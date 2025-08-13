Cùng UNIQLO “tìm lại vẻ đẹp kinh điển”

Chủ đề “Revisiting Classic – Tìm lại vẻ đẹp kinh điển” bao trùm toàn bộ BST LifeWear Thu/Đông 2025

Chủ đề “Revisiting Classic - Tìm lại vẻ đẹp kinh điển” bao trùm toàn bộ BST LifeWear Thu/Đông 2025, bộ sưu tập được lấy cảm hứng từ sự giao thoa giữa kiến trúc cổ điển và nét hiện đại trong khuôn viên các trường Đại học Princeton và Đại học Harvard, những ngôi trường đại học danh giá đậm phong cách Ivy League (hay còn có tên gọi khác là phong cách New Preppy).

Những đường nét thiết kế trong BST lần này mang đến cách tiếp cận mới mẻ về kiểu dáng và màu sắc nhưng vẫn nhấn mạnh vào tỷ lệ và khả năng phối hợp các item. Nếu như Phong cách Ivy League đặc trưng này được thể hiện bởi tính thể thao hiện đại trong phối lớp thú vị từ các trang phục denim, áo sơ mi vải dạ (flannel) hay áo khoác nhẹ, tạo nên vẻ ngoài năng động, màu sắc tươi sáng và sự kết hợp màu sắc linh hoạt, thú vị.

Phong cách Upstate Weekend

Thì phong cách Upstate Weekend được lấy cảm hứng từ tiết trời trong trẻo của vùng Upstate thuộc tiểu bang New York (Mỹ) đã ghi lại không khí của một ngày cuối tuần tại một khu nghỉ dưỡng ven hồ. Những bộ trang phục thường ngày nhưng vẫn hoàn hảo cho cả trong nhà và ngoài trời, giúp người mặc thoải mái, thư thái và ấm áp, mà không kém phần cá tính.

Từ chiếc áo khoác ngoài, áo len, cho đến áo dệt kim với sắc thái mới… đều được thiết kế cho các hoạt động ngoài trời. Bên cạnh đó là những món đồ cần thiết cho mùa đông như dòng sản phẩm HEATTECH Cashmere mới dành cho nam, áo khoác chần bông PUFFTECH thế hệ mới, nhẹ và ấm áp với nhiều kiểu dáng, hay áo len Milano và Souffle.

Dòng sản phẩm HEATTECH Cashmere mới

Ở BST LifeWear Thu/Đông 2025 lần này không thể không nhắc tới dòng trang phục UNIQLO Jeans năng động và dòng áo len mềm mại mới. Đây là những món đồ luôn nằm trong top sản phẩm bán chạy tại các cửa hàng UNIQLO trên toàn thế giới. Và đó cũng là lý do vì sao dòng sản phẩm UNIQLO Jeans cũng góp mặt trong BST LifeWear Thu/Đông 2025 lần này.

Đáng chú ý là mẫu quần Jeans ống suông (Straight Jeans) kinh điển dành cho Nam và Nữ, được chính nhà thiết kế Jonathan Anderson lên ý tưởng phom dáng và lựa chọn chất liệu giúp nâng tính thẩm mỹ và ứng dụng của sản phẩm.

Đúng với tinh thần “Tìm Lại Vẻ Đẹp Kinh Điển”, BST UNIQLO Jeans không chỉ sở hữu chất liệu cao cấp, kiểu dáng đa dạng từ dáng ôm, dáng suông đến dáng rộng, mà còn trở thành lựa chọn tuyệt vời cho bất kỳ bản phối nào, giúp tôn dáng người mặc mà vẫn thoải mái, dễ dàng cho mọi hoạt động trong ngày mà vẫn rất thời thượng.

Dòng trang phục UNIQLO Jeans

Dòng sản phẩm áo len và áo dệt kim với các loại sợi tuyển chọn chất lượng cao, từ dòng áo len Souffle có độ mềm mại hoàn hảo, không gây châm chích khó chịu trên da, hay dòng áo len Washable Milano được thiết kế tinh tế và bền đẹp… Tất cả đều được thiết kế với các phom dáng kinh điển nhưng vẫn vô cùng đa dạng, từ áo cổ tròn, cổ cao, cho đến cardigan, polo với màu sắc phong phú… Đặc biệt, dòng sản phẩm áo len UNIQLO lần này còn có thể giặt được bằng máy mà vẫn giữ được kiểu dáng, độ mềm mại và bền đẹp sau nhiều lần sử dụng.

