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Phiên điều trần của Kevin Warsh hé lộ tranh cãi về độc lập Fed

Thế Kiên

Thế Kiên

13:05 | 22/04/2026
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Phiên điều trần của Kevin Warsh trước Thượng viện Mỹ làm rõ nhiều tranh cãi về tính độc lập của Cục Dự trữ Liên bang, mối quan hệ với Donald Trump và định hướng chính sách lãi suất trong thời gian tới.
Fed chia rẽ sâu sắc về cắt giảm lãi suất tháng 12, lo ngại lạm phát vẫn đè nặng Chủ tịch Fed Jerome Powell tiết lộ đang bị điều tra hình sự, thị trường toàn cầu chao đảo Giá vàng rơi 4%, chứng khoán châu Á - Thái Bình Dương giao dịch trái chiều trước thông tin về Fed
Kevin Warsh, người được Tổng thống Mỹ Donald Trump đề cử làm Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang
Kevin Warsh, người được Tổng thống Mỹ Donald Trump đề cử làm Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang trong phiên điều trần. Ảnh: Getty.

Phiên điều trần của Kevin Warsh trước Ủy ban Ngân hàng Thượng viện Mỹ đã trở thành tâm điểm tranh luận về một câu hỏi cốt lõi: Cục Dự trữ Liên bang có thực sự độc lập trước áp lực chính trị hay không.

Ứng viên do Tổng thống Donald Trump đề cử khẳng định ông chưa từng nhận yêu cầu cắt giảm lãi suất từ Nhà Trắng. Tuy nhiên, các thượng nghị sĩ Dân chủ liên tục chất vấn, đặt nghi vấn về tính nhất quán giữa lời ông Warsh và các phát biểu công khai trước đó của ông Trump.

Thượng nghị sĩ Catherine Cortez Masto
Thượng nghị sĩ Catherine Cortez Masto chất vấn. Ảnh: Getty.

Tranh cãi xoay quanh áp lực lãi suất

Một trong những điểm nóng của phiên điều trần là phát biểu của Warsh rằng Tổng thống chưa bao giờ yêu cầu ông cam kết giảm lãi suất. Điều này ngay lập tức bị Thượng nghị sĩ Ruben Gallego phản bác, khi dẫn lại thông tin từ báo chí cho thấy ông Trump từng kỳ vọng Warsh sẽ ủng hộ nới lỏng tiền tệ.

Warsh giữ nguyên lập trường. Ông nhấn mạnh rằng các cuộc trao đổi với tổng thống không bao gồm bất kỳ yêu cầu cụ thể nào về mức lãi suất hay thời điểm điều chỉnh. Cách diễn đạt này để ngỏ khả năng có thảo luận về định hướng chung, nhưng không mang tính chỉ đạo.

Trong khi đó, chính ông Trump thừa nhận sẽ “thất vọng” nếu Fed dưới thời Warsh không giảm lãi suất. Điều này cho thấy áp lực chính trị tồn tại ở mức kỳ vọng, dù chưa được thể hiện dưới dạng mệnh lệnh trực tiếp.

Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Thom Tillis
Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Thom Tillis đảng Cộng hòa đến từ Bắc Carolina, chất vấn Kevin Warsh. Ảnh: Getty.

Tính độc lập của Fed bị thử thách

Warsh đưa ra quan điểm mềm hơn so với nhiều nhà lập pháp Dân chủ. Ông cho rằng việc các lãnh đạo được bầu nêu ý kiến về lãi suất không đồng nghĩa với việc phá vỡ tính độc lập của Fed.

Quan điểm này vấp phải phản ứng từ Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren, người cho rằng áp lực từ Nhà Trắng đang làm xói mòn ranh giới giữa chính sách tiền tệ và chính trị.

Warsh cố gắng cân bằng. Ông khẳng định Fed phải lắng nghe nhưng quyết định cuối cùng vẫn thuộc về các nhà hoạch định chính sách tiền tệ. Cách tiếp cận này phản ánh một mô hình “độc lập có tương tác”, thay vì tách biệt tuyệt đối.

Ngoài vấn đề lãi suất, Warsh còn hé lộ định hướng cải tổ sâu rộng nếu được phê chuẩn. Ông chỉ trích việc các quan chức Fed thường xuyên phát tín hiệu trước về lãi suất tương lai, cho rằng điều này làm giảm chất lượng thảo luận chính sách.

Ông đề xuất một văn hóa tranh luận “mở và không kịch bản” trong các cuộc họp của Ủy ban Thị trường Mở. Đồng thời, Warsh cũng không cam kết duy trì thông lệ họp báo sau mỗi cuộc họp, vốn được mở rộng dưới thời Jerome Powell từ nền tảng do Ben Bernanke thiết lập.

