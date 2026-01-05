Đan Mạch yêu cầu ông Trump ngừng các tuyên bố đe dọa nhằm vào Greenland

Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen đã cảnh báo Tổng thống Donald Trump “hãy ngừng các lời đe dọa” về việc sáp nhập Greenland. Ảnh: Reuters.

Trong tuyên bố đưa ra hôm Chủ nhật 4/1, bà Frederiksen nhấn mạnh rằng Vương quốc Đan Mạch và theo đó Greenland là một phần của NATO, do đó được bảo vệ bởi các cam kết an ninh của liên minh. “Chúng tôi đã có thỏa thuận quốc phòng với Hoa Kỳ, cho phép Mỹ tiếp cận rộng rãi Greenland. Vì vậy, tôi mạnh mẽ kêu gọi Hoa Kỳ chấm dứt các mối đe dọa nhằm vào một đồng minh lịch sử và nhằm vào một quốc gia cùng người dân đã tuyên bố rất rõ ràng rằng họ không phải là hàng hóa để mua bán,” bà nói.

Lời cảnh báo được đưa ra sau khi tạp chí The Atlantic dẫn lời ông Trump khẳng định rằng “Chúng ta hoàn toàn cần Greenland”, làm dấy lên những lo ngại mới về tham vọng lãnh thổ của Washington.

Cuối tuần qua, Tổng thống Trump đã ra lệnh tiến hành một chiến dịch quân sự nhằm bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và vợ ông. Hai người sau đó bị đưa tới Mỹ với các cáo buộc liên quan đến hoạt động buôn bán ma túy. Chiến dịch diễn ra sau nhiều tháng Mỹ gia tăng hiện diện quân sự và liên tục gây sức ép với Venezuela, quốc gia bị chính quyền Trump cáo buộc là đồng lõa trong việc đưa ma túy vào Mỹ.

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Việc bắt giữ ông Maduro đã làm gia tăng các đồn đoán rằng những tuyên bố mang tính lãnh thổ khác của ông Trump có thể được thúc đẩy bằng vũ lực. Trên mạng xã hội X, Katie Miller, vợ của cố vấn cấp cao Nhà Trắng Stephen Miller đã đăng tải hình ảnh bản đồ Greenland được phủ cờ Mỹ, kèm dòng chú thích “SỚM THÔI”, ngay sau khi chiến dịch tại Venezuela được công bố.

Ông Trump từ lâu đã bày tỏ ý định sáp nhập Greenland, vùng lãnh thổ tự trị giàu tài nguyên khoáng sản thuộc Đan Mạch. Tháng trước, ông đã bổ nhiệm Thống đốc bang Louisiana Jeff Landry, một chính trị gia đảng Cộng hòa, làm đặc phái viên tới Greenland. Bên cạnh đó, ông Trump cũng từng công khai đề cập khả năng biến Canada, một quốc gia độc lập thành tiểu bang thứ 51 của Hoa Kỳ.

Greenland và Canada đã nhiều lần lên tiếng phản đối những phát ngôn và động thái này, cho rằng chúng xâm phạm chủ quyền và đi ngược lại các chuẩn mực quan hệ quốc tế.