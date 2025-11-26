Amazon bị điều tra sau sự cố drone giao hàng làm đứt cáp internet tại Texas

Amazon đang phải đối mặt với cuộc điều tra của liên bang sau khi một trong những máy bay không người lái giao hàng của hãng này làm hỏng một tuyến cáp internet ở miền trung Texas vào tuần trước. Ảnh minh họa: Getty.

Sự cố xảy ra vào trưa 18/11, trong bối cảnh Amazon thúc đẩy mở rộng dịch vụ giao hàng bằng drone trên khắp nước Mỹ và đối mặt với cạnh tranh gay gắt từ Walmart.

Theo đoạn video được CNBC xác minh, chiếc drone giao hàng thế hệ mới MK30 đã cất cánh khỏi sân nhà khách hàng sau khi hoàn tất nhiệm vụ, thì một trong sáu cánh quạt vướng vào dây cáp internet bên trên. Va chạm khiến dây cáp bị đứt, động cơ drone tắt hoàn toàn trước khi máy bay hạ xuống mặt đất và chỉ bị hư hỏng nhẹ ở một cánh quạt.

Amazon xác nhận sự cố và cho biết thiết bị đã “hạ cánh an toàn” theo quy trình được lập trình cho những tình huống bất ngờ. “Không có ai bị thương và không ghi nhận việc mất kết nối internet diện rộng. Chúng tôi đã chi trả chi phí sửa chữa cho khách hàng và gửi lời xin lỗi”, đại diện Amazon nói.

FAA cho biết đang mở cuộc điều tra để xác định nguyên nhân và mức độ nguy hiểm của sự cố. Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ (NTSB) cũng cho biết đã nhận thông tin nhưng chưa chính thức vào cuộc.

Đây là sự cố mới nhất liên quan tới chương trình giao hàng bằng máy bay không người lái Prime Air. Tháng trước, hai drone của Amazon tại Arizona đã va chạm với một cần cẩu xây dựng, buộc hãng tạm ngừng dịch vụ tại khu vực Tolleson.

Cục Tần số vô tuyến điện nói gì về an toàn bay của thiết bị Drone Mới đây, người dân Hà Nội và du khách đã một lần nữa được thưởng thức màn trình diễn lễ hội ánh sáng drone trên ...

Tham vọng drone của Amazon liên tục gặp trở ngại

Tầm nhìn về giao hàng trong 30 phút bằng drone được Jeff Bezos đưa ra hơn một thập kỷ trước, nhưng Prime Air đến nay vẫn gặp nhiều cản trở khi vẫn còn những rào cản pháp lý, trong khi đó các mốc triển khai bị trễ hẹn cùng với việc cắt giảm nhân sự năm 2023 trong nỗ lực thắt chặt chi phí của CEO Andy Jassy

Amazon đặt mục tiêu giao 500 triệu gói hàng mỗi năm bằng drone vào cuối thập kỷ này, song nhiều chuyên gia cho rằng đây vẫn là mục tiêu đầy thách thức.

Dòng drone MK30 hiện là phiên bản mới nhất được thiết kế nhỏ, nhẹ, ít ồn hơn và trang bị cảm biến tránh chướng ngại vật. Amazon yêu cầu khách hàng tạo khoảng trống ít nhất 3 mét (10 feet) tại khu vực tiếp nhận hàng.

Dịch vụ giao hàng drone tại Waco mới được triển khai từ đầu tháng 11 cho khách hàng trong phạm vi nhất định, áp dụng cho các đơn hàng nặng dưới 2,2 kg và thời gian giao dự kiến dưới 1 giờ. Trong vài tháng gần đây, Amazon đã mở rộng mạng lưới drone đến Kansas City, Pontiac, San Antonio và Ruskin, đồng thời công bố kế hoạch mở sang Richardson, Texas.

Walmart tăng tốc, cạnh tranh trực diện Amazon

Trong khi Amazon còn loay hoay hoàn thiện chương trình drone, Walmart đã triển khai dịch vụ tương tự từ năm 2021. Hãng đang hợp tác với Alphabet Wing và Zipline để cung cấp giao hàng bằng máy bay không người lái tại nhiều bang, trong đó có Texas là thị trường trọng điểm của Amazon.

Sự cố tại Waco được dự báo sẽ khiến FAA thắt chặt giám sát và buộc Amazon phải chứng minh khả năng vận hành an toàn nếu muốn mở rộng Prime Air quy mô lớn trong thời gian tới.