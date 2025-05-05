Kỷ nguyên máy bay chiến đấu do AI thiết kế đã bắt đầu tại Trung Quốc

Ông Wang Yongqing, nhà thiết kế chính tại Viện Thiết kế máy bay Thẩm Dương, đơn vị chịu trách nhiệm cho việc phát triển các máy bay chiến đấu chủ lực của quân đội Trung Quốc, đã chia sẻ về việc áp dụngAI DeepSeek trong quy trình nghiên cứu và phát triển của viện. Được biết, nền tảng này hỗ trợ các kỹ sư trong việc giải quyết các bài toán phức tạp và phát triển các giải pháp sáng tạo để cải tiến các loại máy bay chiến đấu hiện tại cũng như tạo ra các phiên bản mới với những tính năng ưu việt.

Việc áp dụng công nghệ AI vào nghiên cứu hàng không không chỉ là một bước tiến trong việc cải thiện hiệu suất và tính năng của máy bay, mà còn giúp các kỹ sư tiết kiệm thời gian cho các công việc đánh giá tẻ nhạt, từ đó có thể tập trung vào những vấn đề quan trọng hơn. Viện Thiết kế máy bay Thẩm Dương, thuộc Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Trung Quốc, đã thiết kế những chiếc máy bay nổi tiếng như J-15 Flying Shark và J-35, và họ đang tiến hành nghiên cứu về các biến thể mới của J-35 có khả năng tác chiến đa năng.

Cùng với đó, nhiều dấu hiệu cho thấy Trung Quốc cũng đang đẩy mạnh thử nghiệm các chiến đấu cơ tàng hình thế hệ thứ sáu, được cho là có tên gọi không chính thức J-36 và J-50. Mới đây, các hình ảnh và video của những chiến đấu cơ này đã xuất hiện trên mạng xã hội, làm dấy lên sự chú ý lớn từ cộng đồng quốc tế.

AI DeepSeek, phát triển từ Hàng Châu, đã nhận được sự chú ý mạnh mẽ sau khi khởi động mô hình AI của mình, đối đầu với các đối thủ lớn ở Mỹ. Công nghệ này không chỉ thu hút sự quan tâm trong lĩnh vực quốc phòng mà còn lan rộng ra các ngành nghề khác, từ y tế, giáo dục đến các doanh nghiệp và chính quyền địa phương. Điều này cho thấy tiềm năng to lớn của AI DeepSeek trong việc chuyển mình ngành công nghiệp hàng không vũ trụ tại Trung Quốc và khả năng thay đổi cục diện toàn cầu trong tương lai.