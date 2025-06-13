Chứng khoán châu Á - Thái Bình Dương sụt giảm khi Israel tấn công Iran, giá dầu tăng vọt 7%

Chứng khoán Châu Á - Thái Bình Dương sụt giảm khi Israel tấn công Iran, giá dầu tăng vọt hơn 7%. Dầu thô Tây Texas của Hoa Kỳ tăng 5,22 đô la, hay 7,67%, lên 73,26 đô la một thùng, trong khi giá chuẩn toàn cầu Brent tăng 5,01 đô la, tương đương 7,02%, lên 74,23 đô la một thùng. Ả nh: Getty.

Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 lao dốc 1,28% trong khi Topix mất 1,22%. Hàn Quốc cũng không tránh khỏi ảnh hưởng, với Kospi giảm 0,83% và Kosdaq mất tới 1,82%. Trong khi đó, S&P ASX 200 của Úc giữ được sự ổn định. Hợp đồng tương lai chỉ số Hang Seng của Hồng Kông giao dịch lần cuối ở mức 24.178 điểm, nhích nhẹ so với mức đóng cửa gần nhất là 24.035 điểm.

Cú đánh chớp nhoáng từ Israel và phản ứng thị trường

Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Israel Katz, tuyên bố tình trạng “đặc biệt” trên toàn quốc sau khi Tel Aviv thực hiện các đợt không kích nhắm vào các mục tiêu tại Iran. Theo NBC News, các cuộc tấn công này không có sự tham gia trực tiếp của Hoa Kỳ, nhưng được dự báo sẽ làm gia tăng nguy cơ đáp trả bằng tên lửa và máy bay không người lái từ phía Iran.

Giá dầu đã phản ứng ngay lập tức với diễn biến này. Dầu thô WTI của Mỹ tăng vọt 7,67% lên 73,26 đô la một thùng, trong khi giá dầu Brent toàn cầu nhảy 7,02% lên 74,23 đô la một thùng. Các vụ nổ lớn cũng được ghi nhận tại vùng ngoại ô đông bắc Tehran vào sáng sớm theo giờ địa phương, theo hãng tin Nour News của Iran.

Nhà đầu tư đổ xô tìm nơi trú ẩn - Thị trường Mỹ vẫn giữ được đà tăng

Tâm lý lo ngại lan rộng trên toàn cầu khiến dòng tiền chuyển mạnh sang các tài sản an toàn. Giá vàng giao ngay đã tăng hơn 1% lên mức 3.429,79 đô la Mỹ một ounce vào sáng thứ Sáu theo giờ Singapore. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm, 2 năm và 30 năm đều giảm gần một điểm cơ bản, phản ánh nhu cầu tăng cao đối với trái phiếu chính phủ.

Ông Saul Kavonic, Trưởng bộ phận nghiên cứu năng lượng tại MST Marquee, nhận định: “Thị trường trong suốt năm qua đã đánh giá thấp rủi ro địa chính trị. Diễn biến lần này là một lời cảnh tỉnh rõ ràng rằng những rủi ro này hoàn toàn hiện hữu và cấp bách hơn nhiều người tưởng tượng”.

Dù căng thẳng gia tăng tại Trung Đông, Phố Wall vẫn khép lại phiên giao dịch đêm thứ Năm trong sắc xanh nhờ số liệu lạm phát tích cực. S&P 500 tăng 0,38% lên 6.045,26 điểm, hiện chỉ còn giảm chưa đến 2% so với đỉnh lịch sử. Nasdaq Composite cũng nhích nhẹ 0,24% lên 19.662,48 điểm, trong khi Dow Jones tăng 101,85 điểm, tương đương 0,24%, lên 42.967,62 điểm.

Giá sản xuất tại Mỹ trong tháng 5 chỉ tăng 0,1% so với tháng trước, thấp hơn dự báo 0,2% từ Dow Jones, làm tăng kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang sẽ duy trì chính sách tiền tệ ổn định, tạo thêm lực đẩy cho chứng khoán.

Góc nhìn chuyên gia và triển vọng sắp tới

Một số chuyên gia cho rằng cuộc tấn công của Israel nhiều khả năng là đòn bẩy chiến lược nhằm gây sức ép trong các cuộc đàm phán Mỹ Iran đang diễn ra. Tuy nhiên, nếu căng thẳng tiếp tục leo thang và lan rộng, rủi ro đối với giá năng lượng, dòng vốn và thị trường tài chính toàn cầu sẽ trở nên đáng kể.

Giới đầu tư đang theo dõi sát sao phản ứng từ Iran cũng như các tuyên bố tiếp theo từ cộng đồng quốc tế, đặc biệt là Hoa Kỳ và các quốc gia thành viên OPEC.