mịn có kích thước chỉ PM0.01

Đặc biệt, màng lọc chuẩn HEPA H13 cho phép thiết bị loại bỏ hiệu quả đến 99,999% các hạt bụi siêu mịn có kích thước chỉ PM0.01, kết hợp cùng công nghệ LG Ionizer liên tục giải phóng các ion mang điện tích để trung hòa và vô hiệu hóa các tác nhân có hại trong không khí.

Và để phù hợp hơn với các không gian của cư dân đô thị, LG PuriCare 360 HIT thế hệ mới không chỉ sở hữu thiết kế tinh giản mà còn có kích thước rất nhỏ gọn, và giúp tô điểm cho không gian sống, vừa giúp mang đến bầu không khí trong lành và sạch khuẩn.

Về cơ bản thiết kế của LG PuriCare 360 HIT thế hệ mới không có khác biệt gì nhiều, vẫn là kiểu thiết kế hình trụ đặc trưng, với khả năng hút và lọc không khí 360˚ từ mọi hướng, giúp dễ dàng phân phối luồng khí sạch toàn diện đến mọi ngóc ngách trong phòng. Máy có thiết kế màu trắng, cùng các đường nét bo tròn hiện đại giúp sản phẩm dễ dàng hòa hợp với mọi phong cách kiến trúc như một món đồ nội thất.

LG PuriCare 360 HIT thế hệ mới lý tưởng cho không gian phòng khách, phòng ngủ lớn hoặc phòng làm việc

Với diện tích sử dụng từ 45 m² lên đến 60 m², LG PuriCare 360 HIT thế hệ mới lý tưởng cho không gian phòng khách, phòng ngủ lớn hoặc phòng làm việc. Bên cạnh đó, trọng lượng khoảng 6.7 kg cùng thiết kế gọn gàng giúp người dùng dễ dàng di chuyển và bố trí linh hoạt trong nhà.

Ngoài ra thì LG PuriCare 360 HIT thế hệ mới cũng sở hữu khả năng tự học, dự báo và chủ động vận hành, cảm biến bụi mịn PM1.0 và cảm biến mùi để theo dõi chất lượng không khí theo thời gian thực. Hệ thống đèn LED thông minh hiển thị trực quan thông qua 4 sắc màu (Xanh lá, Vàng, Cam, Đỏ) giúp người dùng dễ dàng nhận biết mức độ trong lành của môi trường sống.

LG PuriCare 360 HIT thế hệ mới cũng sở hữu khả năng tự học, dự báo và chủ động vận hành, cảm biến bụi mịn PM1.0 và cảm biến mùi để theo dõi chất lượng không khí theo thời gian thực

Ở chế độ Tiết kiệm năng lượng AI+ tự động phân tích và dự đoán chất lượng không khí của ngày tiếp theo dựa trên dữ liệu thu thập được từ 3 ngày trước đó. Nhờ đó, thiết bị tự động điều chỉnh hoạt động để giảm tiêu thụ năng lượng không cần thiết và tăng hiệu quả tổng thể, giúp giảm điện năng tiêu thụ và tăng tuổi thọ bộ lọc.

Ứng dụng LG ThinQ tiếp tục là nền tảng giúp người dùng có thể dễ dàng quản lý thiết bị, kiểm tra tình trạng bộ lọc và điều khiển từ xa mọi lúc, mọi nơi.

LG PuriCare 360 HIT thế hệ mới hiện được phân phối bởi Giga.

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