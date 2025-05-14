Siêu xe bay AirCar hoàn thành 170 giờ bay thử, nguyên mẫu sản xuất được trình làng

Mô hình nguyên mẫu sản xuất của AirCar. Ảnh: Klein Vision

Ngành ôtô đang chứng kiến một cuộc cách mạng với sự xuất hiện của AirCar, chiếc siêu xe bay độc đáo đến từ Slovakia.

Tại gala Huyền thoại hàng không 2025 ở Beverly Hills, Klein Vision đã chính thức trình làng nguyên mẫu sản xuất của AirCar, đánh dấu bước ngoặt quan trọng sau 35 năm phát triển.

Từ ý tưởng đến hiện thực

AirCar không đơn thuần là một chiếc máy bay hay một chiếc ôtô thông thường. Đây là sản phẩm kết hợp hai chức năng trong một: khi di chuyển trên mặt đất, cánh máy bay thu gọn, biến AirCar thành một chiếc siêu xe có thiết kế ấn tượng. Khi cần bay, cánh máy bay mở ra và chiếc xe chuyển đổi thành máy bay cá nhân.

Thiết kế hiện tại của AirCar mang dáng vẻ của một siêu xe thể thao với cánh quạt đẩy lộ ra ngoài và phần đuôi nâng cao ở phía sau. Đây là kết quả của quá trình tiến hóa dài từ thiết kế ban đầu giống máy bay phản lực cá nhân đến hình dáng hiện tại phù hợp cho cả việc di chuyển trên đường và trên không.

Siêu xe bay AirCar của Klein Vision đã hoàn thành hơn 170 giờ bay và hơn 500 lần cất cánh và hạ cánh. Ảnh: Klein Vision

Số liệu thử nghiệm của AirCar khiến giới chuyên môn phải trầm trồ. Chiếc xe đã tích lũy hơn 170 giờ bay và thực hiện hơn 500 lần cất cánh, hạ cánh thành công. Năm 2022, AirCar đã chính thức nhận được Giấy chứng nhận đủ điều kiện bay từ Cơ quan Giao thông vận tải Slovakia sau khi hoàn thành 70 giờ thử nghiệm bay theo tiêu chuẩn của Cơ quan An toàn hàng không châu Âu.

Hiệu suất kỹ thuật của AirCar cũng rất ấn tượng. Phiên bản hiện tại được trang bị động cơ 280 mã lực, trong khi mẫu tiền sản xuất sắp ra mắt sẽ có công suất 300 mã lực. Với cấu trúc composite hoàn toàn, AirCar có thể đạt tốc độ hành trình 150 knot (khoảng 278 km/h) và tầm bay lên đến 600 hải lý (khoảng 1.111 km).

Kế hoạch sản xuất và phát triển

Klein Vision đã vạch ra lộ trình rõ ràng cho tương lai của AirCar. Cuối mùa hè 2025, công ty dự kiến tiến hành bay thử AirCar 2 - phiên bản tiền sản xuất cuối cùng được gọi là mẫu "tối ưu".

Tham vọng của hãng không dừng lại ở một phiên bản duy nhất. Đội ngũ thiết kế đã công bố kế hoạch phát triển nhiều biến thể khác nhau, bao gồm phiên bản ba và bốn chỗ ngồi, mẫu động cơ kép, và đặc biệt là phiên bản lưỡng cư dành cho những ai yêu thích hoạt động trên mặt nước.

Theo đại diện Klein Vision, AirCar sẽ có mức giá dao động trong khoảng 800.000 đến 1 triệu USD, nhắm đến nhóm khách hàng cao cấp, đam mê công nghệ và tìm kiếm sự tự do tuyệt đối trong di chuyển cá nhân.

Dù đã đạt được nhiều thành tựu đáng ghi nhận, Klein Vision vẫn chưa công bố thời điểm chính thức đưa AirCar ra thị trường thương mại. Việc chuyển từ giai đoạn thử nghiệm sang sản xuất hàng loạt đòi hỏi nhiều yếu tố, từ hoàn thiện quy trình sản xuất, đảm bảo an toàn, đến việc xây dựng hệ thống hậu mãi và đào tạo người dùng.

AirCar đại diện cho một bước tiến đáng kể trong ngành giao thông cá nhân, mở ra khả năng di chuyển linh hoạt giữa đường bộ và đường hàng không. Với 35 năm phát triển và những thành tựu đã đạt được, Klein Vision đang từng bước biến giấc mơ siêu xe bay thành hiện thực.