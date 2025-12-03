Thị trường chứng khoán Châu Á – Thái Bình Dương tăng điểm nhờ lực đẩy công nghệ từ Phố Wall

Thị trường châu Á - Thái Bình Dương đồng loạt tăng sáng nay khi Phố Wall phục hồi nhờ nhóm công nghệ và tiền điện tử bật mạnh. Bitcoin bật tăng hơn 7% trong giao dịch qua đêm, vượt mốc 90.000 USD và dao động quanh 91.462 USD, sau pha bán tháo mạnh của phiên trước đó.

Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 tăng 0,76%, trong khi Topix điều chỉnh nhẹ 0,31%. Ở Hàn Quốc, Kospi tăng 1,06% và Kosdaq tăng 0,29%. Ngân hàng trung ương Hàn Quốc vừa công bố số liệu GDP quý III điều chỉnh, cho thấy kinh tế tăng trưởng 1,8% so với cùng kỳ – cao hơn mức 1,7% trong ước tính ban đầu.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung cũng có bài phát biểu toàn quốc nhân tròn một năm ngày cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol thất bại trong nỗ lực ban bố thiết quân luật, thu hút sự chú ý của giới đầu tư.

Tại Úc, S&P/ASX 200 tăng 0,32% dù GDP quý III không đạt kỳ vọng. Nền kinh tế Australia tăng 2,1% so với cùng kỳ – mức cao nhất kể từ quý III/2023 nhưng vẫn dưới dự báo 2,2%.

Thị trường Hồng Kông mở cửa giảm 0,41%, trong khi chỉ số CSI 300 của Trung Quốc đại lục nhích 0,22%.

Ở chiều ngược lại, giá cổ phiếu tương lai Mỹ gần như đi ngang trong phiên giao dịch châu Á. Trước đó, Phố Wall đóng cửa tăng nhẹ khi Dow Jones tăng 0,39%, S&P 500 tăng 0,25% và Nasdaq Composite tăng 0,59%, qua đó bù đắp một phần mức giảm của phiên trước.