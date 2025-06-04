Rakuten Mobile tiết kiệm 20% năng lượng mạng di động nhờ AI

Theo thông báo mới nhất, Rakuten Mobile và Rakuten Symphony vừa triển khai thành công nền tảng RAN Intelligent Controller (RIC) trên mạng Open RAN 4G và 5G tại Nhật Bản. Hệ thống này giúp nhà mạng tiết kiệm tới 20% năng lượng tiêu thụ, tạo nền tảng vững chắc cho mạng di động phát triển bền vững.

Đây là một trong những triển khai RIC đầu tiên trên phạm vi toàn lãnh thổ Nhật Bản trong mạng Open RAN thương mại. Nền tảng được phát triển nội bộ từ năm 2023 với mục tiêu giảm chi phí vận hành và nâng cao trải nghiệm người dùng.

Nền tảng RAN Intelligent Controller (RIC) trên mạng Open RAN 4G và 5G. Nguồn: Rakuten Mobile

Mạng di động truyền thống tiêu thụ lượng năng lượng lớn, trong đó RAN chiếm khoảng 80% tổng mức tiêu thụ do phải xử lý lưu lượng người dùng ngày càng tăng. Rakuten Mobile phát triển các ứng dụng rApps tích hợp thuật toán machine learning để phân tích mẫu lưu lượng, dự đoán nhu cầu và điều chỉnh hoạt động trạm gốc một cách tự động.

Ông Sharad Sriwastawa, đồng CEO Rakuten Mobile kiêm Chủ tịch Rakuten Symphony, cho biết: "Ngay từ ngày đầu, Rakuten Mobile cam kết xây dựng và vận hành mạng tự động, cloud-native, thông minh và mở được vận hành bằng phần mềm. Việc triển khai RIC này đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình xây dựng mạng di động hoàn toàn tự động, bền vững và thông minh".

Thành công này còn là kết quả hợp tác nghiên cứu của Rakuten Mobile với Viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông Quốc gia (NICT) Nhật Bản. Hai bên tập trung phát triển công nghệ Open RAN tiên tiến cho kỷ nguyên Beyond 5G (B5G) và khả năng đám mây biên (edge cloud) cho thông tin thế hệ mới.

Rakuten Mobile hiện đồng chủ trì Nhóm tập trung phát triển bền vững trong O-RAN ALLIANCE, đây là cộng đồng toàn cầu thúc đẩy phát triển các tiêu chuẩn Open RAN. Nhà mạng tích cực xây dựng các đặc tả cho trạm gốc tiết kiệm năng lượng và tối ưu hóa tiêu thụ điện.

Với 8,6 triệu khách hàng và lần đầu đạt lợi nhuận EBITDA (Thu nhập của công ty trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu trừ) trong quý gần đây, Rakuten Mobile đang chứng minh tính khả thi của mô hình mạng thông minh. Việc giảm 15-20% mức tiêu thụ năng lượng đóng góp vào việc giảm phát thải CO2 và xây dựng hạ tầng viễn thông xanh.

Nền tảng RIC được kỳ vọng tạo ra dòng doanh thu mới thông qua lập trình mạng và tăng tính đa dạng nhà cung cấp. Thành công của Rakuten Mobile có thể trở thành mô hình tham khảo cho các nhà mạng khác trên thế giới trong việc xây dựng mạng di động bền vững và thông minh.