Microchip hợp tác Delta Electronics phát triển chip silicon carbide tiết kiệm năng lượng

14:55 | 18/07/2025
Công ty công nghệ Microchip (Mỹ) vừa ký thỏa thuận hợp tác với Delta Electronics nhằm ứng dụng công nghệ silicon carbide vào các giải pháp quản lý năng lượng thông minh, đáp ứng nhu cầu gia tăng từ xu hướng số hóa và điện khí hóa toàn cầu.

Sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo và quá trình điện khí hóa các thiết bị đang tạo áp lực lớn lên ngành công nghiệp bán dẫn. Các doanh nghiệp cần những giải pháp năng lượng hiệu quả hơn để đáp ứng yêu cầu vận hành của các hệ thống phức tạp.

Thỏa thuận này dựa trên công nghệ mSiC™ của Microchip và các giải pháp tiết kiệm năng lượng thông minh của Delta để đẩy nhanh tiến trình phát triển các ứng dụng bền vững

Công ty công nghệ Microchip vừa công bố thỏa thuận hợp tác chiến lược với Delta Electronics - tập đoàn hàng đầu thế giới về quản lý năng lượng. Thỏa thuận này tập trung vào việc phát triển các sản phẩm sử dụng công nghệ silicon carbide (SiC) nhằm tối ưu hóa hiệu suất năng lượng.

Silicon carbide đang trở thành vật liệu then chốt trong các ứng dụng năng lượng cao. Clayton Pillion, Phó chủ tịch phụ trách mảng kinh doanh giải pháp công suất cao của Microchip, nhấn mạnh tầm quan trọng của SiC trong việc tạo ra những thiết kế nhỏ gọn hơn và hiệu quả hơn.

Đặc tính dải rộng của SiC cho phép các kỹ sư thiết kế những hệ thống điện áp cao, công suất lớn với chi phí thấp hơn so với các công nghệ truyền thống. Điều này đặc biệt quan trọng khi các doanh nghiệp đang tìm cách giảm thiểu tác động môi trường và nâng cao hiệu quả hoạt động.

Delta Electronics dự định ứng dụng kinh nghiệm phong phú của Microchip trong lĩnh vực SiC và điều khiển số để rút ngắn thời gian đưa sản phẩm ra thị trường. Công ty này nhắm đến các phân khúc tăng trưởng cao như trí tuệ nhân tạo, thiết bị di động, tự động hóa và cơ sở hạ tầng.

Thỏa thuận hợp tác tập trung nguồn lực của cả hai bên để kiểm nghiệm các giải pháp mSiC của Microchip. Quá trình này đảm bảo những sản phẩm mới có thể triển khai nhanh chóng trong các dự án thực tế của Delta.

Ngoài việc cung cấp công nghệ, Microchip còn cam kết hỗ trợ Delta Electronics thông qua các chương trình đào tạo kỹ thuật chuyên sâu. Hai bên sẽ chia sẻ kiến thức về hoạt động nghiên cứu phát triển và cung cấp quyền tiếp cận sớm các mẫu sản phẩm mới.

Với hơn 20 năm kinh nghiệm phát triển, thiết kế và sản xuất thiết bị SiC, Microchip đã xây dựng hệ sinh thái sản phẩm đa dạng. Danh mục sản phẩm mSiC bao gồm SiC MOSFET, đi-ốt và bộ điều khiển cổng với nhiều tùy chọn từ tiêu chuẩn đến tùy chỉnh theo yêu cầu khách hàng.

Sự hợp tác giữa Microchip và Delta Electronics phản ánh xu hướng chung của ngành công nghiệp hướng tới các giải pháp năng lượng bền vững. Khi các quốc gia cam kết giảm phát thải carbon, nhu cầu về công nghệ tiết kiệm năng lượng ngày càng gia tăng.

Thỏa thuận này đặt nền móng cho việc phát triển các sản phẩm và hệ thống tiết kiệm năng lượng thế hệ mới. Sự kết hợp giữa công nghệ tiên tiến của Microchip và kinh nghiệm ứng dụng của Delta Electronics hứa hẹn mang lại những đột phá trong lĩnh vực quản lý năng lượng thông minh.

Công ty công nghệ Microchip (Mỹ) vừa giới thiệu hai chip giám sát tiêu thụ điện năng PAC1711 và PAC1811 chỉ tiêu tốn một nửa năng lượng so với các sản phẩm cùng phân khúc khi lấy mẫu ở tốc độ 1024 mẫu mỗi giây, tạo cơ hội mới cho các thiết bị di động và các ứng dụng hạn chế nguồn điện.
