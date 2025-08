UNIQLO ra mắt BST LifeWear Xuân/Hè 2025 với chủ đề Khoảnh Khắc Rực Rỡ

Trong một không gian ngập tràn sắc xanh của thiên nhiên xuân hè, buổi giới thiệu những thiết kế mang gam màu tươi mới cùng chất liệu thoải mái được lấy cảm hứng từ hai thành phố Copenhagen (Đan Mạch) và Athens (Hy Lạp). Sự kiện ra mắt lần này có sự tham gia của nhiều influencer và người nổi tiếng như Hoa hậu H’Hen Niê, nghệ sĩ Jun Phạm.

Đáng chú ý, BST LifeWear Xuân/Hè 2025 của UNIQLO sẽ được trưng bày tại tầng trệt trung tâm thương mại (TTTM) Saigon Centre (TP Hồ Chí Minh), trong 03 ngày, từ ngày 21 tháng 2 đến hết ngày 23 tháng 2 năm 2025, với nhiều hoạt động hấp dẫn.

“Sunny Moments - Khoảnh Khắc Rực Rỡ” là chủ đề bao trùm BST LifeWear Xuân/Hè 2025. Chính vì thế BST cũng mang trong mình những sắc xuân trong trẻo và xanh mát của thành phố Copenhagen (Đan Mạch) và cảnh sắc mùa hè rực nắng của thành phố Athens (Hy Lạp).

Nếu như khung cảnh thiên nhiên ở Copenhagen và cách người dân nơi đây coi thể thao là một phần của cuộc sống đã gợi lên niềm cảm hứng với những trang phục đơn giản, năng động và giàu tính năng. Thì phong cách Athens lại toát lên vẻ đẹp của một đô thị sống động, với những công trình kiến trúc mang dáng dấp cổ điển của thời gian. Những trang phục LifeWear với phom dáng, chất liệu thoải mái và bảng màu tươi sáng là lựa chọn tuyệt vời để tận hưởng ánh nắng mùa hè rực rỡ tại thành phố này.

“Trong suốt hành trình hơn 5 năm của UNIQLO tại Việt Nam, chúng tôi tự hào mang những trang phục LifeWear thiết yếu đến gần hơn với hàng triệu khách hàng. UNIQLO tin rằng cuộc sống của mỗi người được tạo nên từ những trải nghiệm rực rỡ mỗi ngày, vì vậy, sứ mệnh của chúng tôi là mang đến những trang phục cơ bản thoải mái, dễ chịu để mọi người có thể tận hưởng từng khoảnh khắc trong cuộc sống. Mỗi mùa mới, chúng tôi không ngừng sáng tạo và cải tiến để trang phục LifeWear ngày càng nâng tầm cuộc sống của khách hàng. Đó là lý do UNIQLO lựa chọn ‘Khoảnh khắc rực rỡ’ là chủ đề của mùa Xuân/ Hè năm nay.” Ông Nishida Hideki, Tổng Giám đốc UNIQLO Việt Nam, cho biết.

Một trong những điểm nhấn của BST mùa này là dòng trang phục Linen được làm hoàn toàn từ sợi lanh chất lượng cao được trồng ở Tây Âu. Trải qua quá trình sản xuất tỉ mỉ và kiểm soát chất lượng kỹ lưỡng, vải Linen của UNIQLO có kết cấu vải mềm mại với độ bóng mượt hoàn hảo, bề mặt mịn màng và đẹp mắt. Sản phẩm mang phong cách tinh giản, phom dáng vừa vặn với chiều dài phù hợp kể cả khi mặc theo kiểu sơ-vin hoặc không.

Ngoài ra, dòng sản phẩm Linen còn mang đến một bảng màu linh hoạt, không phân biệt mùa – từ những tông màu pastel tươi sáng khi đi dưới ánh nắng, đến những tông màu lấy cảm hứng từ trang sức thường sử dụng trong phong cách thời trang dành cho những chuyến du lịch nghỉ dưỡng, và cả những tông màu tối có thể thoải mái mặc thường ngày.

Bên cạnh đó thì BST LifeWear Xuân/Hè 2025 cũng tiếp tục mang đến dòng sản phẩm chống nắng chống tia UV công nghệ Nhật Bản, với đa dạng kiểu dáng và màu sắc, gồm quần áo, mũ và phụ kiện để thể hiện phong cách thời trang riêng.

Hay dòng sản phẩm Bra Top được xem là biểu tượng thời trang thiết yếu mới của thương hiệu UNIQLO cũng góp mặt trong BST lần này. Với 14 màu với đầy đủ kích cỡ từ size S đến XL, mang đến đa dạng lựa chọn dành cho mọi vóc dáng.

Đặc biệt cho mùa xuân hè năm nay, UNIQLO còn mang đến dòng trang phục thể thao đáp ứng mọi nhu cầu hoạt động hàng ngày. Với thiết kế đơn giản cùng các tính năng vượt trội như chất liệu DRY-EX giúp thấm hút mồ hôi ngay lập tức, công nghệ AIRism hỗ trợ tản nhiệt, tạo cảm giác mềm mại khô thoáng cho làn da, đây là những sản phẩm phù hợp với mọi hoạt động từ thể thao cho đến thường ngày.

Tại sự kiện, UNIQLO cũng đã giới thiệu BST đặc biệt của mùa mới mang tên BST UNIQLO : C Xuân/Hè 2025, được sáng tạo bởi tân Giám đốc Sáng tạo Clare Waight Keller. Với chủ đề “Essential for City Life”, BST UNIQLO : C Xuân/Hè 2025 mang đến những chất liệu, phom dáng và màu sắc hiện đại, thời thượng, tinh tế trên từng đường nét, nâng cấp những trang phục hàng ngày trong đời sống đô thị. BST sẽ chính thức được mở bán vào ngày 28 tháng 2 năm 2025, tại một số cửa hàng UNIQLO và cửa hàng UNIQLO trực tuyến.