Dyson Hushjet™, máy lọc không khí nhỏ gọn nhất

Theo Dyson, máy lọc không khí Dyson HushJet™ tại Việt Nam cho khả năng vận hành êm ái và bộ lọc tĩnh điện 360˚ + Formaldehyde có tuổi thọ gấp bốn lần so với phiên bản trước đó. Ngoài ra, máy còn sở hữu đầu phun HushJet Nozzle hoàn toàn mới, đánh dấu bước chuyển mình táo bạo từ công nghệ biểu tượng Air Multiplier, mở ra kỷ nguyên mới về hiệu suất và thiết kế trong danh mục các sản phẩm lọc không khí.

Dyson Hushjet™ vận hành cực kỳ êm ái

Chia sẻ về sản phẩm mới lần này, ông Matt Jennings, Giám đốc Kỹ thuật mảng Thiết bị Gia dụng tại Dyson, cho biết: “Công nghệ HushJet Nozzle giúp chúng tôi điều hướng luồng không khí theo một cách hoàn toàn mới. Lấy cảm hứng từ nguyên lý khí động học của động cơ phản lực, công nghệ này cho phép máy tạo ra luồng khí sạch tập trung, hoạt động êm ái và hiệu quả hơn bao giờ hết. Bên cạnh đó, thiết kế tinh tế và thông minh của máy được phát triển dựa trên công nghệ từ bộ giảm thanh (hush-kit) trên máy bay, giúp Dyson định hình lại cách mang không khí trong lành cho mỗi ngôi nhà.”

Đầu phun khuếch đại luồng khí bằng cách cuốn theo không khí xung quanh khi luồng khí tốc độ cao thoát ra ngoài

Với đầu phun khuếch đại luồng khí bằng cách cuốn theo không khí xung quanh khi luồng khí tốc độ cao thoát ra ngoài, từ đó tạo lực đẩy mạnh mẽ hơn. Cùng cơ chế hoạt động tương tự như đầu tập trung gió trên máy sấy tóc, giúp tăng tốc độ luồng khí, đồng thời, mang lại khả năng lọc khí nhanh hơn và mạnh mẽ hơn. Nhờ đó mà bụi bẩn bị tích tụ trong các không gian kín như phòng ngủ sẽ được làm sạch hoàn toàn.

Thiết kế đầu phun hình ngôi sao giúp hạn chế tình trạng nhiễu loạn luồng khí và khả năng triệt tiêu sóng âm từ máy nén tốc độ cao giúp giảm tiếng ồn của máy. Nhờ đó mà ở chế độ ban đêm (night mode), máy vận hành với cường độ âm thanh chỉ 24 dBA, yên tĩnh hơn cả không gian trong thư viện, giúp máy vận hành tối ưu ngay cả trong khi bạn ngủ.

Thiết kế đầu phun hình ngôi sao giúp hạn chế tình trạng nhiễu loạn luồng khí

Việc loại bỏ các tác nhân dị ứng như phấn hoa, bụi và lông thú cưng, cũng được tính đến, qua đó người dùng Dyson HushJet sẽ giảm các triệu chứng ảnh hưởng tới giấc ngủ như nghẹt mũi, khô họng hay ngứa mắt.

Ở chế độ tự động thông minh (Smart auto mode), cảm biến của máy sẽ liên tục đo lường chất lượng không khí theo thời gian thực và tự động điều chỉnh hiệu suất hoạt động ngay cả khi bạn đang ngủ say.

Với các gia đình nuôi thú cưng, Dyson Hushjet cũng có khả năng loại bỏ hiệu quả các tác nhân gây dị ứng như lông thú và mùi hôi

Máy lọc không khí Dyson HushJet™: Kích thước: 45cm x 23cm x 23cm Trọng lượng: 3,5kg Hệ thống lọc: Bộ lọc tĩnh điện kết hợp bộ lọc khí than hoạt tính, giúp chặn và giữ lại tới 99,97% hạt bụi kích thước 0,3 micron Diện tích sử dụng tối ưu: 25m² Diện tích sử dụng tối đa: 100m² Tuổi thọ màng lọc: 5 năm Tính năng thông minh: Điều khiển qua ứng dụng MyDyson và điều khiển bằng giọng nói. Lên lịch lọc khí, đo lường chất lượng không khí, nhận thông báo từ ứng dụng và kết nối với Alexa hoặc Google.

Sản phẩm chính thức được bán ra thị trường với giá bán lẻ đề nghị 13,990,000 đồng.