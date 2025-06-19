Thị trường chứng khoán châu Á - Thái Bình Dương chuẩn bị giảm: Nhà đầu tư cân nhắc động thái Từ Fed

Nhà đầu tư cân nhắc động thái từ Fed và căng thẳng đại chính trị ở Trung Đông. Ảnh minh họa: Getty.

Thị trường chứng khoán châu Á - Thái Bình Dương chuẩn bị giảm khi các nhà đầu tư cân nhắc quyết định của Fed và xung đột Trung Đông

Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản được dự đoán mở cửa thấp hơn, khi hợp đồng tương lai tại Chicago neo ở mức 38.820 và tại Osaka là 38.650, thấp hơn so với mức đóng cửa phiên trước là 38.885,15 điểm.

Tại Hồng Kông, hợp đồng tương lai chỉ số Hang Seng được giao dịch lần cuối ở 23.536 điểm, cho thấy khả năng mất điểm so với mức đóng cửa gần nhất là 23.710,69 điểm.

Thị trường Úc cũng chịu áp lực tương tự. Chỉ số S&P/ASX 200 dự kiến giảm nhẹ, khi hợp đồng tương lai đang ở mức 8.525 điểm, thấp hơn mức đóng cửa trước đó là 8.531,2 điểm.

Các nhà đầu tư khu vực hiện cũng đang theo dõi sát quyết định lãi suất từ ngân hàng trung ương Đài Loan và Philippines, dự kiến công bố vào cuối ngày hôm nay.

Fed giữ nguyên lãi suất, nhưng báo hiệu cắt giảm trong năm nay

Trong cuộc họp mới nhất, Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ đã quyết định giữ nguyên lãi suất ở mức 4,25% - 4,5%, đánh dấu kỳ họp thứ sáu liên tiếp không thay đổi chính sách tiền tệ. Chủ tịch Jerome Powell cho biết, Fed đang chờ đánh giá thêm tác động của chính sách thuế quan của Tổng thống Donald Trump đối với lạm phát, trước khi thực hiện bất kỳ điều chỉnh nào.

Tuy nhiên, Fed vẫn để ngỏ khả năng sẽ thực hiện hai đợt cắt giảm lãi suất vào cuối năm nay, nếu các điều kiện kinh tế cho phép.

Diễn biến trên thị trường Mỹ cũng phần nào phản ánh tâm lý thận trọng của giới đầu tư. Chốt phiên 18/6, chỉ số Dow Jones giảm nhẹ 44,14 điểm, tương đương 0,10%, xuống còn 42.171,66 điểm. S&P 500 gần như đi ngang, mất 0,03%, trong khi Nasdaq Composite tăng nhẹ 0,13%, đạt 19.546,27 điểm.

Bối cảnh toàn cầu đang đặt thị trường tài chính vào trạng thái "phòng thủ", với những yếu tố bất định từ chính sách tiền tệ, thương mại và an ninh quốc tế. Nhà đầu tư khu vực châu Á được dự báo sẽ tiếp tục giao dịch thận trọng trong các phiên tới.