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UNIQLO có đại sứ thương hiệu toàn cầu mới

Hồng Anh

Hồng Anh

15:24 | 24/02/2026
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Vận động viên quần vợt Emma Raducanu sẽ tham gia các chương trình kết nối và hỗ trợ thế hệ trẻ phát huy tiềm năng, góp phần định tương lai.
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UNIQLO có đại sứ thương hiệu toàn cầu mới
Emma Raducanu, nữ VĐV quần vợt hàng đầu nước Anh trở thành đại sứ thương hiệu toàn cầu mới của UNIQLO

Emma Raducanu là nữ vận động viên quần vợt hàng đầu nước Anh, nhà vô địch giải US Open 2021, đồng thời là nữ tay vợt người Anh đầu tiên giành danh hiệu Grand Slam đơn nữ kể từ năm 1977.

Raducanu sẽ trở thành tân Đại sứ thương hiệu toàn cầu của UNIQLO và sẽ đại diện cho UNIQLO tại tất cả các giải đấu quần vợt, bắt đầu từ giải Indian Wells Open tại Mỹ vào tháng 03 năm nay.

Raducanu sẽ phối hợp cùng các Đại sứ thương hiệu toàn cầu khác của UNIQLO, bao gồm huyền thoại quần vợt Roger Federer, huyền thoại quần vợt xe lăn Shingo Kunieda, và nữ diễn viên đoạt giải Oscar Cate Blanchett… để lan tỏa triết lý LifeWear của UNIQLO, đề cao hành trình không ngừng theo đuổi sự xuất sắc, đóng góp tích cực cho xã hội và tiếp sức cho thế hệ tương lai.

Cô cũng sẽ chủ động tham gia vào quá trình phát triển các thiết kế lẫn công năng trang phục thi đấu trên sân.

UNIQLO có đại sứ thương hiệu toàn cầu mới
Trong vai trò Đại sứ, Raducanu sẽ đại diện cho thương hiệu UNIQLO và đưa triết lý LifeWear đến với đông đảo công chúng

Raducanu chia sẻ:“Tôi rất vui khi gia nhập UNIQLO và được đồng hành cùng đội ngũ Đại sứ Thương hiệu Toàn cầu tuyệt vời của thương hiệu. UNIQLO và tôi có nhiều điểm tương đồng về các giá trị cũng như góc nhìn đối với cuộc sống, văn hóa và xã hội. Tôi háo hức được lan tỏa triết lý LifeWear đến với nhiều người hơn qua sự nghiệp quần vợt của mình và cùng với mọi người tại UNIQLO truyền cảm hứng, gắn kết với người trẻ ở khắp mọi nơi.”

Phát biểu về thông tin này, ông Koji Yanai, Tổng Giám đốc Điều hành Cấp cao Tập đoàn Fast Retailing, cho biết: “Chúng tôi vinh dự chào đón cô Emma Raducanu gia nhập UNIQLO với vai trò Đại sứ Thương hiệu Toàn cầu. Ngay cả khi đối mặt với nhiều áp lực, cô ấy vẫn luôn cho thấy tư duy bản lĩnh, chủ động và tinh thần quyết tâm chinh phục mọi thử thách. Bên ngoài sân đấu, Emma còn là một người trẻ thông minh, ham học hỏi, trân trọng sự gắn kết với gia đình và bạn bè. Chúng tôi tin rằng Emma sẽ là một đại sứ xuất sắc và mong chờ được cùng cô ấy tạo nên những thay đổi tích cực trên thế giới.”

Trong vai trò Đại sứ thương hiệu toàn cầu của UNIQLO, vai trò trọng tâm của Raducanu là đại diện cho thương hiệu UNIQLO và đưa triết lý LifeWear đến với đông đảo công chúng quốc tế thông qua hành trình thi đấu quần vợt của cô.

Cô sẽ chủ động tham gia vào quá trình thiết kế trang phục thi đấu, đồng thời góp mặt trong các hoạt động gắn kết cộng đồng toàn cầu. Điển hình là các sự kiện huấn luyện thuộc chương trình phát triển thế hệ trẻ của UNIQLO dành cho các vận động viên trẻ tài năng hoặc các bạn trẻ đến từ các khu vực cần được hỗ trợ.

Bên cạnh đó, Emma cũng đồng hành cùng UNIQLO trong các dự án hỗ trợ cộng đồng thông qua các sáng kiến “Peace for All” và “The Heart of LifeWear”.

Chi tiết về chương trình Đại sứ Thương hiệu Toàn cầu của UNIQLO xem thêm tại www.uniqlo.com/jp/en/contents/ambassador/

Uniqlo đại sứ thương hiệu toàn cầu vận động viên quần vợt hàng đầu nước Anh đưa triết lý LifeWear đến với đông đảo quần chúng

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 136,700 141,600
Hà Nội - PNJ 136,700 141,600
Đà Nẵng - PNJ 136,700 141,600
Miền Tây - PNJ 136,700 141,600
Tây Nguyên - PNJ 136,700 141,600
Đông Nam Bộ - PNJ 136,700 141,600
Cập nhật: 31/07/2026 06:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,770 14,170
Miếng SJC Nghệ An 13,770 14,170
Miếng SJC Thái Bình 13,770 14,170
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,770 14,170
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SJC Giá mua Giá bán
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Honda Việt Nam triệu hồi hơn 6.400 mô tô do nguy cơ mất an toàn

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