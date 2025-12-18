Viettel nhận giải thưởng lớn với dự án đưa internet về trường học

Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel) vừa được trao Giải thưởng của năm tại Giải thưởng Hành động vì cộng đồng 2025 cho dự án Internet Trường học. Hạng mục này mang tính biểu tượng cao nhất của giải thưởng, ghi nhận những sáng kiến vượt trội tạo ra sự thay đổi bền vững cho cộng đồng.

Đại diện Viettel nhận giải tại sự kiện. Ảnh: Viettel

Giải thưởng khẳng định hành trình gần hai muơi năm Viettel kiên trì đưa kết nối số đến mọi cơ sở giáo dục. Viettel tập trung vào các nơi điều kiện tiếp cận công nghệ từng trở thành rào cản lớn cho cơ hội học tập của thế hệ trẻ như vùng nông thôn, miền núi, hải đảo.

Năm 2008, khi Viettel phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai dự án Internet Trường học, tỷ lệ người dân Việt Nam tiếp cận Internet mới đạt khoảng 24% trong khi ở khu vực nông thôn thậm chí còn dưới 1%, khiến hàng chục nghìn trường học lúc bấy giờ chưa có kết nối mạng và giáo viên cùng học sinh thiếu điều kiện tiếp cận học liệu số, nền tảng giáo dục trực tuyến cũng như các phương thức giảng dạy hiện đại.

Xuất phát từ nhận thức đầu tư cho giáo dục chính là đầu tư cho tương lai đất nước, Viettel vừa triển khai hạ tầng Internet băng rộng cho trường học vừa xây dựng một hệ sinh thái giáo dục số toàn diện với kết nối cáp quang, hạ tầng công nghệ thông tin (CNTT) gồm trung tâm dữ liệu và điện toán đám mây, hệ thống bảo đảm an toàn thông tin, hệ thống hội nghị truyền hình cùng các nền tảng học tập trực tuyến như ViettelStudy, K12Online, EduPortal và SmartLMS.

Sau 17 năm triển khai liên tục, Internet Trường học tạo ra tác động xã hội sâu rộng khi gần 40.000 cơ sở giáo dục tương đương 92% số trường học trên cả nước được kết nối Internet, giúp 25 triệu học sinh, sinh viên và giáo viên tiếp cận Internet đồng thời đưa tỷ lệ tiếp cận Internet ở Việt Nam tăng vọt từ 15% lên 85%, qua đó đưa Việt Nam vào nhóm 20 quốc gia có số người dùng Internet lớn nhất thế giới.

Dự án Internet Trường học đã giúp hàng triệu học sinh ở các vùng sâu, vùng xa, đặc biệt là những khu vực thiếu cơ sở hạ tầng mạng, có cơ hội tiếp cận với kiến thức và tài nguyên học tập số. Ảnh: Viettel

Dự án góp phần thu hẹp khoảng cách số trong giáo dục và tạo cơ hội học tập công bằng giữa các vùng miền khi học sinh ở vùng sâu, vùng xa có thể học trực tuyến, tham gia các kỳ thi, tiếp cận kho học liệu số quốc gia như học sinh tại đô thị trong khi giáo viên được đào tạo kỹ năng số để từng bước đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng dạy và học.

Thượng tá Võ Thanh Hải, Trưởng ban Thương hiệu và Truyền thông Tập đoàn Viettel cho hay: "Viettel không chỉ kết nối mạng, mà đang nối từng ánh mắt tò mò, từng giấc mơ nhỏ bé với một tương lai rộng mở thông qua chương trình Internet Trường học. Những học sinh vùng cao năm nào, hôm nay đã và đang trở thành những người trực tiếp kiến tạo một Việt Nam thịnh vượng – nơi mỗi người đều có thể tự viết nên câu chuyện đẹp của riêng mình”.

Viettel mở rộng triển khai Internet Trường học tại nhiều thị trường quốc tế nơi Tập đoàn đầu tư hạ tầng viễn thông với triết lý phát triển đã được kiểm chứng trên hành trình Go Global rằng kết nối giáo dục là nền móng cho phát triển bền vững.

Tại các quốc gia như Lào, Campuchia, Mozambique, Tanzania, Burundi hay Peru, Viettel phối hợp với chính phủ sở tại và các tổ chức giáo dục để đưa Internet băng rộng đến hàng nghìn trường học với sự tập trung vào vùng nông thôn và khu vực khó tiếp cận, trong đó nhiều mô hình được "bản địa hóa" theo điều kiện từng quốc gia thông qua việc kết nối hạ tầng, cung cấp thiết bị, đào tạo kỹ năng số cho giáo viên cho đến xây dựng các nền tảng học tập trực tuyến phù hợp với chương trình giáo dục địa phương.

Với tổng kinh phí triển khai gần 2.000 tỷ đồng, Internet Trường học trở thành một phần trong chiến lược phát triển bền vững của Viettel. Dự án gắn với mục tiêu phát triển con người, xây dựng nguồn nhân lực số và thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia trong lĩnh vực giáo dục.

Giải thưởng của năm tại Giải thưởng Hành động vì cộng đồng 2025 khẳng định giá trị lâu dài của một sáng kiến lấy giáo dục làm nền tảng, lấy công nghệ làm công cụ và lấy con người làm trung tâm, đồng thời thể hiện cam kết lâu dài của Viettel trong hành trình kiến tạo tương lai, nơi kết nối mở ra cơ hội, tri thức và hy vọng cho các thế hệ mai sau.

Phát biểu tại Lễ trao giải, ông Lê Quốc Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức Giải thưởng Hành động vì cộng đồng nhấn mạnh: "Với Human Act Prize, khoảnh khắc nhận giải là điểm bắt đầu. Giải thưởng mở ra một hành trình mới, đánh thức thêm nhiều hành động vì cộng đồng".