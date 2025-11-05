Theo báo cáo “The Connected Consumer” mới nhất (Quý II) của Decision Lab, Zalo tiếp tục củng cố vị trí dẫn đầu các nền tảng nhắn tin tại Việt Nam về tỷ lệ sử dụng (penetration rate) và mức độ yêu thích (preference rate).

Người Việt gửi 2,1 tỉ tin nhắn mỗi ngày

Ở hạng mục các nền tảng nhắn tin phục vụ giao tiếp thường nhật, Zalo tiếp tục khẳng định vai trò là kênh kết nối chủ đạo của người Việt. Báo cáo cho thấy 80% người dùng thường xuyên sử dụng Zalo để trao đổi hằng ngày, vượt trội so với các nền tảng liên lạc khác tại Việt Nam như Facebook, Messenger, WhatsApp, Viber. Facebook và Messenger ghi nhận tỷ lệ người sử dụng lần lượt 69% và 53%. Các ứng dụng còn lại như YouTube, Instagram, WhatsApp hay Viber hiện chỉ chiếm từ 6 - 15% mức độ sử dụng.

Song song với mức tăng trưởng về tỷ lệ sử dụng, báo cáo cũng ghi nhận Zalo là nền tảng nhắn tin được ưa chuộng nhất tại Việt Nam. Tỷ lệ yêu thích với Zalo đạt 53% - tăng 2% so với quý trước, cao hơn vị trí thứ 2 là Facebook với 22% và Messenger là 17%.

Zalo tiếp tục là nền tảng liên liên lạc dẫn đầu về tỷ lệ yêu thích ở mọi nhóm thế hệ

Đáng chú ý, Zalo tiếp tục là nền tảng liên liên lạc dẫn đầu về tỷ lệ yêu thích ở mọi nhóm thế hệ. 65% người dùng thế hệ X (từ 44 - 64 tuổi) ưu chuộng Zalo cho các liên lạc thường nhật trong khỉ chỉ có 21% người dùng thế hệ X ưa chuộng sử dụng Messenger và 7% thích dùng Facebook. Tỷ lệ ưa chuộng sử dụng Zalo ở thế hệ Y (từ 28 - 43 tuổi) đạt 55% và ở thế hệ Z (từ 18 - 27 tuổi) là 37%. Kết quả cho thấy Zalo không chỉ đáp ứng tốt nhu cầu kết nối của người dùng trung niên, cao tuổi mà còn giữ được sức hút ổn định với lớp người dùng trẻ - nhóm thường xuyên thay đổi thói quen và nền tảng sử dụng.

Những kết quả trên góp phần khắc hoạ rõ nét bức tranh tăng trưởng của Zalo trong năm 2025. Ngoài những chỉ số tăng trưởng ấn tượng về số lượng người dùng, Zalo ngày càng đóng vai trò quan trọng trong các hoạt động liên lạc của người Việt - từ kết nối gia đình, công việc, kênh khẩn cấp trong thiên tai bão lũ, đến hỗ trợ thủ tục hành chính và tiếp cận các dịch vụ công thiết yếu. Việc duy trì các chỉ số dẫn đầu về tỷ lệ người sử dụng và mức độ ưa chuộng cho thấy Zalo đang giữ vững vị thế của một nền tảng liên lạc hàng đầu Việt Nam, củng cố vai trò của một hệ sinh thái công nghệ trong kỷ nguyên chuyển đổi số của quốc gia.