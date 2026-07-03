Tổng thống Donald Trump trò chuyện với Joe Kernen của CNBC tại Phòng Bầu dục của Nhà Trắng ở Washington vào ngày 2/7/2026.

Ông Trump tiếp tục bảo vệ hoạt động kinh doanh của gia đình

Trong cuộc phỏng vấn với CNBC, Tổng thống Donald Trump dành nhiều thời gian giải thích về mối quan hệ giữa vai trò tổng thống và hoạt động đầu tư của gia đình. Ông cho rằng bất kỳ lĩnh vực kinh doanh nào mà các con mình tham gia cũng đều có nguy cơ bị nghi ngờ xung đột lợi ích vì ảnh hưởng từ các chính sách của Nhà Trắng.

Theo ông Trump, ngay cả những khoản đầu tư tưởng như không liên quan đến chính sách công cũng có thể bị đặt dấu hỏi. Ông nói bản thân cảm thấy áy náy khi các con phải chịu sự giám sát đặc biệt chỉ vì ông đang giữ cương vị tổng thống.

Ông Trump nói con trai ông, Eric, quản lý tiền của ông. Ảnh Donald Trump Jr. (bên trái) và Eric Trump đang nói chuyện trên chương trình “Squawk on the Street” trên CNBC.

Ông cũng tiết lộ Eric Trump hiện là người trực tiếp quản lý tài sản của mình cùng với các tổ chức tài chính lớn. Tổng thống khẳng định ông không tham gia vào các quyết định đầu tư hằng ngày và cho biết tài sản được đưa vào các quỹ ủy thác nhằm giảm thiểu xung đột lợi ích.

Những phát biểu này được đưa ra chỉ ít ngày sau khi bản kê khai tài chính của ông Trump cho thấy ông ghi nhận hơn 2 tỷ USD thu nhập trong năm 2025. Trong đó có khoảng 515 triệu USD từ việc bán token của World Liberty Financial và khoảng 65 triệu USD từ việc bán cổ phần tại công ty mẹ của dự án này. Ông bác bỏ mọi cáo buộc cho rằng các hoạt động trên có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Fed tiếp tục là mục tiêu cải tổ

Một trong những nội dung thu hút nhiều sự chú ý là lập trường cứng rắn của ông Trump đối với Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Lisa Cook.

Dù Tòa án Tối cao Mỹ vừa ra phán quyết tạm thời ngăn việc sa thải bà Cook trong khi vụ kiện vẫn được xem xét, ông Trump khẳng định sẽ tiếp tục theo đuổi vụ việc bằng con đường pháp lý. Theo ông, quyết định của tòa chủ yếu liên quan đến quy trình tố tụng chứ chưa bác bỏ cơ sở pháp lý mà chính quyền đưa ra.

Động thái này cho thấy căng thẳng giữa Nhà Trắng và Fed vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Đây cũng là yếu tố được thị trường tài chính theo dõi sát bởi mọi thay đổi trong bộ máy lãnh đạo Fed đều có thể tác động đến kỳ vọng về chính sách tiền tệ của Mỹ.

Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson (Đảng Cộng hòa, bang Louisiana) trở lại văn phòng sau khi phát biểu trước các phóng viên tại Điện Capitol Hoa Kỳ vào ngày 11/6 /2026 tại Washington, DC.

Tiếp tục thúc đẩy chương trình nghị sự của Nhà Trắng

Bên cạnh vấn đề tài sản và Fed, ông Trump cũng đề cập đến dự luật nhà ở vừa được Quốc hội thông qua. Tổng thống không đưa ra cam kết rõ ràng sẽ ký ban hành, đồng thời nhấn mạnh ông vẫn ưu tiên thúc đẩy Đạo luật SAVE về xác minh quốc tịch của cử tri.

Theo ông Trump, mục tiêu lớn hơn là cải cách hệ thống bầu cử, trong đó có việc yêu cầu giấy tờ chứng minh quốc tịch khi đăng ký bỏ phiếu. Tuy nhiên, dự luật này hiện vẫn chưa nhận được đủ sự ủng hộ tại Thượng viện.

Một nội dung khác gây chú ý là nhận xét của ông Trump về Tòa án Tối cao Mỹ. Ông cho rằng các thẩm phán có xu hướng tự do thường bỏ phiếu thống nhất, trong khi các thẩm phán được xem là bảo thủ lại thể hiện quan điểm độc lập hơn trong nhiều vụ việc.

Những phát biểu của Tổng thống phản ánh các ưu tiên chính sách của Nhà Trắng trong giai đoạn hiện nay, từ cải cách bộ máy quản lý, bầu cử cho tới giám sát chính sách tiền tệ. Đồng thời, các tuyên bố về tài sản và hoạt động đầu tư của gia đình ông Trump cũng dự kiến tiếp tục là chủ đề được Quốc hội Mỹ và giới quan sát theo dõi trong thời gian tới.