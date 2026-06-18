Năm điểm chính đáng chú ý từ cuộc họp đầu tiên của Kevin Warsh trên cương vị Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang.

Kevin Warsh tạo dấu ấn ngay trong cuộc họp đầu tiên

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã quyết định giữ nguyên lãi suất chuẩn trong vùng mục tiêu 3,5 đến 3,75%, đúng như dự báo của thị trường. Tuy nhiên, thay vì mang lại sự ổn định, cuộc họp đầu tiên dưới sự chủ trì của Kevin Warsh lại khiến giới đầu tư bất ngờ bởi hàng loạt tín hiệu cho thấy chính sách tiền tệ của Mỹ có thể đang bước sang một giai đoạn mới.

Điểm đáng chú ý nhất nằm ở biểu đồ dự báo lãi suất của các thành viên Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC). Mặc dù không có thành viên nào phản đối quyết định giữ nguyên lãi suất hiện tại, nhưng số lượng thành viên nghiêng về khả năng tăng lãi suất đã gia tăng rõ rệt.

Biểu đồ dự báo thể hiện thế cân bằng 9 phiếu giữa nhóm cho rằng lãi suất sẽ giữ nguyên hoặc giảm một lần với nhóm kỳ vọng ít nhất một đợt tăng lãi suất trong thời gian còn lại của năm. Điểm trung vị của dự báo cũng tăng thêm 0,25 điểm phần trăm, phản ánh xu hướng thắt chặt chính sách vẫn hiện hữu.

Động thái này khiến các chỉ số chứng khoán Mỹ đồng loạt giảm sau cuộc họp, trong khi lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn hai năm tăng mạnh do nhà đầu tư điều chỉnh kỳ vọng về lãi suất.

Fed thay đổi cách điều hành dưới thời Warsh

Một trong những điểm gây chú ý là Kevin Warsh quyết định không công bố dự báo lãi suất cá nhân, khác với thông lệ của nhiều đời chủ tịch Fed trước đây.

Ông cho biết vẫn khuyến khích các thành viên FOMC tiếp tục công bố dự báo, nhưng bản thân không tham gia vì cho rằng các hướng dẫn chính sách trong tương lai có thể làm giảm tính linh hoạt của ngân hàng trung ương.

Song song với đó, Warsh công bố kế hoạch thành lập năm nhóm đặc nhiệm để rà soát toàn diện hoạt động của Fed.

Các nhóm này sẽ nghiên cứu phương thức truyền thông chính sách, quy mô bảng cân đối kế toán, chất lượng dữ liệu phục vụ điều hành, tác động của năng suất lao động và việc làm, ảnh hưởng của trí tuệ nhân tạo cùng các công nghệ mới, đồng thời đánh giá lại khuôn khổ kiểm soát lạm phát.

Giới phân tích cho rằng việc thành lập các nhóm nghiên cứu cho thấy Fed đang trong quá trình xem xét lại toàn bộ mô hình hoạt động thay vì chỉ điều chỉnh chính sách lãi suất.

Ưu tiên ổn định giá cả và thông điệp ngắn gọn

Trong buổi họp báo, Kevin Warsh nhiều lần nhấn mạnh cụm từ "ổn định giá cả", thể hiện ưu tiên hàng đầu của Fed trong bối cảnh áp lực lạm phát vẫn chưa hoàn toàn được kiểm soát.

Lập trường này được đánh giá cứng rắn hơn so với kỳ vọng của nhiều nhà đầu tư vốn cho rằng Fed có thể chuyển sang chu kỳ nới lỏng mạnh hơn trong năm nay.

Một thay đổi khác là phong cách truyền thông. Thông cáo sau cuộc họp chỉ dài khoảng 130 từ, giảm mạnh so với các tuyên bố thường vượt 300 từ trước đây. Văn bản được viết ngắn gọn, trực tiếp và hạn chế tối đa những cách diễn đạt khiến thị trường phải suy đoán.

Rick Rieder, Giám đốc bộ phận trái phiếu của BlackRock, nhận định Fed đang mở ra một kỷ nguyên mới trong điều hành chính sách tiền tệ của Mỹ.

Krishna Guha, chuyên gia chiến lược và kinh tế ngân hàng trung ương của Evercore ISI, cho rằng Warsh thể hiện rõ lập trường ưu tiên kiểm soát lạm phát và sẵn sàng duy trì chính sách cứng rắn nếu cần thiết.

Trong khi đó, Jason Pride của Glenmede đánh giá những nhóm đặc nhiệm mới cho thấy Fed đang ở giai đoạn cải tổ tích cực và khuôn khổ hoạt động trong nhiệm kỳ của Warsh nhiều khả năng sẽ khác biệt đáng kể so với người tiền nhiệm.

Dario Perkins, Giám đốc kinh tế vĩ mô toàn cầu của TS Lombard, nhận xét Warsh muốn tạo dấu ấn như một nhà cải cách, nhưng điều đó cũng đồng nghĩa việc dự báo đường đi của chính sách tiền tệ Mỹ sẽ trở nên khó khăn hơn đối với thị trường.