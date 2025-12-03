Công nghệ số
Zalo AI Summit 2025 chính thức trở lại

Hồng Nhung

Hồng Nhung

10:19 | 03/12/2025
Đây là diễn đàn AI thường niên, được Zalo tổ chức từ năm 2017, là nơi quy tụ nhiều chuyên gia trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo Việt Nam và thế giới.
Năm nay, Zalo AI Summit 2025 được tổ chức đúng dịp Việt Nam đang mạnh mẽ trên con đường tiến vào kỷ nguyên AI. Nơi mà AI được xem như một cuộc chuyển đổi toàn diện, AI thâm nhập vào mọi quy trình, mọi sản phẩm, và mọi khía cạnh đời sống để trở thành một lớp hạ tầng nền tảng. Giờ đây, AI không còn là thứ xa xỉ mà dần trở thành công cụ phổ cập, giúp mỗi cá nhân, mỗi tổ chức nâng cao năng lực trí tuệ của mình. Đây là một kỷ nguyên mà con người không bị thay thế, mà được hỗ trợ để tạo ra nhiều giá trị hơn, hiệu quả hơn và nhân văn hơn.

Zalo AI Summit 2025 chính thức trở lại
Zalo AI Summit 2025 chính thức trở lại

Tại Việt Nam, khái niệm AI hóa đã được Bộ trưởng Bộ Khoa học & Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh tại Hội thảo khoa học cấp quốc gia về AI diễn ra vào ngày 15/9 vừa qua cùng với thông điệp “AI phải trở thành hạ tầng trí tuệ của đất nước, phục vụ nhân dân, phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia”.

Đồng thời, tại Nghị quyết số 57 cũng xác định, AI là chìa khóa vàng để đất nước vượt qua bẫy thu nhập trung bình, nâng cao năng suất và năng lực cạnh tranh, hướng tới mục tiêu trở thành nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045. Nhiều hội thảo, chương trình khoa học cấp Quốc gia về AI đã và đang được triển khai. Luật về trí tuệ nhân tạo lần đầu tiên được trình lên Quốc hội.

Các doanh nghiệp trong nước cũng đang đầu tư mạnh mẽ cho AI, từ nghiên cứu, hạ tầng đến ứng dụng. Đón đầu xu thế, Zalo đã nghiên cứu và tự huấn luyện mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) từ nhiều năm trước, nhiều ứng dụng thực tiễn đã ra mắt như “Trợ lý công dân số” phục vụ hàng triệu người dân Việt Nam, tích hợp AI trên nền tảng Zalo với gần 20 triệu người dùng hàng tháng, góp phần phổ cập AI cho rộng rãi đến cộng đồng.

Zalo AI Summit 2025 chính thức trở lại
Zalo AI Summit 2025 là nơi quy tụ những chuyên gia đầu ngành đến từ các đơn vị lớn tại Việt Nam và thế giới

Zalo AI Summit 2025 với chủ đề “Việt Nam trong kỷ nguyên AI hóa” (Vietnam in the Era of AI-fication) nhằm cùng nhau nhìn lại bức tranh tổng thể về hiện trạng, xu hướng và tiềm năng AI tại Việt Nam, thông qua đó cho thấy tầm quan trọng của việc phát triển AI một cách có trách nhiệm. Điều này hướng đến tầm nhìn khi AI thực sự là một nền tảng hỗ trợ về tư duy, trí tuệ của con người, giúp người Việt làm việc hiệu quả hơn, nhân văn hơn và tự tin hơn trên bản đồ công nghệ thế giới.

Sự kiện sẽ là nơi quy tụ những chuyên gia đầu ngành đến từ các đơn vị lớn tại Việt Nam và thế giới như Open AI, Nvidia, Zalo AI, Đại học Bách Khoa TP.HCM. Đây là năm thứ 8 Zalo AI Summit được tổ chức và thu hút sự quan tâm của hàng nghìn người mỗi năm, trực tiếp tại sự kiện hoặc qua livestream trực tuyến.

Đến với Zalo AI Summit 2025, người yêu công nghệ và AI sẽ được lắng nghe những bài tham luận và cập nhật xu hướng phát triển AI mới nhất từ Việt Nam đến toàn cầu xoay quanh các chủ đề: Làn sóng AI vật lý, các hệ thống đa tác tử AI, sóng ngầm về chip AI, và ứng dụng của AI trong công việc và cuộc sống hàng ngày.

Các phiên thảo luận tại diễn đàn Zalo AI Summit 2025 cũng sẽ phác họa bức tranh toàn cảnh về những chuyển động mới trong kỷ nguyên AI. Cụ thể, TS. Trần Minh Quân, người đã có nhiều năm làm việc tại Nvidia, sẽ mang đến câu chuyện về làn sóng AI vật lý, cho thấy cách công nghệ GPU tiên tiến đang thúc đẩy robot và hệ thống vật lý bứt phá mạnh mẽ. Hay TS. Phạm Hy Hiếu, chuyên gia từ OpenAI, sẽ phân tích cuộc cạnh tranh chiến lược trong ngành chip, nền tảng quyết định tốc độ và sức mạnh của các mô hình AI cùng vai trò của những tên tuổi như Nvidia, Google, Meta, AMD hay Intel.

