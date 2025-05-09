Thị trường trung tâm dữ liệu châu Á-Thái Bình Dương đạt giá trị 26,95 tỷ USD trong năm 2024 và dự báo tăng lên 79,05 tỷ USD vào năm 2033, với tốc độ tăng trưởng bình quân 12,7% mỗi năm. Trong khi đó, thị trường Việt Nam phát triển nhanh hơn mức trung bình khu vực, với tốc độ tăng trưởng 17,93% mỗi năm, từ 654 triệu USD năm 2024 lên 1,75 nghìn tỷ USD vào năm 2030. Thông tin này được công ty Research and Markets công bố trong báo cáo mới nhất về thị trường trung tâm dữ liệu Việt Nam và báo cáo mới nhất tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Báo cáo chỉ ra rằng, năm 2024, thị trường trung tâm dữ liệu Việt Nam chứng kiến sự gia nhập của nhiều nhà đầu tư mới như Epsilon Telecommunication (KT Corporation), Gaw Capital và Infracrowd Capital, tạo nên sự cạnh tranh lớn hơn và thúc đẩy doanh thu cho các nhà thầu và nhà cung cấp hạ tầng.

Các thành phố trọng điểm như Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh hiện có 26 cơ sở đang hoạt động và 11 cơ sở đang xây dựng, phân bố tại hơn 4 thành phố trên cả nước. Thị trường phát triển mạnh mẽ nhờ chính sách mở cửa, khi chính phủ Việt Nam cho phép nhà đầu tư nước ngoài sở hữu hoàn toàn trung tâm dữ liệu từ tháng 7/2024.

Năng lượng xanh và trí tuệ nhân tạo dẫn đầu xu hướng

Chính phủ Việt Nam hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng không vào năm 2050 và tăng tỷ lệ năng lượng tái tạo lên khoảng 39% vào năm 2030. Các nhà vận hành trung tâm dữ liệu cũng theo đuổi mục tiêu bền vững. Tháng 4/2024, Viettel khánh thành khu máy chủ tại Hòa Lạc, Hà Nội thân thiện với môi trường phục vụ nhu cầu trí tuệ nhân tạo với khả năng vận hành 30MW. Đồng thời, tập đoàn này đang xây dựng trung tâm dữ liệu quy mô lớn nhất cả nước tại Tp. Hồ Chí Minh.

Trung tâm dữ liệu sẵn sàng cho AI đang phát triển ổn định tại Việt Nam. Với việc áp dụng ngày càng nhiều công nghệ tính toán hiệu năng cao (HPC), thị trường dự kiến sẽ áp dụng các giải pháp làm mát bằng chất lỏng trong tương lai.

Phối cảnh trung tâm dữ liệu quy mô siêu lớn tại TP. Hồ Chí Minh của Viettel. Ảnh: Viettel

Thị trường trung tâm dữ liệu Việt Nam phân chia thành nhiều phân khúc: hạ tầng CNTT (máy chủ, hệ thống lưu trữ, hạ tầng mạng), hạ tầng điện (hệ thống UPS, máy phát điện), cơ sở hạ tầng cơ khí (hệ thống làm mát, tủ rack) và xây dựng chung. Các nhà đầu tư lớn trong ngành bao gồm CMC Telecom, FPT Telecom, NTT DATA, ST Telemedia Global Data Centres, Viettel IDC, VNPT và VNTT.

"Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư nhờ chi phí vận hành cạnh tranh, nguồn nhân lực công nghệ dồi dào và chính sách mở cửa của chính phủ", báo cáo của Research and Markets nhận định.

Pháp lý và an ninh mạng tạo nền tảng phát triển

Tháng 11/2024, chính phủ Việt Nam thông qua Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân mới, dự kiến có hiệu lực vào nửa cuối năm 2025. Luật này tạo hành lang pháp lý vững chắc cho sự phát triển của ngành trung tâm dữ liệu, đảm bảo quyền riêng tư và bảo mật thông tin cho người dùng.

Tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, các thị trường lớn như Trung Quốc, Ấn Độ và Nhật Bản vẫn dẫn đầu về đầu tư. Trung Quốc đầu tư 63 tỷ USD mỗi năm vào tám cụm trung tâm dữ liệu theo sáng kiến "Eastern Data, Western Computing". Ấn Độ dự kiến tăng công suất từ 977 MW hiện tại lên 3,29 GW vào năm 2028.

Nhật Bản tập trung vào phát triển trung tâm dữ liệu tiên tiến với hạ tầng công nghệ hiện đại và an ninh mạng. Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản trợ cấp phát triển trung tâm dữ liệu tại các khu vực có nguồn năng lượng tái tạo dồi dào như Hokkaido và Kyushu.

Với tốc độ tăng trưởng vượt trội so với mức trung bình khu vực, Việt Nam ngày càng khẳng định vị thế trên bản đồ trung tâm dữ liệu châu Á-Thái Bình Dương. Sự phát triển của thương mại điện tử, dịch vụ số, điện toán đám mây và nhu cầu ứng dụng trí tuệ nhân tạo thúc đẩy nhu cầu xây dựng trung tâm dữ liệu hiện đại, an toàn và bền vững.

Thị trường cũng đối mặt với thách thức về tiêu thụ năng lượng cao và tác động môi trường. Các nhà vận hành phải giảm lượng khí thải carbon, triển khai giải pháp làm mát và sử dụng năng lượng hiệu quả, phù hợp với mục tiêu phát triển bền vững của quốc gia.