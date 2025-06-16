Thị trường chứng khoán châu Á - Thái Bình Dương tăng điểm giữa căng thẳng Israel và Iran

Thị trường chứng khoán châu Á - Thái Bình Dương tăng khi các nhà đầu tư chờ đợi dữ liệu của Trung Quốc và đánh giá căng thẳng leo thang giữa Israel và Iran. Ảnh: Getty.

Cuối tuần qua, các cuộc tấn công qua lại giữa Israel và Iran tiếp tục leo thang, khiến giá dầu tăng vọt do lo ngại gián đoạn nguồn cung. Cùng lúc, vàng cũng lên giá khi dòng tiền chuyển sang các tài sản an toàn, trong bối cảnh chứng khoán toàn cầu sụt giảm.

Bất chấp diễn biến địa chính trị bất ổn, thị trường chứng khoán châu Á vẫn ghi nhận sắc xanh trong phiên đầu tuần. Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 tăng 0,87%, trong khi chỉ số Topix rộng hơn nhích thêm 0,92%. Tại Hàn Quốc, chỉ số Kospi tăng 0,55% và Kosdaq, chỉ số vốn hóa nhỏ cũng tăng 0,31%.

Tại Úc, chỉ số S&P/ASX 200 tăng nhẹ 0,24%, phản ánh tâm lý thận trọng nhưng vẫn tích cực của giới đầu tư.

Kỳ vọng vào dữ liệu kinh tế Trung Quốc

Tâm điểm tuần này là Trung Quốc, nơi giới đầu tư đang chờ đợi công bố các số liệu kinh tế tháng 5, bao gồm doanh số bán lẻ và sản lượng công nghiệp. Những con số này được kỳ vọng sẽ phản ánh rõ hơn đà phục hồi của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, vốn đang chịu áp lực từ bất động sản và nhu cầu tiêu dùng yếu.

Tuy nhiên, chỉ số tương lai Hang Seng của Hồng Kông mở cửa ở mức 23.739 điểm, thấp hơn mức đóng cửa gần nhất của chỉ số HSI là 23.892,56 điểm, cho thấy tâm lý thận trọng vẫn bao trùm tại thị trường Trung Quốc đại lục.

Phố Wall sụt mạnh do lo ngại địa chính trị

Tuần trước, căng thẳng giữa Israel và Iran đã khiến các chỉ số chính trên Phố Wall đồng loạt lao dốc. Chỉ số Dow Jones giảm tới 769,83 điểm, tương đương 1,79%, đóng cửa ở mức 42.197,79 điểm. Chỉ số S&P 500 mất 1,13%, dừng ở 5.976,97 điểm, trong khi Nasdaq Composite giảm 1,30%, kết thúc phiên ở mức 19.406,83 điểm.

Diễn biến này cho thấy tâm lý lo ngại rủi ro đang chi phối thị trường toàn cầu, đặc biệt khi giá năng lượng tăng mạnh và những rủi ro địa chính trị chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.