Ở góc nhìn ứng dụng, PGS. Quản Thành Thơ đến từ trường Đại học Bách Khoa TP.HCM sẽ có bài trình bày về tiềm năng của multi-agent AI trong việc tạo ra các hệ thống biết hợp tác, giải quyết bài toán phức tạp và tái định hình quy trình vận hành trong tương lai. TS. Nguyễn Trường Sơn và TS. Châu Thành Đức đến từ Zalo chia sẻ các case study về AI-fication tại Việt Nam, cho thấy cách Agentic AI đang được đưa vào trợ lý ảo, tự động hóa và công cụ lập trình để nâng cao hiệu quả làm việc và phục vụ tốt hơn nhu cầu của hàng triệu người dùng.

Zalo AI Summit 2025 chính thức trở lại
Tại diễn đàn Zalo AI Summit 2025, Zalo AI sẽ giới thiệu những sản phẩm AI mới, phục vụ nhu cầu của người dùng Việt Nam.

Bên cạnh những bài tham luận chuyên sâu về chủ đề trí tuệ nhân tạo, tại diễn đàn Zalo AI Summit 2025, Zalo AI sẽ giới thiệu những sản phẩm AI mới, phục vụ nhu cầu của người dùng Việt Nam. Nhiều sản phẩm, giải pháp AI quan trọng từ Zalo AI đã được ra mắt tại các diễn đàn trước như trợ lý Kiki Auto trên xe hơi, mô hình ngôn ngữ lớn KiLM…. Đây đều là những sản phẩm AI thành công từ Zalo, ghi tiếng vang trong làng công nghệ Việt.

Cũng trong khuôn khổ sự kiện sẽ diễn ra lễ trao giải cho các nhà vô địch tại đấu trường Zalo AI Challenge 2025 cũng sẽ được long trọng tổ chức. Cuộc thi được tổ chức từ ngày 27/10/2025 đến ngày 20/11/2025 đã thu hút 1.060 đội thi tham dự tranh tài với 2 đề bài chính là "AeroEyes - Finding and Rescuing with AI-Powered Drones" - xây dựng thuật toán để điều khiển drone thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn, và "RoadBuddy - Understanding the Road through Dashcam AI" - xây dựng một trợ lý lái xe có khả năng hiểu nội dung video từ camera hành trình để nhanh chóng trả lời các câu hỏi liên quan đến biển báo giao thông, tín hiệu, và hướng dẫn lái xe.

Với chủ đề “AI as an efficient partner”, Zalo AI Challenge 2025 có tổng giá trị giải thưởng lên tới 12.000 USD. Cuộc thi có sự đồng hành của công ty Realtime Robotics, đối tác truyền thông ZNews, nhà tài trợ LeadTek Việt Nam, cùng đội ngũ ban cố vấn uy tín là những chuyên gia trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo.

Zalo AI Summit 2025 chính thức trở lại
Ông Nguyễn Minh Tú - Giám đốc công nghệ Zalo, trưởng BTC diễn đàn Zalo AI Summit

Trưởng Ban tổ chức diễn đàn Zalo AI Summit, ông Nguyễn Minh Tú - Giám đốc công nghệ Zalo, khẳng định, Zalo AI Summit 2025 không chỉ là nơi gặp gỡ của cộng đồng công nghệ quan tâm đến AI, mà còn là diễn đàn nơi các chuyên gia đầu ngành chia sẻ những chủ đề chuyên sâu và giới thiệu các bài toán thực tiễn từ cuộc thi Zalo AI Challenge. Tất cả đều bám sát nhu cầu của cộng đồng, phù hợp với thông điệp “Việt Nam trong kỷ nguyên AI hoá" của chương trình năm nay.

Là diễn đàn trí tuệ nhân tạo uy tín được tổ chức thường niên từ năm 2017, Zalo AI Summit 2025 tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trong việc kết nối cộng đồng AI Việt Nam. Không chỉ là một sự kiện công nghệ, Zalo AI Summit 2025 là lời khẳng định rằng Việt Nam đã bước vào kỷ nguyên AI hóa, để AI trở thành một động lực tăng trưởng bền vững cho quốc gia.

Zalo AI Summit 2025 với chủ đề “Vietnam in the Era of AI-fication” - Việt Nam trong kỷ nguyên AI hoá, sẽ được tổ chức vào lúc 8 giờ sáng thứ Bảy, ngày 20.12.2025, tại VNG Campus, khu chế xuất Tân Thuận, TP.HCM.

Sự kiện sẽ được phát sóng trực tiếp trên các kênh thông tin chính thức của Zalo, dự kiến sẽ thu hút hơn 400 kỹ sư AI tham gia.
Zalo AI Thương mại Điện tử Việt Nam trong kỷ nguyên AI hoá

Bosch GSB 185 li: Máy khoan dùng pin mạnh mẽ hiệu suất cao

Bosch GSB 185 li: Máy khoan dùng pin mạnh mẽ hiệu suất cao

ASUS Zenbook S16: laptop AI 16 inch mỏng nhẹ nhất

ASUS Zenbook S16: laptop AI 16 inch mỏng nhẹ nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