Thông điệp xuyên suốt là giảm “nhiễu thông tin” và tập trung vào quyết định thực chất thay vì truyền thông liên tục.

Triển vọng được phê chuẩn của Warsh không chỉ phụ thuộc vào năng lực chuyên môn. Một trở ngại lớn đến từ chính nội bộ đảng Cộng hòa.

Thượng nghị sĩ Thom Tillis tuyên bố sẽ trì hoãn tiến trình nếu cuộc điều tra liên quan đến Chủ tịch Fed Jerome Powell chưa được giải quyết. Điều này khiến lịch bỏ phiếu có thể bị đẩy sang tháng 5.

Trong bối cảnh đảng Cộng hòa chỉ nắm ưu thế sít sao tại ủy ban, chỉ một phiếu phản đối cũng đủ làm đình trệ đề cử.

Những điều bạn cần biết

Ông Kevin Warsh, người được đề cử làm Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang, đã trả lời các câu hỏi từ Ủy ban Ngân hàng Thượng viện tại phiên điều trần phê chuẩn bổ nhiệm của mình.

Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren, lãnh đạo phe Dân chủ trong ủy ban, đã chỉ trích gay gắt ông Warsh về khối tài sản cá nhân và sự độc lập của ông khỏi Tổng thống Donald Trump .

Các nghị sĩ đảng Dân chủ đã chất vấn ông Warsh về cách ông sẽ phản ứng trước mong muốn giảm lãi suất mà ông Trump đã tuyên bố.

Trong một cuộc phỏng vấn với chương trình “Squawk Box” của CNBC trước phiên điều trần, Trump tiếp tục khẳng định cuộc điều tra của Bộ Tư pháp đối với Powell là một điểm gây tranh cãi về thời điểm bỏ phiếu phê chuẩn ông Warsh.

Tài sản cá nhân và xung đột lợi ích

Một điểm gây tranh cãi khác là khối tài sản lớn của Warsh, bao gồm các khoản đầu tư phức tạp và liên quan đến tiền điện tử. Ông cam kết sẽ thoái vốn để tuân thủ quy định đạo đức, nhưng vẫn từ chối tiết lộ chi tiết do ràng buộc bảo mật.

Vấn đề này được các thượng nghị sĩ Dân chủ khai thác mạnh, trong bối cảnh Fed có quy định nghiêm ngặt về việc sở hữu tài sản tài chính nhằm tránh xung đột lợi ích.

Phiên điều trần cho thấy một bức tranh rõ nét về Fed dưới thời Warsh nếu được phê chuẩn. Lãi suất có thể thấp hơn, quy định ngân hàng có thể nới lỏng, và cách truyền thông chính sách sẽ thay đổi đáng kể.

Tuy nhiên, yếu tố quyết định không nằm hoàn toàn ở cá nhân chủ tịch Fed. Các quyết định quan trọng vẫn cần sự đồng thuận từ Ủy ban Thị trường Mở, nơi các thành viên có quyền biểu quyết độc lập.

Điều đó đồng nghĩa với việc ngay cả khi Warsh muốn thay đổi “chế độ chính sách”, khả năng hiện thực hóa sẽ phụ thuộc vào sự cân bằng quyền lực bên trong Fed

Kevin Warsh Fed điều trần Thượng viện lãi suất Mỹ Donald Trump Phiên điều trần của Kevin Warsh

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 141,400 144,400
Hà Nội - PNJ 141,400 144,400
Đà Nẵng - PNJ 141,400 144,400
Miền Tây - PNJ 141,400 144,400
Tây Nguyên - PNJ 141,400 144,400
Đông Nam Bộ - PNJ 141,400 144,400
Cập nhật: 28/09/2026 07:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,140 14,440
Miếng SJC Nghệ An 14,140 14,440
Miếng SJC Thái Bình 14,140 14,440
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,090 14,490
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,090 14,490
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,090 14,490
NL 99.99 13,550
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,450
Trang sức 99.9 13,800 14,400
Trang sức 99.99 13,810 14,410
Cập nhật: 28/09/2026 07:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,414 14,442
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,414 14,443
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,409 1,439
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,409 144
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,384 1,429
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 134,485 141,485
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 97,536 107,336
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 87,532 97,332
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 77,528 87,328
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 73,669 83,469
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 49,945 59,745
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
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Cập nhật: 28/09/2026 07:00

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Việt Nam lần đầu đăng cai Kỳ thi Olympic Thiên văn và Vật lý thiên văn quốc tế

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