Chào đón mùa Thu/Đông cùng loạt trang phục LifeWear thiết yếu

BST LifeWear Thu/Đông 2025 cũng mang đến dòng áo khoác chần bông PUFFTECH với các thiết kế được cập nhật xu hướng hiện nay. Đây là dòng áo khoác chần bông thế hệ mới, được UNIQLO chính thức giới thiệu đến khách hàng Việt từ năm 2024 và không ngừng nhận được sự yêu thích của khách hàng vì khả năng giữ ấm khác biệt. Với công nghệ sợi siêu mảnh mới nhất từ Nhật Bản, PUFFTECH được phát triển để mô phỏng đặc tính giữ không khí của lông vũ tự nhiên, giúp tăng khả năng giữ ấm hiệu quả.

Bộ sưu tập đặc biệt UNIQLO : C Thu/Đông 2025

Ở mùa Thu Đông năm nay, PUFFTECH còn xuất hiện các thiết kế hoàn toàn mới như PUFFTECH Vest dạng gấp gọn tiện lợi, dạng áo khoác ôm vừa PUFFTECH Jacket và PUFFTECH Parka với màu sắc nổi bật, phù hợp cho các chuyến đi chơi, du lịch mùa đông hoặc trekking ngoài trời. Trong bộ sưu tập đặc biệt UNIQLO : C Thu/Đông 2025 với sản phẩm áo khoác PUFFTECH chần bông dáng ngắn, chiếc áo chần bông thế hệ mới này càng thêm phần thú vị và phù hợp nhiều nhu cầu thời trang khác nhau.

Dòng sản phẩm HEATTECH

Và không thể thiếu trong BST LifeWear Thu/Đông 2025 chính là dòng sản phẩm HEATTECH, biểu tượng cho công nghệ vượt trội đến từ Nhật Bản của UNIQLO suốt hơn 20 năm kể từ khi ra mắt. HEATTECH là thành quả của nhiều năm nghiên cứu, hợp tác chặt chẽ giữa UNIQLO và Toray Industries, một trong những nhà sản xuất đa ngành hàng đầu thế giới, đặc biệt trong lĩnh vực sợi tổng hợp, vật liệu may mặc và hóa chất.

Trang phục giữ nhiệt HEATTECH với công nghệ Nhật Bản, giúp hấp thụ năng lượng trong hơi ẩm của cơ thể và chuyển hóa thành nhiệt lượng, giữ ấm chỉ với lớp vải mỏng, là lớp mặc trong lý tưởng. Đặc biệt, để bổ sung vào dòng áo HEATTECH pha Cashmere, UNIQLO ra mắt dòng sản phẩm HEATTECH pha Cashmere dành cho Nam. Với thành phần 9% cashmere, HEATTECH pha Cashmere mang lại cảm giác mềm mại và mịn màng cùng khả năng co giãn tối đa, thích ứng với mọi chuyển động của cơ thể, đồng thời giữ ấm cao hơn 1,5 lần so với HEATTECH thông thường.

BST LifeWear Thu/Đông 2025 cũng đã hé lộ sớm các thiết kế nổi bật

Có thể nói, để đáp lại mong đợi từ người yêu thời trang, BST LifeWear Thu/Đông 2025 cũng đã hé lộ sớm các thiết kế nổi bật nằm trong các BST đặc biệt kết hợp với nhiều nhà thiết kế nổi tiếng. Khởi động Thu/Đông năm nay là BST UNIQLO : C đến từ nhà thiết kế đồng thời là giám đốc sáng tạo toàn cầu của UNIQLO - Clare Waight Keller - mang tới nhiều kiểu dáng ấn tượng, thanh lịch với chủ đề “Hiện Đại Trong Từng Chuyển Động”.

Cùng với đó là hai BST đặc biệt Uniqlo U Thu/Đông 2025 và BST UNIQLO and JW ANDERSON Thu/Đông 2025. Các BST sẽ được lần lượt mở bán từ tháng 8 tới tháng 10, tại một số cửa hàng UNIQLO và UNIQLO Online trong mùa Thu/Đông 2025.

Cùng tìm hiểu BST LifeWear Thu/Đông 2025 tại đây https://www.uniqlo.com/vn/vi/special-feature/lifewear-collection