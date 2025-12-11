Nhà đầu tư lạc quan sau quyết định cắt giảm lãi suất mạnh tay của Fed

Cục Dự trữ Liên bang (Fed) cắt giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm xuống mức mục tiêu từ 3,5% đến 3,75%. Ảnh: Getty.

Biểu đồ dự báo lãi suất (dot plot) mới nhất cho thấy Fed chỉ kỳ vọng hai lần cắt giảm lãi suất trong giai đoạn 2026 – 2027, trong khi tuyên bố chính sách hầu như được giữ nguyên so với tháng 12/2024, khép lại chuỗi chín tháng không thay đổi lãi suất cho tới tháng 9 năm nay.

Vì sao thị trường chứng khoán Mỹ tăng mạnh?

Điểm xoay bất ngờ đến từ thông báo Fed sẽ bắt đầu mua 40 tỷ USD trái phiếu Kho bạc từ thứ Sáu, qua đó bơm thêm thanh khoản và nới lỏng điều kiện tài chính. Chủ tịch Jerome Powell cũng xóa tan những đồn đoán về khả năng tăng lãi suất trở lại, khẳng định đây “không phải là kịch bản của bất kỳ ai”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu về nền kinh tế và khả năng chi trả của Mỹ

Fed nâng dự báo tăng trưởng GDP Mỹ năm 2026 lên 2,3%, phản ánh niềm tin vào sức bật của nền kinh tế. “Chúng ta có một nền kinh tế phi thường,” ông Powell nói.

Giới phân tích cho rằng động thái chính sách lần này có thể mở đường cho một đợt tăng giá cuối năm. José Torres, kinh tế trưởng tại Interactive Brokers, dự báo S&P 500 “có thể vượt mốc 7.000 điểm trong vài tuần tới”.

Diễn biến đáng chú ý trên thị trường

– Chứng khoán Mỹ bật tăng, Dow Jones tăng 1,1%.

– Châu Âu giao dịch lình xình, Stoxx 600 gần như đi ngang.

– Delivery Hero tăng vọt 13,7% nhờ công bố xem xét lại chiến lược.

– Oracle gây thất vọng với doanh thu không đạt kỳ vọng, cổ phiếu lao dốc hơn 11% sau giờ giao dịch dù lợi nhuận và đơn hàng AI vượt dự báo.

Tại Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump cho rằng mức cắt giảm “đáng ra phải gấp đôi” và cho biết sẽ phỏng vấn cựu Thống đốc Fed Kevin Warsh cho vị trí Chủ tịch Fed. Ông cũng khiến châu Âu khó chịu khi gọi các lãnh đạo khu vực là “yếu đuối” trong bối cảnh nỗ lực thúc đẩy giải pháp cho cuộc chiến tại Ukraine.